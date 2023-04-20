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Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.04.2023
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Религия
 
18:27 20.04.2023 (обновлено: 22:28 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.04.2023
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре
На территории Киево-Печерской лавры произошли столкновения, полиция применила силу против сторонников канонической Украинской православной церкви, сообщил в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T18:27
2023-04-20T22:28
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
франциск (хорхе марио бергольо)
антониу гутерреш
оон
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На территории Киево-Печерской лавры произошли столкновения, полиция применила силу против сторонников канонической Украинской православной церкви, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов."Правоохранители применяют силу. После брутального задержания Виктории Кохановской такому развитию событий уже не удивляешься", — говорится в публикации. Утром, после сообщения о "минировании", к лавре приехали взрывотехники. Прихожан внутрь не пускали, но после проверки разрешили им пройти на территорию. Взрывчатку в монастыре не нашли.Позже прибыли "красные береты". Полицейские выстроили кордон и не пускали верующих в галерею лавры. Несмотря на дождь, те отказывались расходиться.Накануне комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" смогла опечатать одно из помещений монастыря, но верующие взломали двери. Киевская полиция возбудила дело о хулиганстве, четырех человек задержали. Правозащитницу Викторию Кохановскую полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230417/upts-1865846758.html
https://ria.ru/20230419/napadenie-1866359417.html
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Украинская полиция в Киево-Печерской лавре
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), франциск (хорхе марио бергольо), антониу гутерреш, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Антониу Гутерреш, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре

СПЖ: украинские полицейские применили силу против прихожан УПЦ в киевской лавре

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На территории Киево-Печерской лавры произошли столкновения, полиция применила силу против сторонников канонической Украинской православной церкви, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов.
"Правоохранители применяют силу. После брутального задержания Виктории Кохановской такому развитию событий уже не удивляешься", — говорится в публикации.
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17 апреля, 16:11
Утром, после сообщения о "минировании", к лавре приехали взрывотехники. Прихожан внутрь не пускали, но после проверки разрешили им пройти на территорию. Взрывчатку в монастыре не нашли.
Позже прибыли "красные береты". Полицейские выстроили кордон и не пускали верующих в галерею лавры. Несмотря на дождь, те отказывались расходиться.
Накануне комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" смогла опечатать одно из помещений монастыря, но верующие взломали двери. Киевская полиция возбудила дело о хулиганстве, четырех человек задержали. Правозащитницу Викторию Кохановскую полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
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С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
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