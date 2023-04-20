https://ria.ru/20230420/neft-1866763571.html

В Госдепе рассказали о планах пополнения стратегического резерва нефти

В Госдепе рассказали о планах пополнения стратегического резерва нефти - РИА Новости, 20.04.2023

В Госдепе рассказали о планах пополнения стратегического резерва нефти

США могут начать пополнять стратегический резерв нефти уже ранней осенью, стремятся покупать "черное золото" по 70 долларов за баррель, цитирует агентство... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T22:49

2023-04-20T22:49

2023-04-20T22:49

экономика

сша

цены на нефть

амос хохштейн

джо байден

государственный департамент сша

wti (нефть)

в мире

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. США могут начать пополнять стратегический резерв нефти уже ранней осенью, стремятся покупать "черное золото" по 70 долларов за баррель, цитирует агентство Блумберг советника госдепартамента по энергетической безопасности Амоса Хохштейна. "Я думаю, что в начале осени, если цены будут такими, как надо", - сказал Хохштейн о сроках восполнения резерва. Советник добавил, что США по-прежнему "на 100%" привержены восполнению стратегического резерва. В то же время он предупредил, что сроки будут зависеть от ряда факторов, которые включают в себя обслуживание инфраструктуры в нынешний период, когда стратегический резерв нефти наполовину пуст. "Мы продавали нефть в среднем по цене выше 90 долларов за баррель. Если мы сможем выкупить нефть по 70 долларов за баррель, это будет и разумным, хорошим управлением стратегическим запасом, и хорошей сделкой для американского народа с финансовой точки зрения", - сказал Хохштейн. Сейчас стоимость июньского фьючерса WTI составляет около 77 долларов за баррель. В ноябре 2021 года президент США Джо Байден объявил о высвобождении из стратегического резерва в суммарном объеме 180 миллионов баррелей нефти для снижения внутренних цен на бензин и подвергся критике со стороны политических оппонентов за опустошение резерва без экстренной на то необходимости. На тот момент стратегический резерв составлял более 600 миллионов баррелей нефти. За неделю, завершившуюся 14 апреля, стратегический резерв нефти в США опустился на 1,6 миллиона баррелей, до 368 миллионов баррелей – минимального значения с октября 1983 года. За неделю по 31 марта стратегический резерв нефти в США впервые с января изменился, опустившись на 0,4 миллиона баррелей. До января показатель непрерывно снижался с сентября 2021 года.

https://ria.ru/20230409/energetika-1863763637.html

https://ria.ru/20230417/potolok-1865944332.html

https://ria.ru/20230420/ekonomika-1866466154.html

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экономика, сша, цены на нефть, амос хохштейн, джо байден, государственный департамент сша, wti (нефть), в мире