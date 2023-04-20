https://ria.ru/20230420/obsluzhivanie-1866747431.html

Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия

Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия - РИА Новости, 20.04.2023

Киев попросил Запад нанять ему специалистов по техобслуживанию оружия

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что Запад мог бы нанять специалистов, которые бы занимались техническим обслуживанием переданного им РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T20:42

2023-04-20T20:42

2023-04-20T20:42

специальная военная операция на украине

в мире

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антон геращенко

алексей резников

нато

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью заявил, что Запад мог бы нанять специалистов, которые бы занимались техническим обслуживанием переданного им вооружения на Украине, чтобы не приходилось отправлять танки на ремонт в Европу. "Я уверен, что наши партнеры могли бы нанять таких специалистов, а мы бы сделали все возможное, чтобы организовать их приезд на Украину. Мы предлагаем уже довольно давно, чтобы наши партнеры помогли нам в оказании техподдержки в максимальной близости к полю боя. Очень сложно отправлять танк на ремонт в Европу", - заявил Резников журналу Newsweek. В то же время советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил изданию, что украинские технические специалисты могли бы переучиться с работы с советской техникой на работу с западным вооружением, однако для этого им нужна "соответствующая подготовка и доступ к технической документации". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866690912.html

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в мире, украина, россия, киев, антон геращенко, алексей резников, нато, сергей лавров