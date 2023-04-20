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Во втором полуфинале шоу "Маска" появятся два новых героя - РИА Новости, 20.04.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:46 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/maska-1866606525.html
Во втором полуфинале шоу "Маска" появятся два новых героя
Во втором полуфинале шоу "Маска" появятся два новых героя - РИА Новости, 20.04.2023
Во втором полуфинале шоу "Маска" появятся два новых героя
Во втором полуфинале четвертого сезона шоу "Маска" появятся два новых героя в костюмах Кактуса и Морского царя, сообщает пресс-служба телеканала НТВ. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T14:46
2023-04-20T14:46
шоубиз
шоу "маска"
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Во втором полуфинале четвертого сезона шоу "Маска" появятся два новых героя в костюмах Кактуса и Морского царя, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.В новом выпуске персонажи дадут несколько подсказок о себе, покажут зажигательные номера, а затем рассекретят свою личность. Появление новых героев давно стало доброй традицией шоу "Маска". В первом полуфинале выступили участники в костюмах Мумии (Ярослав Сумишевский) и Мышонка (Наташа Королева). В прошлых сезонах проекта зрителей удивили Глюкоза, МакSим, Сергей Лазарев, Бедрос Киркоров, Эвелина Бледанс и другие.Некоторых персонажей удалось разоблачить с первой подсказки, другие смогли запутать и удивить членов жюри.Новый выпуск проекта с Кактусом и Морским царем выйдет 23 апреля в 20:00.Премьера четвертого сезона шоу "Маска" состоялась 12 февраля. Из него уже выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова) и Хомяк (Анита Цой). В проекте остались Гусеница, Мамонтенок, Мандрил, Пудель и Скорпион.Финал сезона состоится 30 апреля в Crocus City Hall.
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шоу "маска", нтв (телеканал), знаменитости, шоу-бизнес, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Шоу "Маска", НТВ (телеканал), Знаменитости, Шоу-бизнес, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Во втором полуфинале шоу "Маска" появятся два новых героя

Создатели шоу "Маска" рассекретили двух новых героев, которые появятся в выпуске 23 апреля

© Фото : предоставлено PR НТВ / ALEXANDER IVANOVСъемки шоу "Маска"
Съемки шоу Маска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : предоставлено PR НТВ / ALEXANDER IVANOV
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Во втором полуфинале четвертого сезона шоу "Маска" появятся два новых героя в костюмах Кактуса и Морского царя, сообщает пресс-служба телеканала НТВ.
© Фото : предоставлено PR НТВ / zilber mikhailСъемки шоу "Маска"
Съемки шоу Маска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : предоставлено PR НТВ / zilber mikhail
Съемки шоу "Маска"
В новом выпуске персонажи дадут несколько подсказок о себе, покажут зажигательные номера, а затем рассекретят свою личность.
Появление новых героев давно стало доброй традицией шоу "Маска". В первом полуфинале выступили участники в костюмах Мумии (Ярослав Сумишевский) и Мышонка (Наташа Королева). В прошлых сезонах проекта зрителей удивили Глюкоза, МакSим, Сергей Лазарев, Бедрос Киркоров, Эвелина Бледанс и другие.
© Фото : предоставлено PR НТВСъемки шоу "Маска"
Съемки шоу Маска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : предоставлено PR НТВ
Съемки шоу "Маска"
Некоторых персонажей удалось разоблачить с первой подсказки, другие смогли запутать и удивить членов жюри.
Новый выпуск проекта с Кактусом и Морским царем выйдет 23 апреля в 20:00.
© Фото : предоставлено PR НТВ / ALEXANDER IVANOVСъемки шоу "Маска"
Съемки шоу Маска - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© Фото : предоставлено PR НТВ / ALEXANDER IVANOV
Съемки шоу "Маска"
Премьера четвертого сезона шоу "Маска" состоялась 12 февраля. Из него уже выбыли продюсер Яна Рудковская (Лисенок), фигуристка Евгения Медведева (Шаурма), а также певцы Вадим Казаченко (Дикобраз), Жасмин (Пиковая дама), Виктория Дайнеко (Феникс), Ваня Дмитриенко (Ворон), Shena (Скунс), Горностай (Диана Анкудинова) и Хомяк (Анита Цой). В проекте остались Гусеница, Мамонтенок, Мандрил, Пудель и Скорпион.
Финал сезона состоится 30 апреля в Crocus City Hall.
Кадры из 10 выпуска шоу Маска
Шоу "Маска" покинули сразу три участника
17 апреля, 11:22
 
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