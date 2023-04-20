https://ria.ru/20230420/minyust-1866681203.html

Минюст Италии не мог вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом

Минюст Италии не мог вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом - РИА Новости, 20.04.2023

Минюст Италии не мог вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом

Министерство юстиции Италии по закону не имело возможности вмешаться в судебный процесс вокруг ареста и экстрадиции сына губернатора Красноярского края Артема... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T16:53

2023-04-20T16:53

2023-04-20T16:53

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РИМ, 20 апр – РИА Новости. Министерство юстиции Италии по закону не имело возможности вмешаться в судебный процесс вокруг ареста и экстрадиции сына губернатора Красноярского края Артема Усса, заявил глава министерства Карло Нордио. "Меня удивило, что даже люди c квалификацией осмелились утверждать, что этот министр мог и должен был оспорить решение апелляционного суда", - заявил он, выступая в палате депутатов национального парламента. По его словам, вокруг дела российского предпринимателя, впоследствии бежавшего из-под ареста, "произносились эксцентричные слова" о том, что министерство могло заменить собой судебные органы и применить полномочия по контролю. "Министерство юстиции не имеет полномочий и обязанностей по контролю за исполнением постановления, принятого судом. Обратная гипотеза противоречила бы конституционному принципу разделения властей и священному утверждению автономии и независимости судебной власти", - сказал Нордио. Министр описал бюрократическую переписку до задержания Усса в аэропорту Милана и цепочку событий, произошедших после его ареста. Министерство юстиции США, заявил Нордио, в нескольких письмах в рамках процесса, предупреждало об опасности побега россиянина, а после его перевода под домашний арест призывало "итальянские власти принять все возможные меры для его содержания в тюрьме". "США были поражены тем, что этот господин был поставлен в условия, которые позволили ему сбежать", - заявил министр. "Нота департамента США, которая оповещала Минюст (США) о существенном риске побега российского гражданина, была своевременно передана в генеральную прокуратуру и апелляционный суд Милана. Ничто не ново под луной, кроме того, что человек, об опасности побега которого говорилось, на самом деле скрылся", - заявил Нордио. Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, но 2 декабря по решению миланского суда его перевели под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Обстоятельства следствия и побега Усса уже породили конфликт между правительством и судебными органами Италии. Нордио распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые приняли решение о замене содержания Усса под стражей на домашний арест. В дисциплинарном взыскании Нордио вменяет им "грубую и непростительную небрежность". Министр, как сообщается, обвиняет судей в том, что они "не приняли во внимание" заключения генерального прокурора Милана, выступавшей против домашнего ареста, которые, "если были бы должным образом взвешены, могли бы привести к другому решению".

https://ria.ru/20230413/uss-1864984972.html

https://ria.ru/20230419/uss-1866300667.html

https://ria.ru/20230420/uss-1866679482.html

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в мире, италия, россия, артем усс