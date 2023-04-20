https://ria.ru/20230420/mali-1866492947.html
На правительственную делегацию Мали совершили нападение
На правительственную делегацию Мали совершили нападение - РИА Новости, 20.04.2023
На правительственную делегацию Мали совершили нападение
Не менее четырех человек погибли, несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали недалеко от границы с Мавританией, передает РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T00:51
2023-04-20T00:51
2023-04-20T00:51
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Не менее четырех человек погибли, несколько пропали без вести в результате атаки на правительственную делегацию Мали недалеко от границы с Мавританией, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Другой местный чиновник, также пожелавший остаться анонимным, заявил, что нападение совершили "джихадисты". Мали столкнулась с политическим кризисом и кризисом в области безопасности с тех пор, как в 2012 году на севере страны вспыхнули "джихадистские и сепаратистские мятежи", отмечает агентство.
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в мире, мали, мавритания, нара (город)
В мире, Мали, Мавритания, Нара (город)
На правительственную делегацию Мали совершили нападение
На правительственную делегацию Мали совершили нападение, четыре человека погибли