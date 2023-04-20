https://ria.ru/20230420/makron-1866726177.html

Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку

Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку - РИА Новости, 20.04.2023

Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку

Остановленный протестующими в департаменте Эро, где он находится с визитом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:52

2023-04-20T18:52

2023-04-20T18:52

в мире

франция

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

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ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Остановленный протестующими в департаменте Эро, где он находится с визитом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку. В ходе визита президента повсюду сопровождали протестующие, которые скандировали "Макрона в отставку!" Одна девушка посетовала, что голосовала за него в надежде, что он "демократичный президент". "Я за демократию, поэтому я участвовал в выборах. Но я не уйду в отставку. Я вас уверяю, этого не произойдет. Придется подождать 2027 года", - сказал президент на видео, которое транслировал телеканал BFMTV. Макрон в четверг начал визит, связанный с вопросами школьного образования, с посещения коммуны Ганж в регионе Окситания на юге Франции. Уже с утра в ожидании президента там собрались несколько сотен протестующих. Они попытались прорвать заграждения, окружающие вход в колледж Луиз-Мишель, куда направлялся Макрон. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ протестующие начали закидывать ее яйцами и картошкой. Как сообщают СМИ, около 600 жандармов охраняли площадь, где находился Макрон. К моменту приезда президента уже около двух тысяч человек собрались на протест в центре коммуны. Когда Макрон зашел в колледж, там отключился свет. Позже профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что акция была подготовленной. Как сообщали СМИ, Макрон в Ганже предпочел не общаться с гражданами. "Я готов общаться, если люди готовы общаться. Но если они пришли, чтобы кидаться объектами и создавать шум, - это бессмысленно", - заявил он, комментируя свой отказ в эфире телеканала BFMTV. Накануне первый с момента окончательного принятия на прошлой неделе пенсионной реформы визит президента Франции Эммануэля Макрона закончился провалом. Президента в ходе визита на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html

https://ria.ru/20230420/protest-1866652438.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы