https://ria.ru/20230420/makron-1866599702.html

Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона

Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона - РИА Новости, 20.04.2023

Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона

На юге Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против приезда президента Республики Эммануэля Макрона, сообщил... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:34

2023-04-20T13:34

2023-04-20T14:23

в мире

франция

эммануэль макрон

забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы

пенсия

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ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. На юге Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против приезда президента Республики Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV.Поездка главы государства связана с вопросами школьного образования. Утром 20 апреля Макрон приехал в коммуну Ганж в регионе Окситания, его сопровождал министр образования Пап Ндьяй. Около колледжа Луиз-Мишель делегацию уже ждали протестующие, пытавшиеся прорвать ограждение.В центре коммуны собрались около двух тысяч человек, они колотили по кастрюлям и скандировали: "Макрона в отставку!"Площадь охраняли около 600 жандармов, они начали обыскивать пришедших и отбирать кастрюли, ссылаясь на декрет, запрещающий приносить на манифестацию "переносные звуковые устройства".Макрон в Ганже предпочел не общаться с гражданами. На фотографиях в соцсетях видно, что на домах появились вывески, адресованные президенту: "Убирайся из нашей жизни", "Король истощает народ", "Сопротивление, солидарность, демократия". Накануне Макрон отправился в первую поездку по стране после окончательного принятия пенсионной реформы. Президент приехал в восточный регион Эльзас, все время его сопровождал свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по посуде, которую они принесли с собой, а на строительном заводе, куда приехал глава государства, профсоюзы отключили электричество. Макрон заявил что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему ездить по стране. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон. После этого французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.

https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html

https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865923857.html

https://ria.ru/20230418/razryv-1866118040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, пенсия