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В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов - РИА Новости, 20.04.2023
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Наука
 
03:00 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nauka-1866026408.html
В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов
В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов - РИА Новости, 20.04.2023
В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов
Точный и быстрый метод анализа пригодности коммерческих пестицидов для сельского хозяйства создали ученые СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T03:00
2023-04-20T03:00
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Точный и быстрый метод анализа пригодности коммерческих пестицидов для сельского хозяйства создали ученые СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН. По их словам, разработка позволяет анализировать токсичность коммерческого препарата в целом, а не только его действующего вещества. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Пестициды сегодня повсеместно применяются в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и борьбы с вредителями. По словам ученых, в последние десятилетия идет активный поиск новых веществ этого типа, которые были бы более безопасны для человека и живой природы.Однако, как объяснили специалисты, проверка новых составов на токсичность проводится без учета добавочных соединений, дополняющих действующее вещество в коммерческой формуле того или иного пестицида. Такие добавки способны резко повышать биологическую активность и опасность пестицида для живых организмов, подчеркнули ученые.Команда исследователей Сибирского федерального университета (СФУ) разработала новый метод оценки токсичности коммерческих пестицидов, позволяющий быстро определять уровень пригодности химикатов для использования в сельском хозяйстве. По словам ученых, разработанная ими методика полностью учитывает влияние добавок на свойства препарата и будет чрезвычайно полезна в работе государственных регулирующих органов.Новая методика основана на анализе реакций ферментов на пестициды. Ферменты – важнейшие молекулы в живых организмах, ускоряющие все биохимические реакции и имеющие высокую чувствительность к токсинам."Ферменты тонко реагируют на любые изменения в своем окружении, наличие подавляющих факторов сразу нарушает их работу. Большое разнообразие ферментов с различными свойствами и возможность воспроизведения ферментативных реакций в лаборатории делает их отличным материалом для разработки тест-систем в экотоксикологическом анализе", – рассказала Есимбекова.По словам создателей, предложенная методика отличается комплексностью, так как позволяет в ходе одной процедуры провести всесторонний анализ препарата. Разработанная тест-система может в перспективе применяться для оценки безопасности любых химических составов, применяемых в быту и промышленности, отметили ученые.Исследование выполнено совместно с коллегами из Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН при поддержке гранта РФФИ №20-44-242001 и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.СФУ – участник программы "Приоритет-2030". Стратегический проект СФУ "Гастрономический R&amp;D-парк" в рамках программы реализует стратегию выращивания растений для ресторанного бизнеса и повышения пищевой культуры в регионе.
https://ria.ru/20230216/nauka-1852189238.html
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Наука, Россия, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Наука, Сибирский федеральный университет

В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов

© iStock.com / skynesherУченый в лаборатории
Ученый в лаборатории - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© iStock.com / skynesher
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Точный и быстрый метод анализа пригодности коммерческих пестицидов для сельского хозяйства создали ученые СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН. По их словам, разработка позволяет анализировать токсичность коммерческого препарата в целом, а не только его действующего вещества. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Пестициды сегодня повсеместно применяются в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и борьбы с вредителями. По словам ученых, в последние десятилетия идет активный поиск новых веществ этого типа, которые были бы более безопасны для человека и живой природы.
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Однако, как объяснили специалисты, проверка новых составов на токсичность проводится без учета добавочных соединений, дополняющих действующее вещество в коммерческой формуле того или иного пестицида. Такие добавки способны резко повышать биологическую активность и опасность пестицида для живых организмов, подчеркнули ученые.
Команда исследователей Сибирского федерального университета (СФУ) разработала новый метод оценки токсичности коммерческих пестицидов, позволяющий быстро определять уровень пригодности химикатов для использования в сельском хозяйстве. По словам ученых, разработанная ими методика полностью учитывает влияние добавок на свойства препарата и будет чрезвычайно полезна в работе государственных регулирующих органов.
«
"Из-за сложности и разнообразия молекулярных процессов в живых организмах различные формулы пестицидов могут влиять на ферментные системы, физиологические процессы или баланс основных биомолекул в организме. Они способны запустить целый каскад эффектов, приводящих к серьезному урону здоровью", – объяснила один из авторов работы, доцент СФУ Елена Есимбекова.
Новая методика основана на анализе реакций ферментов на пестициды. Ферменты – важнейшие молекулы в живых организмах, ускоряющие все биохимические реакции и имеющие высокую чувствительность к токсинам.
"Ферменты тонко реагируют на любые изменения в своем окружении, наличие подавляющих факторов сразу нарушает их работу. Большое разнообразие ферментов с различными свойствами и возможность воспроизведения ферментативных реакций в лаборатории делает их отличным материалом для разработки тест-систем в экотоксикологическом анализе", – рассказала Есимбекова.
© Фото : пресс-служба СФУ

Ученые СФУ и Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова и Валерия Калябина работают в лаборатории биолюминесцентных биотехнологий

Ученые СФУ и Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова и Валерия Калябина работают в лаборатории биолюминесцентных биотехнологий

Ученые СФУ и Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова и Валерия Калябина работают в лаборатории биолюминесцентных биотехнологий

© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 3
© Фото : пресс-служба СФУ

Валерия Калябина за работой в лаборатории

Валерия Калябина за работой в лаборатории

Валерия Калябина за работой в лаборатории

© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 3
© Фото : пресс-служба СФУ

В лаборатории

В лаборатории

В лаборатории

© Фото : пресс-служба СФУ
3 из 3

Ученые СФУ и Института биофизики СО РАН Елена Есимбекова и Валерия Калябина работают в лаборатории биолюминесцентных биотехнологий

© Фото : пресс-служба СФУ
1 из 3

Валерия Калябина за работой в лаборатории

© Фото : пресс-служба СФУ
2 из 3

В лаборатории

© Фото : пресс-служба СФУ
3 из 3
По словам создателей, предложенная методика отличается комплексностью, так как позволяет в ходе одной процедуры провести всесторонний анализ препарата. Разработанная тест-система может в перспективе применяться для оценки безопасности любых химических составов, применяемых в быту и промышленности, отметили ученые.
Исследование выполнено совместно с коллегами из Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН при поддержке гранта РФФИ №20-44-242001 и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.
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