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В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже
В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже - РИА Новости, 20.04.2023
В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже
Уголовное дело заведено по факту гибели младенца в Геленджике, по предварительным данным, девочку не удержала в руках и выронила из окна квартиры на девятом... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:06
2023-04-20T18:06
2023-04-20T18:57
происшествия
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КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости. Уголовное дело заведено по факту гибели младенца в Геленджике, по предварительным данным, девочку не удержала в руках и выронила из окна квартиры на девятом этаже ее семилетняя сестра.Установлено, что женщина с семилетней и пятимесячной дочерьми снимала квартиру на девятом этаже многоэтажки в селе Архипо-Осиповка в Геленджике. Со слов матери, она оставила детей одних, а когда вернулась, нашла тело младшей дочери вблизи дома "с повреждениями, характерными при падении с высоты".По предварительным данным краевой прокуратуры, семилетняя девочка в ожидании матери поднялась к окну вместе с младшей сестрой, но не смогла удержать девочку в руках. Младенец упал в палисадник, погибнув на месте. Семья является неполной, на учетах не состоит, мать характеризуется положительно.В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
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РИА Новости
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происшествия, геленджик, краснодарский край, россия
Происшествия, Геленджик, Краснодарский край, Россия
В Геленджике младенец выпал из окна на девятом этаже
В Геленджике СК возбудил дело после гибели младенца, выпавшего из окна на девятом этаже
КРАСНОДАР, 20 апр - РИА Новости.
Уголовное дело заведено
по факту гибели младенца в Геленджике, по предварительным данным, девочку не удержала в руках и выронила из окна квартиры на девятом этаже ее семилетняя сестра.
«
"Следственным отделом по городу Геленджику СКР по краю с целью полного и всестороннего установления обстоятельств гибели пятимесячной девочки возбуждено уголовное дело", - сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.
Установлено, что женщина с семилетней и пятимесячной дочерьми снимала квартиру на девятом этаже многоэтажки в селе Архипо-Осиповка в Геленджике. Со слов матери, она оставила детей одних, а когда вернулась, нашла тело младшей дочери вблизи дома "с повреждениями, характерными при падении с высоты".
По предварительным данным краевой прокуратуры, семилетняя девочка в ожидании матери поднялась к окну вместе с младшей сестрой, но не смогла удержать девочку в руках. Младенец упал в палисадник, погибнув на месте. Семья является неполной, на учетах не состоит, мать характеризуется положительно.
В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела продолжается.
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