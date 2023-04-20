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Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры
Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры - РИА Новости, 20.04.2023
Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры
Многие зарубежные режиссеры не приняли участие в Московском международном кинофестивале из-за страха и трудностей с логистикой, заявил РИА Новости программный... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T22:36
2023-04-20T22:36
2023-04-20T22:40
культура
россия
сергей эйзенштейн
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Многие зарубежные режиссеры не приняли участие в Московском международном кинофестивале из-за страха и трудностей с логистикой, заявил РИА Новости программный директор фестиваля Иван Кудрявцев. По словам Кудрявцева, некоторым режиссерам также сложно приехать из-за трудностей с логистикой. "Логистика мировая еще не восстановилась после пандемии, плюс санкции, с которыми столкнулась сейчас Россия, накладывают свой отпечаток на маршруты", - отметил Кудрявцев. Программный директор подчеркнул, что по географическому представительству и по количеству гостей кинофестиваль по-прежнему "держит свой уровень и остаётся одним из самых востребованных и значимых кинофорумов мира". ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссёр Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно.
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россия, сергей эйзенштейн
Культура, Россия, Сергей Эйзенштейн
Директор ММКФ рассказал, почему на фестиваль не приехали многие режиссеры
Директор Кудрявцев: многие режиссеры не приехали на ММКФ из-за проблем с логистикой