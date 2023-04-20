https://ria.ru/20230420/mali-1866655990.html

В Мали убили главу офиса президента, пишут СМИ

В Мали убили главу офиса президента, пишут СМИ - РИА Новости, 20.04.2023

В Мали убили главу офиса президента, пишут СМИ

Глава офиса президента переходного периода Мали Умар Траоре и еще три человека были убиты при нападении из засады, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:57

2023-04-20T15:57

2023-04-20T15:57

в мире

мали

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Глава офиса президента переходного периода Мали Умар Траоре и еще три человека были убиты при нападении из засады, сообщило в четверг агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление канцелярию президента. "Глава офиса полковника Ассими Гоиты, президента переходного периода … является одним из четырех убитых при нападении во вторник недалеко от границы Мавритании", - говорится в сообщении агентства. По информации Франс Пресс, глава офиса Умар Траоре находился в составе делегации, которая подверглась нападению из засады. Похороны состоялись в четверг, говорится в сообщении. Детали произошедшего, в том числе то, кто стоит за атакой, не указаны.

https://ria.ru/20230420/mali-1866492947.html

мали

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, мали