https://ria.ru/20230420/nasa-1866496950.html
В НАСА опровергли сообщения о падении американского спутника в районе Киева
В НАСА опровергли сообщения о падении американского спутника в районе Киева - РИА Новости, 20.04.2023
В НАСА опровергли сообщения о падении американского спутника в районе Киева
Сообщения о падении американского спутника в районе Киева недостоверны, поскольку аппарат все еще остается на орбите, заявили РИА Новости в НАСА. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T01:53
2023-04-20T01:53
2023-04-20T10:20
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ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Сообщения о падении американского спутника в районе Киева недостоверны, поскольку аппарат все еще остается на орбите, заявили РИА Новости в НАСА.Ранее украинские СМИ сообщили, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку в небе над столицей с падением на Землю космического спутника НАСА.Он также добавил, что по этому вопросу НАСА работает совместно с Министерством обороны США, а в атмосферу Земли аппарат войдет около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля) с возможным отклонением на один час в большую или меньшую сторону.В среду вечером несколько украинских изданий со ссылкой на очевидцев сообщили о вспышке и взрывах в небе над Киевом и областью, они прогремели до объявления в регионе сигнала пройти в укрытия.Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в социальных сетях, что это явление стало результатом работы украинской ПВО, но вскоре удалил сообщение.
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киев, наса, в мире, земля, министерство обороны сша
Киев, НАСА, В мире, Земля, Министерство обороны США
В НАСА опровергли сообщения о падении американского спутника в районе Киева
NASA опровергло сообщения о падении американского космического спутника в районе Киева
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Сообщения о падении американского спутника в районе Киева недостоверны, поскольку аппарат все еще остается на орбите, заявили РИА Новости в НАСА.
Ранее украинские СМИ сообщили, что глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко связал вспышку в небе над столицей с падением на Землю космического спутника НАСА.
«
"Мы отслеживаем спутник НАСА под названием RHESSI, <…> который в настоящее время остается на орбите", — сообщил представитель агентства на запрос РИА Новости.
Он также добавил, что по этому вопросу НАСА работает совместно с Министерством обороны США
, а в атмосферу Земли
аппарат войдет около 20:50 по восточному времени 19 апреля (03:50 мск 20 апреля) с возможным отклонением на один час в большую или меньшую сторону.
«
"Риск вреда кому-либо на Земле низок", — добавили в агентстве.
В среду вечером несколько украинских изданий со ссылкой на очевидцев сообщили о вспышке и взрывах в небе над Киевом и областью, они прогремели до объявления в регионе сигнала пройти в укрытия.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак написал в социальных сетях, что это явление стало результатом работы украинской ПВО, но вскоре удалил сообщение.
В Сети появилось видео с яркой вспышкой над Киевом