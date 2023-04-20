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Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры - РИА Новости, 20.04.2023
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Культура
 
22:36 20.04.2023 (обновлено: 22:40 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/mmkf-1866761824.html
Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры
Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры - РИА Новости, 20.04.2023
Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры
Многие зарубежные режиссеры не приняли участие в Московском международном кинофестивале из-за страха и трудностей с логистикой, заявил РИА Новости программный... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:36
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культура
россия
сергей эйзенштейн
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Многие зарубежные режиссеры не приняли участие в Московском международном кинофестивале из-за страха и трудностей с логистикой, заявил РИА Новости программный директор фестиваля Иван Кудрявцев. По словам Кудрявцева, некоторым режиссерам также сложно приехать из-за трудностей с логистикой. "Логистика мировая еще не восстановилась после пандемии, плюс санкции, с которыми столкнулась сейчас Россия, накладывают свой отпечаток на маршруты", - отметил Кудрявцев. Программный директор подчеркнул, что по географическому представительству и по количеству гостей кинофестиваль по-прежнему "держит свой уровень и остаётся одним из самых востребованных и значимых кинофорумов мира". ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссёр Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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россия, сергей эйзенштейн
Культура, Россия, Сергей Эйзенштейн
Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры

Директор Кудрявцев: многие режиссеры не приехали на ММКФ из-за проблем с логистикой

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкПодготовка к ММКФ в Москве
Подготовка к ММКФ в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Подготовка к ММКФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Многие зарубежные режиссеры не приняли участие в Московском международном кинофестивале из-за страха и трудностей с логистикой, заявил РИА Новости программный директор фестиваля Иван Кудрявцев.
«
"Неизбежен тот международно-политический контекст, в котором ММКФ работает. Он накладывает отпечаток, многие режиссеры пишут, что хотели бы приехать, но побаиваются, не могут, не знают, как на это отреагируют у них на родине", - сказал собеседник агентства.
По словам Кудрявцева, некоторым режиссерам также сложно приехать из-за трудностей с логистикой. "Логистика мировая еще не восстановилась после пандемии, плюс санкции, с которыми столкнулась сейчас Россия, накладывают свой отпечаток на маршруты", - отметил Кудрявцев.
Программный директор подчеркнул, что по географическому представительству и по количеству гостей кинофестиваль по-прежнему "держит свой уровень и остаётся одним из самых востребованных и значимых кинофорумов мира".
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссёр Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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