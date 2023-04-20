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Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку - РИА Новости, 20.04.2023
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22:00 20.04.2023 (обновлено: 22:20 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/niderdandy-1866759013.html
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку - РИА Новости, 20.04.2023
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку
Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний, сообщило в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:00
2023-04-20T22:20
в мире
нидерланды
рон ван дартел
украина
россия
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ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний, сообщило в четверг министерство иностранных дел королевства. "Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена", - говорится в заявлении МИД Нидерландов. Нидерландский дипломат дал комментарии для книги Дилессена, заявив: "Украинцы - это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность". Также он говорил о наивности мировых политиков в отношении России. При этом, как заявили в МИД Нидерландов, эти комментарии были сделаны до назначения Рона ван Дартела спецпосланником, а опубликованы только сейчас.
https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html
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в мире, нидерланды, рон ван дартел, украина, россия
В мире, Нидерланды, Рон ван Дартел, Украина, Россия
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку

Спецпосланник Нидерландов по Украине ушел в отставку после своего пророссийского заявления

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРон ван Дартел
Рон ван Дартел - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рон ван Дартел. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний, сообщило в четверг министерство иностранных дел королевства.
"Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена", - говорится в заявлении МИД Нидерландов.
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Нидерландский дипломат дал комментарии для книги Дилессена, заявив: "Украинцы - это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность". Также он говорил о наивности мировых политиков в отношении России.
При этом, как заявили в МИД Нидерландов, эти комментарии были сделаны до назначения Рона ван Дартела спецпосланником, а опубликованы только сейчас.
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