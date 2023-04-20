https://ria.ru/20230420/niderdandy-1866759013.html
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку - РИА Новости, 20.04.2023
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку
Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний, сообщило в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:00
2023-04-20T22:00
2023-04-20T22:20
в мире
нидерланды
рон ван дартел
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130050/10/1300501017_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_eda1c7461a6ceb7033943dbb36823f72.jpg
ПАРИЖ, 20 апр - РИА Новости. Спецпосланник МИД Нидерландов по вопросам бизнеса и восстановления на Украине Рон ван Дартел подал в отставку из-за пророссийских высказываний, сообщило в четверг министерство иностранных дел королевства. "Специальный посланник по вопросам бизнеса и восстановления Украины Рон ван Дартел уходит в отставку после своих заявлений в книге Жерара Дилессена", - говорится в заявлении МИД Нидерландов. Нидерландский дипломат дал комментарии для книги Дилессена, заявив: "Украинцы - это тоже русские. Мы не должны забывать об этом, такова реальность". Также он говорил о наивности мировых политиков в отношении России. При этом, как заявили в МИД Нидерландов, эти комментарии были сделаны до назначения Рона ван Дартела спецпосланником, а опубликованы только сейчас.
https://ria.ru/20230420/tanki-1866573932.html
https://ria.ru/20230420/zelenskiy-1866752987.html
нидерланды
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/130050/10/1300501017_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_0d0c16800217452f00f08c831eeb155d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нидерланды, рон ван дартел, украина, россия
В мире, Нидерланды, Рон ван Дартел, Украина, Россия
Голландский дипломат назвал украинцев русскими и подал в отставку
Спецпосланник Нидерландов по Украине ушел в отставку после своего пророссийского заявления