Рейтинг@Mail.ru
На правительственную делегацию Мали совершили нападение - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:51 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/mali-1866492947.html
На правительственную делегацию Мали совершили нападение
На правительственную делегацию Мали совершили нападение - РИА Новости, 20.04.2023
На правительственную делегацию Мали совершили нападение
Не менее четырех человек погибли, несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали недалеко от границы с Мавританией, передает РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:51
2023-04-20T00:51
в мире
мали
мавритания
нара (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132489/68/1324896854_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_aa7b9a8831641067ffec5de68b8eeab8.jpg
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали недалеко от границы с Мавританией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Другой местный чиновник, также пожелавший остаться анонимным, заявил, что нападение совершили "джихадисты". Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули "джихадистские и сепаратистские мятежи", отмечает агентство.
https://ria.ru/20230407/migranty-1863720287.html
мали
мавритания
нара (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132489/68/1324896854_241:0:4017:2832_1920x0_80_0_0_ef44d72b959c3293f9e8c70e685707c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мали, мавритания, нара (город)
В мире, Мали, Мавритания, Нара (город)
На правительственную делегацию Мали совершили нападение

На правительственную делегацию Мали совершили нападение, четыре человека погибли

© AFP 2023 / Issouf SanogoВооруженные сотрудники жандармерии Мали в Бамако
Вооруженные сотрудники жандармерии Мали в Бамако - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / Issouf Sanogo
Вооруженные сотрудники жандармерии Мали в Бамако. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали недалеко от границы с Мавританией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.
«
"Официальная делегация, направлявшаяся этим утром в Нару (город на западе Мали - ред.), действительно подверглась нападению. По меньшей мере четверо погибли, некоторые пропали без вести. Напряженность в регионе по-прежнему высока", - сказал агентству представитель местных властей, который попросил не называть его имени.
Другой местный чиновник, также пожелавший остаться анонимным, заявил, что нападение совершили "джихадисты".
Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули "джихадистские и сепаратистские мятежи", отмечает агентство.
Стела стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В БРИКС возмутились разному отношению к мигрантам с Украины и из Африки
7 апреля, 12:32
 
В миреМалиМавританияНара (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала