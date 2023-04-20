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Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона - РИА Новости, 20.04.2023
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13:34 20.04.2023 (обновлено: 14:23 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/makron-1866599702.html
Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона
Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона - РИА Новости, 20.04.2023
Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона
На юге Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против приезда президента Республики Эммануэля Макрона, сообщил... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:34
2023-04-20T14:23
в мире
франция
эммануэль макрон
забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы
пенсия
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ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. На юге Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против приезда президента Республики Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV.Поездка главы государства связана с вопросами школьного образования. Утром 20 апреля Макрон приехал в коммуну Ганж в регионе Окситания, его сопровождал министр образования Пап Ндьяй. Около колледжа Луиз-Мишель делегацию уже ждали протестующие, пытавшиеся прорвать ограждение.В центре коммуны собрались около двух тысяч человек, они колотили по кастрюлям и скандировали: "Макрона в отставку!"Площадь охраняли около 600 жандармов, они начали обыскивать пришедших и отбирать кастрюли, ссылаясь на декрет, запрещающий приносить на манифестацию "переносные звуковые устройства".Макрон в Ганже предпочел не общаться с гражданами. На фотографиях в соцсетях видно, что на домах появились вывески, адресованные президенту: "Убирайся из нашей жизни", "Король истощает народ", "Сопротивление, солидарность, демократия". Накануне Макрон отправился в первую поездку по стране после окончательного принятия пенсионной реформы. Президент приехал в восточный регион Эльзас, все время его сопровождал свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по посуде, которую они принесли с собой, а на строительном заводе, куда приехал глава государства, профсоюзы отключили электричество. Макрон заявил что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему ездить по стране. Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон. После этого французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
https://ria.ru/20230406/protest-1863547715.html
https://ria.ru/20230418/frantsiya-1865923857.html
https://ria.ru/20230418/razryv-1866118040.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, забастовки во франции в знак протеста против пенсионной реформы, пенсия
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Забастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформы, Пенсия
Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона

Полиция на юге Франции разогнала протестующих против приезда Макрона слезоточивым газом

© AFP 2023 / Sylvain ThomasСотрудники полиции и протестующие в коммуне Ганж на юге Франции
Сотрудники полиции и протестующие в коммуне Ганж на юге Франции - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AFP 2023 / Sylvain Thomas
Сотрудники полиции и протестующие в коммуне Ганж на юге Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 20 апр — РИА Новости. На юге Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, протестующих против приезда президента Республики Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFMTV.
Поездка главы государства связана с вопросами школьного образования. Утром 20 апреля Макрон приехал в коммуну Ганж в регионе Окситания, его сопровождал министр образования Пап Ндьяй. Около колледжа Луиз-Мишель делегацию уже ждали протестующие, пытавшиеся прорвать ограждение.
Протестующие в Париже подожгли любимый ресторан Макрона - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
На акции протеста в Париже подожгли любимый ресторан Макрона
6 апреля, 17:38
В центре коммуны собрались около двух тысяч человек, они колотили по кастрюлям и скандировали: "Макрона в отставку!"
Площадь охраняли около 600 жандармов, они начали обыскивать пришедших и отбирать кастрюли, ссылаясь на декрет, запрещающий приносить на манифестацию "переносные звуковые устройства".
Макрон в Ганже предпочел не общаться с гражданами.
На фотографиях в соцсетях видно, что на домах появились вывески, адресованные президенту: "Убирайся из нашей жизни", "Король истощает народ", "Сопротивление, солидарность, демократия".
Участники акции против пенсионной реформы перед олимпийскими кольцами в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
Французы решили отменить парижскую Олимпиаду
18 апреля, 08:00
Накануне Макрон отправился в первую поездку по стране после окончательного принятия пенсионной реформы. Президент приехал в восточный регион Эльзас, все время его сопровождал свист и оскорбительные выкрики. Сотни граждан утроили "марш пустых кастрюль", стуча ложками по посуде, которую они принесли с собой, а на строительном заводе, куда приехал глава государства, профсоюзы отключили электричество.
Макрон заявил что "слышит гнев французов и уважает его", но это не помешает ему ездить по стране.
Конституционный совет Франции в минувшую пятницу одобрил ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет к 2030 году. В ночь на субботу Макрон подписал закон. После этого французские профсоюзы призвали устроить 1 мая "исключительную и народную" протестную акцию.
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
"Рушится на глазах". Во Франции заговорили о разрыве союза с США
18 апреля, 16:24
 
В миреФранцияЭммануэль МакронЗабастовки во Франции в знак протеста против пенсионной реформыПенсия
 
 
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