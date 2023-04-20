https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
На территории Киево-Печерской лавры произошли столкновения, полиция применила силу против сторонников канонической Украинской православной церкви, сообщил в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:27
2023-04-20T18:27
2023-04-20T22:28
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оон
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На территории Киево-Печерской лавры произошли столкновения, полиция применила силу против сторонников канонической Украинской православной церкви, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов."Правоохранители применяют силу. После брутального задержания Виктории Кохановской такому развитию событий уже не удивляешься", — говорится в публикации. Утром, после сообщения о "минировании", к лавре приехали взрывотехники. Прихожан внутрь не пускали, но после проверки разрешили им пройти на территорию. Взрывчатку в монастыре не нашли.Позже прибыли "красные береты". Полицейские выстроили кордон и не пускали верующих в галерею лавры. Несмотря на дождь, те отказывались расходиться.Накануне комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" смогла опечатать одно из помещений монастыря, но верующие взломали двери. Киевская полиция возбудила дело о хулиганстве, четырех человек задержали. Правозащитницу Викторию Кохановскую полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230417/upts-1865846758.html
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Украинская полиция в Киево-Печерской лавре
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре
2023-04-20T18:27
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Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Антониу Гутерреш, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
СПЖ: украинские полицейские применили силу против прихожан УПЦ в киевской лавре
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
На территории Киево-Печерской лавры произошли столкновения, полиция применила силу против сторонников канонической Украинской православной церкви, сообщил в Telegram-канале
Союз православных журналистов.
"Правоохранители применяют силу. После брутального задержания Виктории Кохановской такому развитию событий уже не удивляешься", — говорится в публикации.
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Утром, после сообщения о "минировании", к лавре приехали взрывотехники. Прихожан внутрь не пускали, но после проверки разрешили им пройти на территорию. Взрывчатку в монастыре не нашли.
Позже прибыли "красные береты". Полицейские выстроили кордон и не пускали верующих в галерею лавры. Несмотря на дождь, те отказывались расходиться.
Накануне комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" смогла опечатать одно из помещений монастыря, но верующие взломали двери. Киевская полиция возбудила дело о хулиганстве, четырех человек задержали. Правозащитницу Викторию Кохановскую полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры
обострился после того, как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
.
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С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ
заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
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