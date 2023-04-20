https://ria.ru/20230420/mir-1866657581.html
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин - РИА Новости, 20.04.2023
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин
Тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:03
2023-04-20T16:03
2023-04-20T16:13
владимир путин
политика
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют, заявил президент России Владимир Путин."Тренд (многополярности - ред.), о котором вам сказали, тенденция в мире к многополярности, она неизбежна, будет только усиливаться. И те, кто это не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
https://ria.ru/20230123/koalitsiya-1846883925.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика, россия
Владимир Путин, Политика, Россия
Те, кто будет препятствовать многополярному миру, проиграют, заявил Путин
Путин заявил, что те, кто будет препятствовать тренду на многополярность мира, проиграют
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Тренд многополярности мира будет только усиливаться, те кто этому препятствует, проиграют, заявил президент России Владимир Путин.
"Тренд (многополярности - ред.), о котором вам сказали, тенденция в мире к многополярности, она неизбежна, будет только усиливаться. И те, кто это не поймут и не будут следовать в этом тренде, будут проигрывать. Это факт абсолютно очевидный, это так же очевидно, как подъем солнца, с этим ничего не поделаешь. Те, кто пытаются воспрепятствовать этому, только столкнутся с дополнительными проблемами, которых у них и так хватает", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Медведев предложил создать коалицию сторонников многополярного мира