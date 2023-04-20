https://ria.ru/20230420/mladenets-1866710285.html

В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже

В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже - РИА Новости, 20.04.2023

В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже

Уголовное дело заведено по факту гибели младенца в Геленджике, по предварительным данным, девочку не удержала в руках и выронила из окна квартиры на девятом... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:06

2023-04-20T18:06

2023-04-20T18:57

происшествия

геленджик

краснодарский край

россия

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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту гибели младенца в Геленджике, по предварительным данным, девочку не удержала в руках и выронила из окна квартиры на девятом этаже ее семилетняя сестра.Установлено, что женщина с семилетней и пятимесячной дочерьми снимала квартиру на девятом этаже многоэтажки в селе Архипо-Осиповка в Геленджике. Со слов матери, она оставила детей одних, а когда вернулась, нашла тело младшей дочери вблизи дома "с повреждениями, характерными при падении с высоты".По предварительным данным краевой прокуратуры, семилетняя девочка в ожидании матери поднялась к окну вместе с младшей сестрой, но не смогла удержать девочку в руках. Младенец упал в палисадник, погибнув на месте. Семья является неполной, на учетах не состоит, мать характеризуется положительно.В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.

https://ria.ru/20230419/telo-1866359701.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, геленджик, краснодарский край, россия