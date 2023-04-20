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В Москву приехал весь мир: какое кино приготовил ММКФ

В Москву приехал весь мир: какое кино приготовил ММКФ - РИА Новости, 20.04.2023

В Москву приехал весь мир: какое кино приготовил ММКФ

В программе 45-го Московского Международного кинофестиваля — фильмы со всего мира, российские новинки и сериалы. Конкурсные картины расскажут о любви, браке по... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:00

2023-04-20T08:00

2023-04-20T08:03

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В программе 45-го Московского Международного кинофестиваля — фильмы со всего мира, российские новинки и сериалы. Конкурсные картины расскажут о любви, браке по договоренности, токсичной маскулинности и о том, как попасть в футбольную команду. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости.Фильм открытия "Снегирь""Снегирь" Бориса Хлебникова снят по повести Георгия Владимова "Три минуты молчания".Это картина о команде одноименного рыболовного корабля, на котором собралась настоящая банда морских бродяг. Их характеры и судьбы непохожи, но все хотят улов побогаче, чтобы заработать и вернуться на сушу.На судне есть и новички — Никита и Максим. Они не были готовы к ледяным волнам, бурям и тяжелой работе. Снимать видео для блога и постить селфи в соцсети здесь не принято. Поэтому им придется выживать и упорно трудиться.В кадре не только изменчивое море, свинцовые тучи, но и впечатляющие столкновения кораблей и характеров.В прокат картина должна выйти 8 июня.Основной конкурсВ основную конкурсную программу включили 12 фильмов. Россию представят "14+. Продолжение" Андрея Зайцева и "Первая любовь" Светланы Проскуриной.В "Первой любви" коллеги по работе приезжают на отдых в загородный санаторий и становятся свидетельницами преступления. Анна (Марина Брусникина) и Лена (Лиза Кугай) затевают опасное расследование и подозревают, что на них тоже идет охота.В фильме также снялись Игорь Верник, Александра Ребенок.В "14+. Продолжение" 18-летний Леша встречает яркую и открытую Настю. Она буквально переворачивает его привычный мир, но парень все еще вспоминает свою первую любовь Вику.Герой взрослеет, его приоритеты и проблемы меняются. Но справиться со сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.Роли сыграли Глеб Калюжный, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман.Релиз намечен на 11 мая.Также в основном конкурсе — "Запах греха" из Бангладеш, о женщине, выданной замуж за деньги, "Невеста мертвеца" о французских кинематографистах в румынской деревне. А еще — аргентинский "Путь к успеху", в котором герой пытается устроить племянника в футбольную команду, сербский "След зверя" про коммунистическую Югославию в 1979 году. Интересны "Три брата" (Аргентина, Чили) о токсичной маскулинности, притча "Черная луна" (Мексика) и "Хрупкие цветы в потоке дней" (Япония) о молодости и любви.Параллельные программыВ секции "Новое российское кино" — несколько фильмов со звездами.Сценарист хорроров Иван Капитонов представит проект "Голова-жестянка" с Сергеем Гилевым, Варварой Володиной. Виктория Толстоганова и Артем Быстров появятся в семейной драме "Край надломленной луны".Сталинградской битве посвящено "Помилование" Айнара Аскарова. Ольга Красько и Денис Бондаренко в триллере "Туман" расследуют исчезновения ученых с метеостанции.Алексей Серебряков, Агния Дитковските, Евгений Ткачук и Полина Кутепова снялись в драме про врача "Единица Монтевидео". А фильм "Ада" обещает стать интересной историей взросления, это единственная российская лента, представленная на новом Пекинском международном фестивале детского кино.В программе "Дикие ночи" — ужастики и триллеры, в том числе из Индии, Монголии и Канады. Среди участников — выдвигавшийся от Вьетнама на Оскар "Магнум 578" и швейцарская "Безумная Хайди" о власти сырного магната.В секции короткометражек — 16 картин из 15 стран (Латинская Америка, Азия, Европа). Основные темы: семья, поиск взаимопонимания с родителями, отношение к соцсетям и интернет-зависимость.В программе "Первая серия" — презентация самых ожидаемых сериалов. Например, комедийный экшн-проект "Ухожу красиво!" о нерадивом оперуполномоченном подмосковного ОВД Борисе (Владимир Яглыч), который превращается в супергероя.Премьера десятисерийного проекта состоится в Wink.Фильм закрытия "42 секунды"Картина закрытия — "42 секунды" испано-французских режиссеров Алексы Морелло и Дани Де Ла Ордена. Это тоже о борьбе, но на этот раз с личными противоречиями.Действие происходит в 1992-м в Барселоне. Стремясь к победе на Олимпиаде, испанская сборная по водному поло нанимает самого жесткого тренера в мире. У него возникает конфликт с лидерами команды.В ролях — звезда "Элиты" и "Бумажного дома" Хайме Лорэнте, актер из "Три метра над уровнем неба" Альваро Сервантес.ММКФ продлится до 27 апреля.

https://ria.ru/20230330/kino-1861647310.html

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2023

Анна Нехаева

Анна Нехаева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

борис хлебников, кино и сериалы, что посмотреть