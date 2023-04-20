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Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:12 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/minomet-1866612268.html
Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном - РИА Новости, 20.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120- миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:12
2023-04-20T14:12
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
херсон
заречный
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120- миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе Заречного уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, четыре военнослужащих ВСУ погибли, трех ранило", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Велетенского уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом".
https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон, заречный, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсон, Заречный, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинский миномет и гаубицу с экипажем

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы "Мста-Б" в южном секторе СВО. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120- миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе Заречного уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, четыре военнослужащих ВСУ погибли, трех ранило", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Велетенского уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом".
Работа российских артиллеристов в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном
11 апреля, 11:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныХерсонЗаречныйБезопасность
 
 
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