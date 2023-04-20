https://ria.ru/20230420/nasa-1866695599.html

Глава НАСА поздравил SpaceX с испытательным запуском Starship

Глава НАСА поздравил SpaceX с испытательным запуском Starship - РИА Новости, 20.04.2023

Глава НАСА поздравил SpaceX с испытательным запуском Starship

Глава НАСА Билл Нельсон в Twitter поздравил SpaceX с испытательным запуском Starship. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:27

2023-04-20T17:27

2023-04-20T18:13

космос - риа наука

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 20 апр - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон в Twitter поздравил SpaceX с испытательным запуском Starship.Оснащенный 33 двигателями Raptor корабль Starship стартовал в Техасе в первый испытательный полет в 16:33 мск в четверг. Через несколько минут после запуска ракета начала вращаться, отделения первой ступени Super Heavy не произошло и корабль, как сообщила об этом компания SpaceX, ​​пережил "быстрый внеплановый демонтаж". О причинах нештатной ситуации пока не известно. Глава SpaceX Илон Маск заявил, что новый испытательный будет возможен через несколько месяцев."Поздравляем SpaceX с первым интегрированным запуском Starship! Каждое великое достижение в истории требовало определенного рассчитанного риска, потому что большой риск приводит к большим наградам", - написал глава НАСА написал он."Ждем, что SpaceX поделится тем, чему научились для будущего испытательного старта и в целом", - написал Нельсон. Накануне в ходе слушаний в конгрессе Нельсон говорил о значении создаваемого SpaceX корабля Starship для лунной и марсианской программы НАСА.

https://ria.ru/20230420/starship-1866692046.html

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космос - риа наука, наса, spacex, наука, техас, билл нельсон, илон маск