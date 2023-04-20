https://ria.ru/20230420/naemnik-1866610319.html

СМИ: ФРГ не пускает в ЕС воевавшего на стороне Киева британского наемника

СМИ: ФРГ не пускает в ЕС воевавшего на стороне Киева британского наемника - РИА Новости, 20.04.2023

СМИ: ФРГ не пускает в ЕС воевавшего на стороне Киева британского наемника

Германия ограничила въезд в Европейский союз, а тем самым и на Украину воевавшему на стороне Киева британскому наемнику Эйдену Аслину, который после попадания в РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:06

2023-04-20T14:06

2023-04-20T14:06

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евросоюз

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БЕРЛИН, 20 апр - РИА Новости. Германия ограничила въезд в Европейский союз, а тем самым и на Украину воевавшему на стороне Киева британскому наемнику Эйдену Аслину, который после попадания в плен в Мариуполе вернулся в Британию в результате обмена, сообщает в четверг издание Berliner Kurier. Аслин был взят в плен в Мариуполе и в июне прошлого года приговорен в Донецке к расстрелу по обвинению в участии в вооруженной агрессии Украины, направленной на захват власти в ДНР. По данным британских СМИ, он вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре прошлого года. Как утверждает Berliner Kurier, с октября Аслин безуспешно пытается снова попасть на Украину. "Но Аслин не может въехать в Европейский союз, потому что власти Германии наложили на него запрет на въезд", - пишет издание, пообщавшееся с наемником. Поскольку регулярные рейсы на Украину приостановлены, британец в октябре попытался попасть туда по суше - через Польшу. Однако на польском погранпункте Аслина задержали и депортировали обратно в Британию, указав в качестве причин наложенный Германией запрет на въезд в ЕС, сообщает Berliner Kurier. "Через неделю он попробовал въехать через Молдавиюу, которая еще не является членом ЕС. Но и там его депортировали из-за польского штампа", - пишет издание. По словам Аслина, ему неизвестны причины запрета на въезд в ЕС и он ожидает разъяснений от немецких властей. Бывший наёмник утверждает, что его постоянное место жительство находится в украинском Николаеве, где его ждёт его девушка. "Его раздражает тот факт, что именно Германия теперь мешает ему вернуться домой. Задержание в ожидании депортации, вызванное запретом на въезд, сильно повлияло на него", - пишет издание со слов Аслина. В ноябре 2022 газета Daily Mail сообщила, что воевавший на стороне Киева британский наемник Эйден Аслин, попавший в плен и Мариуполе и вернувшийся на родину осенью в результате обмена, намерен вернуться на Украину, где будет вести свой канал на YouTube, при этом оружие брать в руки не планирует. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20230415/naemnik-1865554801.html

https://ria.ru/20230402/naemnik-1862468013.html

https://ria.ru/20230412/naemniki-1864921112.html

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в мире, украина, германия, евросоюз