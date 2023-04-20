https://ria.ru/20230420/makron-1866726177.html
Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку
Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку - РИА Новости, 20.04.2023
Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку
Остановленный протестующими в департаменте Эро, где он находится с визитом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:52
2023-04-20T18:52
2023-04-20T18:52
в мире
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
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ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости. Остановленный протестующими в департаменте Эро, где он находится с визитом, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку. В ходе визита президента повсюду сопровождали протестующие, которые скандировали "Макрона в отставку!" Одна девушка посетовала, что голосовала за него в надежде, что он "демократичный президент". "Я за демократию, поэтому я участвовал в выборах. Но я не уйду в отставку. Я вас уверяю, этого не произойдет. Придется подождать 2027 года", - сказал президент на видео, которое транслировал телеканал BFMTV. Макрон в четверг начал визит, связанный с вопросами школьного образования, с посещения коммуны Ганж в регионе Окситания на юге Франции. Уже с утра в ожидании президента там собрались несколько сотен протестующих. Они попытались прорвать заграждения, окружающие вход в колледж Луиз-Мишель, куда направлялся Макрон. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ протестующие начали закидывать ее яйцами и картошкой. Как сообщают СМИ, около 600 жандармов охраняли площадь, где находился Макрон. К моменту приезда президента уже около двух тысяч человек собрались на протест в центре коммуны. Когда Макрон зашел в колледж, там отключился свет. Позже профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что акция была подготовленной. Как сообщали СМИ, Макрон в Ганже предпочел не общаться с гражданами. "Я готов общаться, если люди готовы общаться. Но если они пришли, чтобы кидаться объектами и создавать шум, - это бессмысленно", - заявил он, комментируя свой отказ в эфире телеканала BFMTV. Накануне первый с момента окончательного принятия на прошлой неделе пенсионной реформы визит президента Франции Эммануэля Макрона закончился провалом. Президента в ходе визита на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230419/makron-1866477483.html
https://ria.ru/20230420/protest-1866652438.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы
Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку
Макрон заявил протестующей француженке, что не собирается уходить в отставку
ПАРИЖ, 20 апр – РИА Новости.
Остановленный протестующими в департаменте Эро, где он находится с визитом, президент
Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку.
В ходе визита президента повсюду сопровождали протестующие, которые скандировали "Макрона в отставку!" Одна девушка посетовала, что голосовала за него в надежде, что он "демократичный президент".
Поездка Макрона в регионы после пенсионной реформы обернулась провалом
"Я за демократию, поэтому я участвовал в выборах. Но я не уйду в отставку. Я вас уверяю, этого не произойдет. Придется подождать 2027 года", - сказал президент на видео, которое транслировал телеканал BFMTV.
Макрон в четверг начал визит, связанный с вопросами школьного образования, с посещения коммуны Ганж в регионе Окситания на юге Франции. Уже с утра в ожидании президента там собрались несколько сотен протестующих. Они попытались прорвать заграждения, окружающие вход в колледж Луиз-Мишель, куда направлялся Макрон. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ответ протестующие начали закидывать ее яйцами и картошкой.
Как сообщают СМИ, около 600 жандармов охраняли площадь, где находился Макрон. К моменту приезда президента уже около двух тысяч человек собрались на протест в центре коммуны. Когда Макрон зашел в колледж, там отключился свет. Позже профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) заявил, что акция была подготовленной.
Как сообщали СМИ, Макрон в Ганже предпочел не общаться с гражданами.
"Я готов общаться, если люди готовы общаться. Но если они пришли, чтобы кидаться объектами и создавать шум, - это бессмысленно", - заявил он, комментируя свой отказ в эфире телеканала BFMTV.
Накануне первый с момента окончательного принятия на прошлой неделе пенсионной реформы визит президента Франции Эммануэля Макрона закончился провалом. Президента в ходе визита на восток страны сопровождали свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан устроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по кастрюлям и сковородам, которые они принесли с собой на протест против визита Макрона, а на строительном заводе, который он посещал, профсоюзы намеренно отключили электричество.
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон, документ был опубликован в официальном журнале. После объявления решения Конституционного совета французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
В Париже продолжаются протесты после захвата здания биржи Euronext