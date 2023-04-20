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ПСБ поддержит волгоградских машиностроителей - РИА Новости, 20.04.2023
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19:53 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/mashinostroiteli-1866740125.html
ПСБ поддержит волгоградских машиностроителей
ПСБ поддержит волгоградских машиностроителей - РИА Новости, 20.04.2023
ПСБ поддержит волгоградских машиностроителей
ПСБ расширит поддержку машиностроительных предприятий Волгоградской области с целью развития российского машиностроения и привлечения на предприятия молодых... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:53
2023-04-20T19:53
волгоградская область
новости компаний - экономика
псб (банк псб)
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ПСБ расширит поддержку машиностроительных предприятий Волгоградской области с целью развития российского машиностроения и привлечения на предприятия молодых специалистов, сообщает банк по итогам встречи старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой и заместителя губернатора области Олега Николаева.В рамках рабочего визита в Волгоград Подгузова также приняла участие в совещании по мерам поддержки машиностроительных и оборонных предприятий и в расширенном заседании Регионального совета Волгоградского отделения "Союза машиностроителей России", который курирует председатель ПСБ Петр Фрадков. В мероприятиях также участвовали руководители 30 предприятий региона и профильных ведомств администрации области."Создана новая и очень важная рабочая площадка в Волгограде для открытого диалога правительства, машиностроителей, бизнеса и общественных организаций в части решения совместных задач повышения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. Сегодня экономическая и технологическая устойчивость промышленных предприятий, и, в первую очередь, предприятий ОПК, имеет особое значение. ПСБ намерен усилить работу по всем направлениям, касающимся машиностроительной отрасли региона как в области кредитной поддержки, так и в сфере промышленной ипотеки, кадровой и социальной политики для привлечения молодых перспективных специалистов в машиностроение. Будем оказывать содействие в реализации значимых проектов для региона, вместе способствовать активному развитию отрасли", - прокомментировала Подгузова.Как отмечается в сообщении, представители ПСБ презентовали в Волгограде инструменты финансовой и нефинансовой господдержки организаций ОПК, наиболее востребованные механизмы привлечения проектного финансирования и пополнения источников оборотных средств, инвестиционные ресурсы, перспективы совместной реализации проектов и участия Волгоградского отделения "Союзмаша" в жизни региона.Было также подписано соглашение о сотрудничестве между "Союзмашем" и Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
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волгоградская область, новости компаний - экономика, псб (банк псб), промсвязьбанк
Волгоградская область, Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк

ПСБ поддержит волгоградских машиностроителей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗдание офиса ПАО "Промсвязьбанк" в Новосибирске
Здание офиса ПАО Промсвязьбанк в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ПСБ расширит поддержку машиностроительных предприятий Волгоградской области с целью развития российского машиностроения и привлечения на предприятия молодых специалистов, сообщает банк по итогам встречи старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой и заместителя губернатора области Олега Николаева.
В рамках рабочего визита в Волгоград Подгузова также приняла участие в совещании по мерам поддержки машиностроительных и оборонных предприятий и в расширенном заседании Регионального совета Волгоградского отделения "Союза машиностроителей России", который курирует председатель ПСБ Петр Фрадков. В мероприятиях также участвовали руководители 30 предприятий региона и профильных ведомств администрации области.
"Создана новая и очень важная рабочая площадка в Волгограде для открытого диалога правительства, машиностроителей, бизнеса и общественных организаций в части решения совместных задач повышения конкурентоспособности продукции отечественных предприятий. Сегодня экономическая и технологическая устойчивость промышленных предприятий, и, в первую очередь, предприятий ОПК, имеет особое значение. ПСБ намерен усилить работу по всем направлениям, касающимся машиностроительной отрасли региона как в области кредитной поддержки, так и в сфере промышленной ипотеки, кадровой и социальной политики для привлечения молодых перспективных специалистов в машиностроение. Будем оказывать содействие в реализации значимых проектов для региона, вместе способствовать активному развитию отрасли", - прокомментировала Подгузова.
Как отмечается в сообщении, представители ПСБ презентовали в Волгограде инструменты финансовой и нефинансовой господдержки организаций ОПК, наиболее востребованные механизмы привлечения проектного финансирования и пополнения источников оборотных средств, инвестиционные ресурсы, перспективы совместной реализации проектов и участия Волгоградского отделения "Союзмаша" в жизни региона.

Было также подписано соглашение о сотрудничестве между "Союзмашем" и Комитетом образования, науки и молодежной политики Волгоградской области.
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