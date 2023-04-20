https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html

Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин

Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023

Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин

Тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:03

2023-04-20T16:03

2023-04-20T16:13

владимир путин

политика

россия

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют, заявил президент России Владимир Путин."Тренд (многополярности - ред.), о котором вам сказали, тенденция в мире к многополярности, она неизбежна, будет только усиливаться. И те, кто это не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.

https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, политика, россия