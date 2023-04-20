https://ria.ru/20230420/minomet-1866612268.html
Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном - РИА Новости, 20.04.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном
Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120- миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:12
2023-04-20T14:12
2023-04-20T14:12
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120- миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе Заречного уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, четыре военнослужащих ВСУ погибли, трех ранило", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Велетенского уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом".
https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон, заречный, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Херсон, Заречный, Безопасность
Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном украинский миномет и гаубицу с экипажем
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120- миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией.
"Ночью артиллерийским огнем в районе Заречного уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, четыре военнослужащих ВСУ погибли, трех ранило", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Велетенского уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом".
Российские артиллеристы уничтожили украинский "Град" под Херсоном