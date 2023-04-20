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ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Гитлера, заявил Рогов - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:57 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/nastuplenie-1866529363.html
ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Гитлера, заявил Рогов
ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Гитлера, заявил Рогов - РИА Новости, 20.04.2023
ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Гитлера, заявил Рогов
Анонсированная Newsweek дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера, обратил внимание глава... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:57
2023-04-20T09:57
специальная военная операция на украине
украина
запорожская область
адольф гитлер
владимир рогов
владимир зеленский
сша
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Анонсированная Newsweek дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера, обратил внимание глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Как писал американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы, США и союзники готовят Украину к тому, чтобы начать наступление 30 апреля. "Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера – 30 апреля, тем более, что именно эта дата фигурировала в американских СМИ со ссылкой на некие секретные материалы", - сказал Рогов РИА Новости в четверг. При этом он выразил уверенность, что Владимир Зеленский "закончит так же, как и Гитлер", а украинские войска "ждет такой же разгром, как и вермахт". Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230417/vsu-1865929648.html
https://ria.ru/20230418/kherson-1866143798.html
украина
запорожская область
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украина, запорожская область, адольф гитлер, владимир рогов, владимир зеленский, сша, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Запорожская область, Адольф Гитлер, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, США, Безопасность
ВСУ намерены начать контрнаступление в день смерти Гитлера, заявил Рогов

Рогов: анонсированная дата контрнаступления ВСУ приходится на день смерти Гитлера

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий в Угледаре
Украинский военнослужащий в Угледаре - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий в Угледаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости. Анонсированная Newsweek дата возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины совпадает с годовщиной смерти Адольфа Гитлера, обратил внимание глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Как писал американский журнал Newsweek со ссылкой на утекшие в сеть секретные документы, США и союзники готовят Украину к тому, чтобы начать наступление 30 апреля.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
СМИ: ВСУ ждут невиданные препятствия во время наступления
17 апреля, 21:06
"Учитывая то, как нацистский режим поклоняется и следует фашистам, не исключено, что контрнаступление они могут приурочить к дате смерти своего идейного лидера Гитлера – 30 апреля, тем более, что именно эта дата фигурировала в американских СМИ со ссылкой на некие секретные материалы", - сказал Рогов РИА Новости в четверг.
При этом он выразил уверенность, что Владимир Зеленский "закончит так же, как и Гитлер", а украинские войска "ждет такой же разгром, как и вермахт".
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожская областьАдольф ГитлерВладимир РоговВладимир ЗеленскийСШАБезопасность
 
 
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