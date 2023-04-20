https://ria.ru/20230420/lavrov-1866501680.html
Лавров прибыл на Кубу
Лавров прибыл на Кубу - РИА Новости, 20.04.2023
Лавров прибыл на Кубу
Глава МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:04
2023-04-20T04:04
2023-04-20T05:44
в мире
гавана
куба
бразилия
сергей лавров
бруно родригес
мигель диас-канель
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ГАВАНА, 20 апр — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом на Кубу, передает корреспондент РИА Новости. В Гаване запланированы переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с кубинским коллегой Бруно Родригесом. Российского министра примет президент республики Мигель Диас-Канель. Куба станет финальным пунктом латиноамериканского турне Лаврова, которое стартовало в понедельник. Ранее он посетил Бразилию, Венесуэлу и Никарагуа.
https://ria.ru/20230321/guskov-1859332303.html
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в мире, гавана, куба, бразилия, сергей лавров, бруно родригес, мигель диас-канель
В мире, Гавана, Куба, Бразилия, Сергей Лавров, Бруно Родригес, Мигель Диас-Канель