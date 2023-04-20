https://ria.ru/20230420/munbin-1866594302.html
Звезда K-pop умер в возрасте 25 лет
Звезда K-pop умер в возрасте 25 лет - РИА Новости, 20.04.2023
Звезда K-pop умер в возрасте 25 лет
Участник южнокорейской группы Astro певец Мунбин умер в возрасте 25 лет в Сеуле, сообщает CNN. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:49
2023-04-20T13:49
2023-04-20T13:49
шоубиз
сеул
южная корея
знаменитости
музыка
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Участник южнокорейской группы Astro певец Мунбин умер в возрасте 25 лет в Сеуле, сообщает CNN.Тело музыканта без признаков жизни обнаружил вечером его менеджер, когда зашел в дом звезды. По данным источника, следов насильственной смерти обнаружено не было.Некоторые поклонники Мунбина предположили, что он совершил самоубийство. Но официальная причина трагедии пока не названа. Музыкант попал в индустрию развлечений еще ребенком. В 2009 году он снялся в сериале "Мальчики краше цветов". Тогда Мунбину был 11 лет. Затем он переключился на музыкальную карьеру и в 2016-м стал участником бойз-бенда Astro.По данным Министерства здравоохранения Южной Кореи, за последние годы в стране повысился уровень смертности среди молодых людей. Некоторые связывают трагедии звезд K-pop с повышенной физической и психологической нагрузкой. Юношам и девушкам приходится очень много тренироваться перед первым выходом на сцену. Участники молодежных корейских групп также сталкиваются с давлением со стороны музыкальных менеджеров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сеул, южная корея, знаменитости, музыка
Шоубиз, Сеул, Южная Корея, Знаменитости, Музыка
Звезда K-pop умер в возрасте 25 лет
Участник южнокорейской группы Astro Мунбин скончался в возрасте 25 лет
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости
. Участник южнокорейской группы Astro певец Мунбин умер в возрасте 25 лет в Сеуле, сообщает
CNN.
Тело музыканта без признаков жизни обнаружил вечером его менеджер, когда зашел в дом звезды. По данным источника, следов насильственной смерти обнаружено не было.
Некоторые поклонники Мунбина предположили, что он совершил самоубийство. Но официальная причина трагедии пока не названа.
Музыкант попал в индустрию развлечений еще ребенком. В 2009 году он снялся в сериале "Мальчики краше цветов". Тогда Мунбину был 11 лет. Затем он переключился на музыкальную карьеру и в 2016-м стал участником бойз-бенда Astro.
По данным Министерства здравоохранения Южной Кореи, за последние годы в стране повысился уровень смертности среди молодых людей. Некоторые связывают трагедии звезд K-pop с повышенной физической и психологической нагрузкой.
Юношам и девушкам приходится очень много тренироваться перед первым выходом на сцену. Участники молодежных корейских групп также сталкиваются с давлением со стороны музыкальных менеджеров.
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