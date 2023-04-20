В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Точный и быстрый метод анализа пригодности коммерческих пестицидов для сельского хозяйства создали ученые СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН. По их словам, разработка позволяет анализировать токсичность коммерческого препарата в целом, а не только его действующего вещества. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Пестициды сегодня повсеместно применяются в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и борьбы с вредителями. По словам ученых, в последние десятилетия идет активный поиск новых веществ этого типа, которые были бы более безопасны для человека и живой природы.Однако, как объяснили специалисты, проверка новых составов на токсичность проводится без учета добавочных соединений, дополняющих действующее вещество в коммерческой формуле того или иного пестицида. Такие добавки способны резко повышать биологическую активность и опасность пестицида для живых организмов, подчеркнули ученые.Команда исследователей Сибирского федерального университета (СФУ) разработала новый метод оценки токсичности коммерческих пестицидов, позволяющий быстро определять уровень пригодности химикатов для использования в сельском хозяйстве. По словам ученых, разработанная ими методика полностью учитывает влияние добавок на свойства препарата и будет чрезвычайно полезна в работе государственных регулирующих органов.Новая методика основана на анализе реакций ферментов на пестициды. Ферменты – важнейшие молекулы в живых организмах, ускоряющие все биохимические реакции и имеющие высокую чувствительность к токсинам."Ферменты тонко реагируют на любые изменения в своем окружении, наличие подавляющих факторов сразу нарушает их работу. Большое разнообразие ферментов с различными свойствами и возможность воспроизведения ферментативных реакций в лаборатории делает их отличным материалом для разработки тест-систем в экотоксикологическом анализе", – рассказала Есимбекова.По словам создателей, предложенная методика отличается комплексностью, так как позволяет в ходе одной процедуры провести всесторонний анализ препарата. Разработанная тест-система может в перспективе применяться для оценки безопасности любых химических составов, применяемых в быту и промышленности, отметили ученые.Исследование выполнено совместно с коллегами из Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН при поддержке гранта РФФИ №20-44-242001 и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.СФУ – участник программы "Приоритет-2030". Стратегический проект СФУ "Гастрономический R&D-парк" в рамках программы реализует стратегию выращивания растений для ресторанного бизнеса и повышения пищевой культуры в регионе.
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Точный и быстрый метод анализа пригодности коммерческих пестицидов для сельского хозяйства создали ученые СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН. По их словам, разработка позволяет анализировать токсичность коммерческого препарата в целом, а не только его действующего вещества. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.
Пестициды сегодня повсеместно применяются в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и борьбы с вредителями. По словам ученых, в последние десятилетия идет активный поиск новых веществ этого типа, которые были бы более безопасны для человека и живой природы.
В России научились использовать свечение жуков для поиска бактерий
16 февраля, 03:00
Однако, как объяснили специалисты, проверка новых составов на токсичность проводится без учета добавочных соединений, дополняющих действующее вещество в коммерческой формуле того или иного пестицида. Такие добавки способны резко повышать биологическую активность и опасность пестицида для живых организмов, подчеркнули ученые.
Команда исследователей Сибирского федерального университета (СФУ) разработала новый метод оценки токсичности коммерческих пестицидов, позволяющий быстро определять уровень пригодности химикатов для использования в сельском хозяйстве. По словам ученых, разработанная ими методика полностью учитывает влияние добавок на свойства препарата и будет чрезвычайно полезна в работе государственных регулирующих органов.
«
"Из-за сложности и разнообразия молекулярных процессов в живых организмах различные формулы пестицидов могут влиять на ферментные системы, физиологические процессы или баланс основных биомолекул в организме. Они способны запустить целый каскад эффектов, приводящих к серьезному урону здоровью", – объяснила один из авторов работы, доцент СФУ Елена Есимбекова.
Новая методика основана на анализе реакций ферментов на пестициды. Ферменты – важнейшие молекулы в живых организмах, ускоряющие все биохимические реакции и имеющие высокую чувствительность к токсинам.
"Ферменты тонко реагируют на любые изменения в своем окружении, наличие подавляющих факторов сразу нарушает их работу. Большое разнообразие ферментов с различными свойствами и возможность воспроизведения ферментативных реакций в лаборатории делает их отличным материалом для разработки тест-систем в экотоксикологическом анализе", – рассказала Есимбекова.
По словам создателей, предложенная методика отличается комплексностью, так как позволяет в ходе одной процедуры провести всесторонний анализ препарата. Разработанная тест-система может в перспективе применяться для оценки безопасности любых химических составов, применяемых в быту и промышленности, отметили ученые.
Исследование выполнено совместно с коллегами из Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН при поддержке гранта РФФИ №20-44-242001 и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.
В России разработали средство от тромбов из древесных отходов
14 марта, 03:00
СФУ – участник программы "Приоритет-2030". Стратегический проект СФУ "Гастрономический R&D-парк" в рамках программы реализует стратегию выращивания растений для ресторанного бизнеса и повышения пищевой культуры в регионе.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.