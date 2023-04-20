https://ria.ru/20230420/niderdandy-1866759013.html

Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку

Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку - РИА Новости, 20.04.2023

Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку

Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний, сообщило в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T22:00

2023-04-20T22:00

2023-04-20T22:20

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нидерланды

рон ван дартел

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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний, сообщило в четверг министерство иностранных дел королевства. "Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена", - говорится в заявлении МИД Нидерландов. Нидерландский дипломат дал комментарии для книги Дилессена, заявив: "Украинцы - это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность". Также он говорил о наивности мировых политиков в отношении России. При этом, как заявили в МИД Нидерландов, эти комментарии были сделаны до назначения Рона ван Дартела спецпосланником, а опубликованы только сейчас.

https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html

https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866752987.html

нидерланды

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в мире, нидерланды, рон ван дартел, украина, россия