https://ria.ru/20230420/mali-1866492947.html

На правительственную делегацию Мали совершили нападение

На правительственную делегацию Мали совершили нападение - РИА Новости, 20.04.2023

На правительственную делегацию Мали совершили нападение

Не менее четырех человек погибли, несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали недалеко от границы с Мавританией, передает РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T00:51

2023-04-20T00:51

2023-04-20T00:51

в мире

мали

мавритания

нара (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/132489/68/1324896854_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_aa7b9a8831641067ffec5de68b8eeab8.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали недалеко от границы с Мавританией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Другой местный чиновник, также пожелавший остаться анонимным, заявил, что нападение совершили "джихадисты". Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули "джихадистские и сепаратистские мятежи", отмечает агентство.

https://ria.ru/20230407/migranty-1863720287.html

мали

мавритания

нара (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мали, мавритания, нара (город)