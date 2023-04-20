https://ria.ru/20230420/nastuplenie-1866529363.html

ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Гитлера, заявил Рогов

ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Гитлера, заявил Рогов - РИА Новости, 20.04.2023

ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Гитлера, заявил Рогов

Анонсированная Newsweek дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера, обратил внимание глава... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:57

2023-04-20T09:57

2023-04-20T09:57

специальная военная операция на украине

украина

запорожская область

адольф гитлер

владимир рогов

владимир зеленский

сша

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Анонсированная Newsweek дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера, обратил внимание глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Как писал американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы, США и союзники готовят Украину к тому, чтобы начать наступление 30 апреля. "Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера – 30 апреля, тем более, что именно эта дата фигурировала в американских СМИ со ссылкой на некие секретные материалы", - сказал Рогов РИА Новости в четверг. При этом он выразил уверенность, что Владимир Зеленский "закончит так же, как и Гитлер", а украинские войска "ждет такой же разгром, как и вермахт". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230417/vsu-1865929648.html

https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html

украина

запорожская область

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

украина, запорожская область, адольф гитлер, владимир рогов, владимир зеленский, сша, безопасность