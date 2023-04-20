https://ria.ru/20230420/nauka-1866026408.html

В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов

В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов - РИА Новости, 20.04.2023

В России нашли универсальный метод проверки безопасности пестицидов

Точный и быстрый метод анализа пригодности коммерческих пестицидов для сельского хозяйства создали ученые СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T03:00

2023-04-20T03:00

2023-04-20T03:00

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сибирский федеральный университет

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Точный и быстрый метод анализа пригодности коммерческих пестицидов для сельского хозяйства создали ученые СФУ вместе с коллегами из Института биофизики СО РАН. По их словам, разработка позволяет анализировать токсичность коммерческого препарата в целом, а не только его действующего вещества. Результаты опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences.Пестициды сегодня повсеместно применяются в сельском хозяйстве для увеличения урожайности и борьбы с вредителями. По словам ученых, в последние десятилетия идет активный поиск новых веществ этого типа, которые были бы более безопасны для человека и живой природы.Однако, как объяснили специалисты, проверка новых составов на токсичность проводится без учета добавочных соединений, дополняющих действующее вещество в коммерческой формуле того или иного пестицида. Такие добавки способны резко повышать биологическую активность и опасность пестицида для живых организмов, подчеркнули ученые.Команда исследователей Сибирского федерального университета (СФУ) разработала новый метод оценки токсичности коммерческих пестицидов, позволяющий быстро определять уровень пригодности химикатов для использования в сельском хозяйстве. По словам ученых, разработанная ими методика полностью учитывает влияние добавок на свойства препарата и будет чрезвычайно полезна в работе государственных регулирующих органов.Новая методика основана на анализе реакций ферментов на пестициды. Ферменты – важнейшие молекулы в живых организмах, ускоряющие все биохимические реакции и имеющие высокую чувствительность к токсинам."Ферменты тонко реагируют на любые изменения в своем окружении, наличие подавляющих факторов сразу нарушает их работу. Большое разнообразие ферментов с различными свойствами и возможность воспроизведения ферментативных реакций в лаборатории делает их отличным материалом для разработки тест-систем в экотоксикологическом анализе", – рассказала Есимбекова.По словам создателей, предложенная методика отличается комплексностью, так как позволяет в ходе одной процедуры провести всесторонний анализ препарата. Разработанная тест-система может в перспективе применяться для оценки безопасности любых химических составов, применяемых в быту и промышленности, отметили ученые.Исследование выполнено совместно с коллегами из Института биофизики Красноярского научного центра СО РАН при поддержке гранта РФФИ №20-44-242001 и Красноярского краевого фонда поддержки научной и научно-технической деятельности.СФУ – участник программы "Приоритет-2030". Стратегический проект СФУ "Гастрономический R&D-парк" в рамках программы реализует стратегию выращивания растений для ресторанного бизнеса и повышения пищевой культуры в регионе.

https://ria.ru/20230216/nauka-1852189238.html

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россия, навигатор абитуриента, университетская наука, наука, сибирский федеральный университет