https://ria.ru/20230420/munbin-1866594302.html

Звезда K-pop умер в возрасте 25 лет

Звезда K-pop умер в возрасте 25 лет - РИА Новости, 20.04.2023

Звезда K-pop умер в возрасте 25 лет

Участник южнокорейской группы Astro певец Мунбин умер в возрасте 25 лет в Сеуле, сообщает CNN. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:49

2023-04-20T13:49

2023-04-20T13:49

шоубиз

сеул

южная корея

знаменитости

музыка

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Участник южнокорейской группы Astro певец Мунбин умер в возрасте 25 лет в Сеуле, сообщает CNN.Тело музыканта без признаков жизни обнаружил вечером его менеджер, когда зашел в дом звезды. По данным источника, следов насильственной смерти обнаружено не было.Некоторые поклонники Мунбина предположили, что он совершил самоубийство. Но официальная причина трагедии пока не названа. Музыкант попал в индустрию развлечений еще ребенком. В 2009 году он снялся в сериале "Мальчики краше цветов". Тогда Мунбину был 11 лет. Затем он переключился на музыкальную карьеру и в 2016-м стал участником бойз-бенда Astro.По данным Министерства здравоохранения Южной Кореи, за последние годы в стране повысился уровень смертности среди молодых людей. Некоторые связывают трагедии звезд K-pop с повышенной физической и психологической нагрузкой. Юношам и девушкам приходится очень много тренироваться перед первым выходом на сцену. Участники молодежных корейских групп также сталкиваются с давлением со стороны музыкальных менеджеров.

https://ria.ru/20221031/dzhikhan-1828096692.html

сеул

южная корея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

сеул, южная корея, знаменитости, музыка