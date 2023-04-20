https://ria.ru/20230420/leopard-1866502653.html

Подопечный леопард папы римского впервые попал на видео во время трапезы

Подопечный леопард папы римского впервые попал на видео во время трапезы - РИА Новости, 20.04.2023

Подопечный леопард папы римского впервые попал на видео во время трапезы

Дальневосточный леопард из Приморья по имени Мартин Фьерро, которого недавно взял под опеку папа римский Франциск, впервые попал на видео во время трапезы,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:19

2023-04-20T04:19

2023-04-20T05:31

аргентина

приморский край

франциск (хорхе марио бергольо)

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общество

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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр — РИА Новости. Дальневосточный леопард из Приморья по имени Мартин Фьерро, которого недавно взял под опеку папа римский Франциск, впервые попал на видео во время трапезы, показав успешную охоту, сообщает нацпарк "Земля леопарда". Ранее понтифик стал хранителем зверя из национального парка и дал ему имя известного в Аргентине литературного персонажа — Мартин Фьерро. Имя получил зверь под номером Leo 252M — это первый леопард, за долгое время зафиксированный у полуострова Гамова, где этих диких животных давно не видели. "На видео из дикой природы видно, как здоровый и упитанный хищник несколько дней сытно трапезничал крупной особью пятнистого оленя. Леопард регулярно возвращался в свою "столовую", в том числе заглядывая на "ночной перекус". Видео свидетельствует о хорошей физической форме и навыках леопарда, который успешно закрепился на участке у полуострова Гамова", — говорится в публикации. В нацпарке недавно сообщали, что папа римский Франциск подтвердил желание посетить "Землю леопарда", обсуждение визита идет на высоком уровне. Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей появлялись у границы с КНДР. Ядро популяции — в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на 2022 год, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитал 121 взрослый дальневосточный леопард.

https://ria.ru/20230418/leopardy-1865992261.html

аргентина

приморский край

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аргентина, приморский край, франциск (хорхе марио бергольо), общество, россия