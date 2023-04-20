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В Москву приехал весь мир: какое кино приготовил ММКФ - РИА Новости, 20.04.2023
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Культура
 
08:00 20.04.2023 (обновлено: 08:03 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/mmkf-1866326475.html
В Москву приехал весь мир: какое кино приготовил ММКФ
В Москву приехал весь мир: какое кино приготовил ММКФ - РИА Новости, 20.04.2023
В Москву приехал весь мир: какое кино приготовил ММКФ
В программе 45-го Московского Международного кинофестиваля — фильмы со всего мира, российские новинки и сериалы. Конкурсные картины расскажут о любви, браке по... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:00
2023-04-20T08:03
культура
борис хлебников
кино и сериалы
что посмотреть
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В программе 45-го Московского Международного кинофестиваля — фильмы со всего мира, российские новинки и сериалы. Конкурсные картины расскажут о любви, браке по договоренности, токсичной маскулинности и о том, как попасть в футбольную команду. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости.Фильм открытия "Снегирь""Снегирь" Бориса Хлебникова снят по повести Георгия Владимова "Три минуты молчания".Это картина о команде одноименного рыболовного корабля, на котором собралась настоящая банда морских бродяг. Их характеры и судьбы непохожи, но все хотят улов побогаче, чтобы заработать и вернуться на сушу.На судне есть и новички — Никита и Максим. Они не были готовы к ледяным волнам, бурям и тяжелой работе. Снимать видео для блога и постить селфи в соцсети здесь не принято. Поэтому им придется выживать и упорно трудиться.В кадре не только изменчивое море, свинцовые тучи, но и впечатляющие столкновения кораблей и характеров.В прокат картина должна выйти 8 июня.Основной конкурсВ основную конкурсную программу включили 12 фильмов. Россию представят "14+. Продолжение" Андрея Зайцева и "Первая любовь" Светланы Проскуриной.В "Первой любви" коллеги по работе приезжают на отдых в загородный санаторий и становятся свидетельницами преступления. Анна (Марина Брусникина) и Лена (Лиза Кугай) затевают опасное расследование и подозревают, что на них тоже идет охота.В фильме также снялись Игорь Верник, Александра Ребенок.В "14+. Продолжение" 18-летний Леша встречает яркую и открытую Настю. Она буквально переворачивает его привычный мир, но парень все еще вспоминает свою первую любовь Вику.Герой взрослеет, его приоритеты и проблемы меняются. Но справиться со сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.Роли сыграли Глеб Калюжный, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман.Релиз намечен на 11 мая.Также в основном конкурсе — "Запах греха" из Бангладеш, о женщине, выданной замуж за деньги, "Невеста мертвеца" о французских кинематографистах в румынской деревне. А еще — аргентинский "Путь к успеху", в котором герой пытается устроить племянника в футбольную команду, сербский "След зверя" про коммунистическую Югославию в 1979 году. Интересны "Три брата" (Аргентина, Чили) о токсичной маскулинности, притча "Черная луна" (Мексика) и "Хрупкие цветы в потоке дней" (Япония) о молодости и любви.Параллельные программыВ секции "Новое российское кино" — несколько фильмов со звездами.Сценарист хорроров Иван Капитонов представит проект "Голова-жестянка" с Сергеем Гилевым, Варварой Володиной. Виктория Толстоганова и Артем Быстров появятся в семейной драме "Край надломленной луны".Сталинградской битве посвящено "Помилование" Айнара Аскарова. Ольга Красько и Денис Бондаренко в триллере "Туман" расследуют исчезновения ученых с метеостанции.Алексей Серебряков, Агния Дитковските, Евгений Ткачук и Полина Кутепова снялись в драме про врача "Единица Монтевидео". А фильм "Ада" обещает стать интересной историей взросления, это единственная российская лента, представленная на новом Пекинском международном фестивале детского кино.В программе "Дикие ночи" — ужастики и триллеры, в том числе из Индии, Монголии и Канады. Среди участников — выдвигавшийся от Вьетнама на Оскар "Магнум 578" и швейцарская "Безумная Хайди" о власти сырного магната.В секции короткометражек — 16 картин из 15 стран (Латинская Америка, Азия, Европа). Основные темы: семья, поиск взаимопонимания с родителями, отношение к соцсетям и интернет-зависимость.В программе "Первая серия" — презентация самых ожидаемых сериалов. Например, комедийный экшн-проект "Ухожу красиво!" о нерадивом оперуполномоченном подмосковного ОВД Борисе (Владимир Яглыч), который превращается в супергероя.Премьера десятисерийного проекта состоится в Wink.Фильм закрытия "42 секунды"Картина закрытия — "42 секунды" испано-французских режиссеров Алексы Морелло и Дани Де Ла Ордена. Это тоже о борьбе, но на этот раз с личными противоречиями.Действие происходит в 1992-м в Барселоне. Стремясь к победе на Олимпиаде, испанская сборная по водному поло нанимает самого жесткого тренера в мире. У него возникает конфликт с лидерами команды.В ролях — звезда "Элиты" и "Бумажного дома" Хайме Лорэнте, актер из "Три метра над уровнем неба" Альваро Сервантес.ММКФ продлится до 27 апреля.
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2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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60
борис хлебников, кино и сериалы, что посмотреть
Культура, Борис Хлебников, Кино и сериалы, что посмотреть

В Москву приехал весь мир: какое кино приготовил ММКФ

© Фото предоставлено пресс-службой проектаКадр из фильма "Снегирь"
Кадр из фильма Снегирь
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости, Анна Нехаева. В программе 45-го Московского Международного кинофестиваля — фильмы со всего мира, российские новинки и сериалы. Конкурсные картины расскажут о любви, браке по договоренности, токсичной маскулинности и о том, как попасть в футбольную команду. О самых интересных проектах — в материале РИА Новости.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаКадр из фильма "Снегирь"
Кадр из фильма Снегирь
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Кадр из фильма "Снегирь"

Фильм открытия "Снегирь"

"Снегирь" Бориса Хлебникова снят по повести Георгия Владимова "Три минуты молчания".
Это картина о команде одноименного рыболовного корабля, на котором собралась настоящая банда морских бродяг. Их характеры и судьбы непохожи, но все хотят улов побогаче, чтобы заработать и вернуться на сушу.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаКадр из фильма "Снегирь"
Кадр из фильма Снегирь
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Кадр из фильма "Снегирь"
На судне есть и новички — Никита и Максим. Они не были готовы к ледяным волнам, бурям и тяжелой работе. Снимать видео для блога и постить селфи в соцсети здесь не принято. Поэтому им придется выживать и упорно трудиться.
«

"У меня никогда в фильмах не использовалась графика, а здесь ее достаточно много, — рассказывает Хлебников. — Сначала было страшно, потом невероятно интересно. Водные съемки — это очень сложно. Хотелось сохранить живую картинку, чтобы была динамичная камера".

© Фото предоставлено пресс-службой проектаКадр из фильма "Снегирь"
Кадр из фильма Снегирь
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Кадр из фильма "Снегирь"
В кадре не только изменчивое море, свинцовые тучи, но и впечатляющие столкновения кораблей и характеров.
В прокат картина должна выйти 8 июня.
© Фото предоставлено пресс-службой проектаКадр из фильма "Снегирь"
Кадр из фильма Снегирь
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Кадр из фильма "Снегирь"

Основной конкурс

В основную конкурсную программу включили 12 фильмов. Россию представят "14+. Продолжение" Андрея Зайцева и "Первая любовь" Светланы Проскуриной.
© ПарадизКадр из фильма "Первая любовь"
Кадр из фильма Первая любовь
© Парадиз
Кадр из фильма "Первая любовь"
В "Первой любви" коллеги по работе приезжают на отдых в загородный санаторий и становятся свидетельницами преступления. Анна (Марина Брусникина) и Лена (Лиза Кугай) затевают опасное расследование и подозревают, что на них тоже идет охота.
В фильме также снялись Игорь Верник, Александра Ребенок.
© Фото предоставлено "Централ Партнершип"Кадр со съемок фильма "14+. Продолжение"
Кадр со съемок фильма 14+. Продолжение
© Фото предоставлено "Централ Партнершип"
Кадр со съемок фильма "14+. Продолжение"
В "14+. Продолжение" 18-летний Леша встречает яркую и открытую Настю. Она буквально переворачивает его привычный мир, но парень все еще вспоминает свою первую любовь Вику.
Герой взрослеет, его приоритеты и проблемы меняются. Но справиться со сложностями и ответить на все вопросы о любви, семье и долге Леша должен самостоятельно.
© Фото предоставлено "Централ Партнершип"Кадр из фильма "14+. Продолжение"
Кадр из фильма 14+. Продолжение
© Фото предоставлено "Централ Партнершип"
Кадр из фильма "14+. Продолжение"
Роли сыграли Глеб Калюжный, Ольга Озоллапиня, Полина Гухман.
Релиз намечен на 11 мая.
© Фото предоставлено "Централ Партнершип"Кадр со съемок фильма "14+. Продолжение"
Кадр со съемок фильма 14+. Продолжение
© Фото предоставлено "Централ Партнершип"
Кадр со съемок фильма "14+. Продолжение"
Также в основном конкурсе — "Запах греха" из Бангладеш, о женщине, выданной замуж за деньги, "Невеста мертвеца" о французских кинематографистах в румынской деревне.
© Ecstasy Cine (2022)Кадр из фильма "Три брата"
Кадр из фильма Три брата
© Ecstasy Cine (2022)
Кадр из фильма "Три брата"
А еще — аргентинский "Путь к успеху", в котором герой пытается устроить племянника в футбольную команду, сербский "След зверя" про коммунистическую Югославию в 1979 году. Интересны "Три брата" (Аргентина, Чили) о токсичной маскулинности, притча "Черная луна" (Мексика) и "Хрупкие цветы в потоке дней" (Япония) о молодости и любви.

Параллельные программы

В секции "Новое российское кино" — несколько фильмов со звездами.
Сценарист хорроров Иван Капитонов представит проект "Голова-жестянка" с Сергеем Гилевым, Варварой Володиной. Виктория Толстоганова и Артем Быстров появятся в семейной драме "Край надломленной луны".
© Наше Кино (2023)Кадр из фильма "Помилование"
Кадр из фильма Помилование
© Наше Кино (2023)
Кадр из фильма "Помилование"
Сталинградской битве посвящено "Помилование" Айнара Аскарова. Ольга Красько и Денис Бондаренко в триллере "Туман" расследуют исчезновения ученых с метеостанции.
© Студия "Встреча" (2023)Кадр из фильма "Туман"
Кадр из фильма Туман
© Студия "Встреча" (2023)
Кадр из фильма "Туман"
Алексей Серебряков, Агния Дитковските, Евгений Ткачук и Полина Кутепова снялись в драме про врача "Единица Монтевидео". А фильм "Ада" обещает стать интересной историей взросления, это единственная российская лента, представленная на новом Пекинском международном фестивале детского кино.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Кадр из фильма "Ада"
Кадр из фильма Ада
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Кадр из фильма "Ада"
В программе "Дикие ночи" — ужастики и триллеры, в том числе из Индии, Монголии и Канады. Среди участников — выдвигавшийся от Вьетнама на Оскар "Магнум 578" и швейцарская "Безумная Хайди" о власти сырного магната.
В секции короткометражек — 16 картин из 15 стран (Латинская Америка, Азия, Европа). Основные темы: семья, поиск взаимопонимания с родителями, отношение к соцсетям и интернет-зависимость.
© Фото предоставлено пресс-службой проекта Кадр из сериала "Ухожу красиво!"
Кадр из сериала Ухожу красиво!
© Фото предоставлено пресс-службой проекта
Кадр из сериала "Ухожу красиво!"
В программе "Первая серия" — презентация самых ожидаемых сериалов. Например, комедийный экшн-проект "Ухожу красиво!" о нерадивом оперуполномоченном подмосковного ОВД Борисе (Владимир Яглыч), который превращается в супергероя.
«

"Мы рассказываем историю на контрастах: ярко выраженные драматические сцены сменяются искрометной комедией. Это мультижанровый сериал", — объясняют авторы.

Премьера десятисерийного проекта состоится в Wink.

Фильм закрытия "42 секунды"

Картина закрытия — "42 секунды" испано-французских режиссеров Алексы Морелло и Дани Де Ла Ордена. Это тоже о борьбе, но на этот раз с личными противоречиями.
© Amazon Prime Instant Video (2022)Кадр из фильма "42 секунды"
Кадр из фильма 42 секунды
© Amazon Prime Instant Video (2022)
Кадр из фильма "42 секунды"
Действие происходит в 1992-м в Барселоне. Стремясь к победе на Олимпиаде, испанская сборная по водному поло нанимает самого жесткого тренера в мире. У него возникает конфликт с лидерами команды.
© Amazon Prime Instant Video (2022)Кадр из фильма "42 секунды"
Кадр из фильма 42 секунды
© Amazon Prime Instant Video (2022)
Кадр из фильма "42 секунды"
В ролях — звезда "Элиты" и "Бумажного дома" Хайме Лорэнте, актер из "Три метра над уровнем неба" Альваро Сервантес.
ММКФ продлится до 27 апреля.
Кадр из фильма Айта - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
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