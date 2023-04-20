https://ria.ru/20230420/lekarstva-1866769790.html

Больше половины россиян отметили подорожание лекарств, показал опрос

Больше половины россиян отметили подорожание лекарств, показал опрос - РИА Новости, 20.04.2023

Больше половины россиян отметили подорожание лекарств, показал опрос

Больше половины россиян (62%) замечали за последние полгода или год, что лекарства, которые они регулярно покупали, подорожали, больше трети (36%) столкнулись с РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T23:55

2023-04-20T23:55

2023-04-20T23:55

общество

фонд "общественное мнение"

здоровье - общество

россия

экономика

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Больше половины россиян (62%) замечали за последние полгода или год, что лекарства, которые они регулярно покупали, подорожали, больше трети (36%) столкнулись с тем, что не могут найти лекарства, которые раньше регулярно покупали без проблем, показал опрос Фонда "Общественное мнение" (ФОМ). Больше половины россиян (62%) заметили в последние полгода-год, что лекарство, которое они регулярно покупают, стало дороже. При этом больше половины (59%) не заметили, что лекарство, которое они регулярно покупали, исчезло бы с полок. С тем чтобы не найти привычное лекарство, 21% сталкивались однажды или дважды, 15% - несколько раз. При этом большинство опрошенных (84%) заявили, что никогда не покупают лекарства впрок из опасений, что они подорожают или исчезнут. Больше чем для трети опрошенных (35%) лекарства составляют значительную часть бюджета. При этом 38% не покупают дешевые аналоги выписанных им лекарств, 35% делают это редко, 22% - часто. Больше половины опрошенных (56%) признались, что у них или членов их семьи есть лекарства, которые постоянно им необходимы. Большинство (85%) имеют запас лекарств или аптечку дома. Также респонденты рассказали, какие они предпочитают лекарства - отечественные или импортные. Больше трети (36%) считают, что отечественные медикаменты эффективнее импортных, 27% придерживаются противоположной точки зрения. Половина (50%) при одинаковой цене предпочитают отечественные лекарства, а не их импортные аналоги, 28% - наоборот импортные, а не отечественные. Отечественные лекарства люди предпочитают по разным причинам: потому что они им больше доверяют (19%), потому что они эффективнее (10%), из желания поддержать российское производство (9%). Почти половина (47%) считает, что дела в российской фармацевтике обстоят удовлетворительно, 26% считают, что хорошо, 10% - что плохо. Опрос "ФОМнибус" проведен 7-9 апреля среди 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населенных пунктах 53 российских регионов методом интервью по месту жительства. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230414/pomosch-1865473280.html

https://ria.ru/20230409/medikamenty-1863097589.html

https://ria.ru/20230404/rubl-1862790254.html

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общество, фонд "общественное мнение", здоровье - общество, россия, экономика