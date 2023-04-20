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Методику и проблемы преподавания математики обсудят в Туле - РИА Новости, 20.04.2023
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Год педагога и наставника
 
09:00 20.04.2023 (обновлено: 11:11 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/matematika-1866030112.html
Методику и проблемы преподавания математики обсудят в Туле
Методику и проблемы преподавания математики обсудят в Туле - РИА Новости, 20.04.2023
Методику и проблемы преподавания математики обсудят в Туле
Двухдневная всероссийская научно-практическая конференция "Ученый, педагог, наставник", посвященная 85-летию со дня рождения профессора Альберта Есаяна,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:00
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Двухдневная всероссийская научно-практическая конференция "Ученый, педагог, наставник", посвященная 85-летию со дня рождения профессора Альберта Есаяна, открылась в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого в четверг, сообщили в Управлении по связям с общественностью ТГПУ.Главной целью конференции является координация современных исследований в области алгоритмов вычислительной и дискретной математики, информатизации образования и актуальных проблем преподавания математики и информатики.В рамках конференции работа будет проходить по пяти секциям. Спикеры представят порядка 60 докладов и обсудят актуальные направления исследования в области информатизации образования, фундаментальные проблемы дискретной математики и теории алгоритмов, актуальные проблемы преподавания математики и информатики в вузе и школе, а также научное и методическое наследие профессора А.Р. Есаяна.В первый день конференции перед участниками выступят доктор физико-математических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Владимир Чубариков, доктор физико-математических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Владимир Чирский, член-корреспондент Российской академии образования профессор, доктор технических наук Сергей Григорьев и другие специалисты из 11 регионов России.Альберт Рубенович Есаян в 1960 году с отличием окончил Таджикский государственный университет, и уже через 8 лет начал работу в Тульском педагогическом институте в качестве преподавателя. В 1986 году Альберт Рубенович создал кафедру информатики и вычислительной техники, разработал курс вычислительной математики и программирования, а позже курс "Основы информатики и вычислительной техники". Долгое время руководил семинаром по информационным технологиям для учителей Тулы и области. Спустя 35 лет кафедру, основанную Есаяном, преобразовали в институт передовых информационных технологий в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
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сн_образование, социальный навигатор, общество, тула
Год педагога и наставника, СН_Образование, Социальный навигатор, Общество, Тула

Методику и проблемы преподавания математики обсудят в Туле

© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоКонференция "Ученый, педагог, наставник"
Конференция Ученый, педагог, наставник
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Двухдневная всероссийская научно-практическая конференция "Ученый, педагог, наставник", посвященная 85-летию со дня рождения профессора Альберта Есаяна, открылась в Тульском государственном педагогическом университете им. Л.Н. Толстого в четверг, сообщили в Управлении по связям с общественностью ТГПУ.
Главной целью конференции является координация современных исследований в области алгоритмов вычислительной и дискретной математики, информатизации образования и актуальных проблем преподавания математики и информатики.
«

"История проведения научных конференций на факультете насчитывает уже 30 лет. В год педагога и наставника коллектив физико-математического факультета выступил с инициативой поведения конференции, посвященной нашему коллеге, ученому и педагогу – Альберту Есаяну. Тульский период его жизни и активной деятельности начался в сентябре 1968 года и продолжался ровно пятьдесят лет! За это время Альберт Рубенович сумел внести огромный вклад в развитие математического и информатического образования в Тульском регионе, но главное, он создал научную школу методики преподавания информатики и воспитал целую плеяду педагогов-исследователей" – отметила декан физико-математического факультета Ирина Реброва.

В рамках конференции работа будет проходить по пяти секциям. Спикеры представят порядка 60 докладов и обсудят актуальные направления исследования в области информатизации образования, фундаментальные проблемы дискретной математики и теории алгоритмов, актуальные проблемы преподавания математики и информатики в вузе и школе, а также научное и методическое наследие профессора А.Р. Есаяна.
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. ТолстогоКонференция "Ученый, педагог, наставник"
Конференция Ученый, педагог, наставник
© Управление по связям с общественностью ТГПУ им. Л.Н. Толстого
Конференция "Ученый, педагог, наставник"
В первый день конференции перед участниками выступят доктор физико-математических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Владимир Чубариков, доктор физико-математических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Владимир Чирский, член-корреспондент Российской академии образования профессор, доктор технических наук Сергей Григорьев и другие специалисты из 11 регионов России.
Альберт Рубенович Есаян в 1960 году с отличием окончил Таджикский государственный университет, и уже через 8 лет начал работу в Тульском педагогическом институте в качестве преподавателя. В 1986 году Альберт Рубенович создал кафедру информатики и вычислительной техники, разработал курс вычислительной математики и программирования, а позже курс "Основы информатики и вычислительной техники". Долгое время руководил семинаром по информационным технологиям для учителей Тулы и области. Спустя 35 лет кафедру, основанную Есаяном, преобразовали в институт передовых информационных технологий в рамках реализации программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030".
 
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