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Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:42 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/obsluzhivanie-1866747431.html
Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия
Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия - РИА Новости, 20.04.2023
Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что Запад мог бы нанять специалистов, которые бы занимались техническим обслуживанием переданного им РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T20:42
2023-04-20T20:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
киев
антон геращенко
алексей резников
нато
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что Запад мог бы нанять специалистов, которые бы занимались техническим обслуживанием переданного им вооружения на Украине, чтобы не приходилось отправлять танки на ремонт в Европу. "Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, а мы бы сделали все возможное, чтобы организовать их приезд на Украину. Мы предлагаем уже довольно давно, чтобы наши партнеры помогли нам в оказании техподдержки в максимальной близости к полю боя. Очень сложно отправлять танк на ремонт в Европу", - заявил Резников журналу Newsweek. В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил изданию, что украинские технические специалисты могли бы переучиться с работы с советской техникой на работу с западным вооружением, однако для этого им нужна "соответствующая подготовка и доступ к технической документации". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, россия, киев, антон геращенко, алексей резников, нато, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Киев, Антон Геращенко, Алексей Резников, НАТО, Сергей Лавров
Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия

Киев попросил Запад предоставить специалистов по техобслуживанию переданного вооружения

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что Запад мог бы нанять специалистов, которые бы занимались техническим обслуживанием переданного им вооружения на Украине, чтобы не приходилось отправлять танки на ремонт в Европу.
"Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, а мы бы сделали все возможное, чтобы организовать их приезд на Украину. Мы предлагаем уже довольно давно, чтобы наши партнеры помогли нам в оказании техподдержки в максимальной близости к полю боя. Очень сложно отправлять танк на ремонт в Европу", - заявил Резников журналу Newsweek.
В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил изданию, что украинские технические специалисты могли бы переучиться с работы с советской техникой на работу с западным вооружением, однако для этого им нужна "соответствующая подготовка и доступ к технической документации".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевАнтон ГеращенкоАлексей РезниковНАТОСергей Лавров
 
 
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