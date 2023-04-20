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В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже - РИА Новости, 20.04.2023
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18:06 20.04.2023 (обновлено: 18:57 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/mladenets-1866710285.html
В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже
В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже - РИА Новости, 20.04.2023
В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже
Уголовное дело заведено по факту гибели младенца в Геленджике, по предварительным данным, девочку не удержала в руках и выронила из окна квартиры на девятом... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:06
2023-04-20T18:57
происшествия
геленджик
краснодарский край
россия
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту гибели младенца в Геленджике, по предварительным данным, девочку не удержала в руках и выронила из окна квартиры на девятом этаже ее семилетняя сестра.Установлено, что женщина с семилетней и пятимесячной дочерьми снимала квартиру на девятом этаже многоэтажки в селе Архипо-Осиповка в Геленджике. Со слов матери, она оставила детей одних, а когда вернулась, нашла тело младшей дочери вблизи дома "с повреждениями, характерными при падении с высоты".По предварительным данным краевой прокуратуры, семилетняя девочка в ожидании матери поднялась к окну вместе с младшей сестрой, но не смогла удержать девочку в руках. Младенец упал в палисадник, погибнув на месте. Семья является неполной, на учетах не состоит, мать характеризуется положительно.В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
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происшествия, геленджик, краснодарский край, россия
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия
В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже

В Геленджике СК возбудил дело после гибели младенца, выпавшего из окна на девятом этаже

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту гибели младенца в Геленджике, по предварительным данным, девочку не удержала в руках и выронила из окна квартиры на девятом этаже ее семилетняя сестра.
«
"Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю с целью полного и всестороннего установления обстоятельств гибели пятимесячной девочки возбуждено уголовное дело", - сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.
Установлено, что женщина с семилетней и пятимесячной дочерьми снимала квартиру на девятом этаже многоэтажки в селе Архипо-Осиповка в Геленджике. Со слов матери, она оставила детей одних, а когда вернулась, нашла тело младшей дочери вблизи дома "с повреждениями, характерными при падении с высоты".
По предварительным данным краевой прокуратуры, семилетняя девочка в ожидании матери поднялась к окну вместе с младшей сестрой, но не смогла удержать девочку в руках. Младенец упал в палисадник, погибнув на месте. Семья является неполной, на учетах не состоит, мать характеризуется положительно.
В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
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