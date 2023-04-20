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В Мали убили главу офиса президента, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
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15:57 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/mali-1866655990.html
В Мали убили главу офиса президента, пишут СМИ
В Мали убили главу офиса президента, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023
В Мали убили главу офиса президента, пишут СМИ
Глава офиса президента переходного периода Мали Умар Траоре и еще три человека были убиты при нападении из засады, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:57
2023-04-20T15:57
в мире
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава офиса президента переходного периода Мали Умар Траоре и еще три человека были убиты при нападении из засады, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление канцелярию президента. "Глава офиса полковника Ассими Гоиты, президента переходного периода … является одним из четырех убитых при нападении во вторник недалеко от границы Мавритании", - говорится в сообщении агентства. По информации Франс Пресс, глава офиса Умар Траоре находился в составе делегации, которая подверглась нападению из засады. Похороны состоялись в четверг, говорится в сообщении. Детали произошедшего, в том числе то, кто стоит за атакой, не указаны.
https://ria.ru/20230420/mali-1866492947.html
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в мире, мали
В мире, Мали
В Мали убили главу офиса президента, пишут СМИ

Франс Пресс: в Мали убили главу офиса президента и еще троих человек, напав из засады

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкМали. Город Бамако
Мали. Город Бамако - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мали. Город Бамако. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава офиса президента переходного периода Мали Умар Траоре и еще три человека были убиты при нападении из засады, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление канцелярию президента.
"Глава офиса полковника Ассими Гоиты, президента переходного периода … является одним из четырех убитых при нападении во вторник недалеко от границы Мавритании", - говорится в сообщении агентства.
По информации Франс Пресс, глава офиса Умар Траоре находился в составе делегации, которая подверглась нападению из засады. Похороны состоялись в четверг, говорится в сообщении.
Детали произошедшего, в том числе то, кто стоит за атакой, не указаны.
Вооруженные сотрудники жандармерии Мали в Бамако - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
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