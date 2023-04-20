https://ria.ru/20230420/maska-1866606525.html

Во втором полуфинале шоу "Маска" появятся два новых героя

Во втором полуфинале шоу "Маска" появятся два новых героя - РИА Новости, 20.04.2023

Во втором полуфинале шоу "Маска" появятся два новых героя

Во втором полуфинале четвертого сезона шоу "Маска" появятся два новых героя в костюмах Кактуса и Морского царя, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T14:46

2023-04-20T14:46

2023-04-20T14:46

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Во втором полуфинале четвертого сезона шоу "Маска" появятся два новых героя в костюмах Кактуса и Морского царя, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.В новом выпуске персонажи дадут несколько подсказок о себе, покажут зажигательные номера, а затем рассекретят свою личность. Появление новых героев давно стало доброй традицией шоу "Маска". В первом полуфинале выступили участники в костюмах Мумии (Ярослав Сумишевский) и Мышонка (Наташа Королева). В прошлых сезонах проекта зрителей удивили Глюкоза, МакSим, Сергей Лазарев, Бедрос Киркоров, Эвелина Бледанс и другие.Некоторых персонажей удалось разоблачить с первой подсказки, другие смогли запутать и удивить членов жюри.Новый выпуск проекта с Кактусом и Морским царем выйдет 23 апреля в 20:00.Премьера четвертого сезона шоу "Маска" состоялась 12 февраля. Из него уже выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова) и Хомяк (Анита Цой). В проекте остались Гусеница, Мамонтенок, Мандрил, Пудель и Скорпион.Финал сезона состоится 30 апреля в Crocus City Hall.

https://ria.ru/20230417/maska-1865744166.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

шоу "маска", нтв (телеканал), знаменитости, шоу-бизнес, музыка, новости шоу-бизнеса