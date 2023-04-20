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Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023
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16:03 20.04.2023 (обновлено: 16:13 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин
Тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:03
2023-04-20T16:13
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют, заявил президент России Владимир Путин."Тренд (многополярности - ред.), о котором вам сказали, тенденция в мире к многополярности, она неизбежна, будет только усиливаться. И те, кто это не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
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владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин

Путин заявил, что те, кто будет препятствовать тренду на многополярность мира, проиграют

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют, заявил президент России Владимир Путин.
"Тренд (многополярности - ред.), о котором вам сказали, тенденция в мире к многополярности, она неизбежна, будет только усиливаться. И те, кто это не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира
23 января, 17:49
 
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