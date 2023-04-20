https://ria.ru/20230420/minomet-1866612268.html

Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном

Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном - РИА Новости, 20.04.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинский миномет под Херсоном

Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120- миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:12

2023-04-20T14:12

2023-04-20T14:12

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 20 апр - РИА Новости. Российские артиллеристы ночью уничтожили под Херсоном 120- миллиметровый миномет и самоходную гаубицу "Акация" вместе с экипажем и боекомплектом, сообщил РИА Новости в четверг источник, знакомый с ситуацией. "Ночью артиллерийским огнем в районе Заречного уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, четыре военнослужащих ВСУ погибли, трех ранило", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, "вчера артиллерийским огнем в районе Велетенского уничтожена 152-миллиметровая гаубица 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом".

https://ria.ru/20230411/kherson-1864437043.html

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заречный

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, херсон, заречный, безопасность