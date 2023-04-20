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Минюст Италии не мог вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом - РИА Новости, 20.04.2023
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16:53 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/minyust-1866681203.html
Минюст Италии не мог вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом
Минюст Италии не мог вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом - РИА Новости, 20.04.2023
Минюст Италии не мог вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом
Министерство юстиции Италии по закону не имело возможности вмешаться в судебный процесс вокруг ареста и экстрадиции сына губернатора Красноярского края Артема... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T16:53
2023-04-20T16:53
в мире
италия
россия
артем усс
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РИМ, 20 апр – РИА Новости. Министерство юстиции Италии по закону не имело возможности вмешаться в судебный процесс вокруг ареста и экстрадиции сына губернатора Красноярского края Артема Усса, заявил глава министерства Карло Нордио. "Меня удивило, что даже люди c квалификацией осмелились утверждать, что этот министр мог и должен был оспорить решение апелляционного суда", - заявил он, выступая в палате депутатов национального парламента. По его словам, вокруг дела российского предпринимателя, впоследствии бежавшего из-под ареста, "произносились эксцентричные слова" о том, что министерство могло заменить собой судебные органы и применить полномочия по контролю. "Министерство юстиции не имеет полномочий и обязанностей по контролю за исполнением постановления, принятого судом. Обратная гипотеза противоречила бы конституционному принципу разделения властей и священному утверждению автономии и независимости судебной власти", - сказал Нордио. Министр описал бюрократическую переписку до задержания Усса в аэропорту Милана и цепочку событий, произошедших после его ареста. Министерство юстиции США, заявил Нордио, в нескольких письмах в рамках процесса, предупреждало об опасности побега россиянина, а после его перевода под домашний арест призывало "итальянские власти принять все возможные меры для его содержания в тюрьме". "США были поражены тем, что этот господин был поставлен в условия, которые позволили ему сбежать", - заявил министр. "Нота департамента США, которая оповещала Минюст (США) о существенном риске побега российского гражданина, была своевременно передана в генеральную прокуратуру и апелляционный суд Милана. Ничто не ново под луной, кроме того, что человек, об опасности побега которого говорилось, на самом деле скрылся", - заявил Нордио. Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, но 2 декабря по решению миланского суда его перевели под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде. Обстоятельства следствия и побега Усса уже породили конфликт между правительством и судебными органами Италии. Нордио распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые приняли решение о замене содержания Усса под стражей на домашний арест. В дисциплинарном взыскании Нордио вменяет им "грубую и непростительную небрежность". Министр, как сообщается, обвиняет судей в том, что они "не приняли во внимание" заключения генерального прокурора Милана, выступавшей против домашнего ареста, которые, "если были бы должным образом взвешены, могли бы привести к другому решению".
https://ria.ru/20230413/uss-1864984972.html
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в мире, италия, россия, артем усс
В мире, Италия, Россия, Артем Усс
Минюст Италии не мог вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом

Минюст Италии по закону не имел возможности вмешаться в судебный процесс над Артемом Уссом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РИМ, 20 апр – РИА Новости. Министерство юстиции Италии по закону не имело возможности вмешаться в судебный процесс вокруг ареста и экстрадиции сына губернатора Красноярского края Артема Усса, заявил глава министерства Карло Нордио.
"Меня удивило, что даже люди c квалификацией осмелились утверждать, что этот министр мог и должен был оспорить решение апелляционного суда", - заявил он, выступая в палате депутатов национального парламента. По его словам, вокруг дела российского предпринимателя, впоследствии бежавшего из-под ареста, "произносились эксцентричные слова" о том, что министерство могло заменить собой судебные органы и применить полномочия по контролю.
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
СМИ рассказали, как Артем Усс сумел скрыться из Италии
13 апреля, 10:52
"Министерство юстиции не имеет полномочий и обязанностей по контролю за исполнением постановления, принятого судом. Обратная гипотеза противоречила бы конституционному принципу разделения властей и священному утверждению автономии и независимости судебной власти", - сказал Нордио.
Министр описал бюрократическую переписку до задержания Усса в аэропорту Милана и цепочку событий, произошедших после его ареста. Министерство юстиции США, заявил Нордио, в нескольких письмах в рамках процесса, предупреждало об опасности побега россиянина, а после его перевода под домашний арест призывало "итальянские власти принять все возможные меры для его содержания в тюрьме".
"США были поражены тем, что этот господин был поставлен в условия, которые позволили ему сбежать", - заявил министр.
"Нота департамента США, которая оповещала Минюст (США) о существенном риске побега российского гражданина, была своевременно передана в генеральную прокуратуру и апелляционный суд Милана. Ничто не ново под луной, кроме того, что человек, об опасности побега которого говорилось, на самом деле скрылся", - заявил Нордио.
Полицейская машина на улице Милана - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
СМИ рассказали подробности расследования побега Усса-младшего
19 апреля, 13:02
Усса-младшего задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Более месяца он провел в тюрьме северного города Бусто-Арсицио, но 2 декабря по решению миланского суда его перевели под домашний арест с обязательным ношением электронного браслета.
Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении. 4 апреля Усс сообщил РИА Новости, что вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность местного правосудия. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве, где следователь изменил ему меру пресечения на подписку о невыезде.
Обстоятельства следствия и побега Усса уже породили конфликт между правительством и судебными органами Италии. Нордио распорядился провести проверку в отношении судей миланского суда, которые приняли решение о замене содержания Усса под стражей на домашний арест. В дисциплинарном взыскании Нордио вменяет им "грубую и непростительную небрежность". Министр, как сообщается, обвиняет судей в том, что они "не приняли во внимание" заключения генерального прокурора Милана, выступавшей против домашнего ареста, которые, "если были бы должным образом взвешены, могли бы привести к другому решению".
Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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Вчера, 16:46
 
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