https://ria.ru/20230420/lavra-1866718031.html

Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре

Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.04.2023

Полиция применила силу против прихожан УПЦ в Киево-Печерской лавре

На территории Киево-Печерской лавры произошли столкновения, полиция применила силу против сторонников канонической Украинской православной церкви, сообщил в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T18:27

2023-04-20T18:27

2023-04-20T22:28

религия

украина

киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

франциск (хорхе марио бергольо)

антониу гутерреш

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866721402_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6dad9e177953ad026546a9f1ed927378.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. На территории Киево-Печерской лавры произошли столкновения, полиция применила силу против сторонников канонической Украинской православной церкви, сообщил в Telegram-канале Союз православных журналистов."Правоохранители применяют силу. После брутального задержания Виктории Кохановской такому развитию событий уже не удивляешься", — говорится в публикации. Утром, после сообщения о "минировании", к лавре приехали взрывотехники. Прихожан внутрь не пускали, но после проверки разрешили им пройти на территорию. Взрывчатку в монастыре не нашли.Позже прибыли "красные береты". Полицейские выстроили кордон и не пускали верующих в галерею лавры. Несмотря на дождь, те отказывались расходиться.Накануне комиссия заповедника "Киево-Печерская лавра" смогла опечатать одно из помещений монастыря, но верующие взломали двери. Киевская полиция возбудила дело о хулиганстве, четырех человек задержали. Правозащитницу Викторию Кохановскую полицейские похитили во время прямого эфира у стен монастыря. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.

https://ria.ru/20230417/upts-1865846758.html

https://ria.ru/20230419/napadenie-1866359417.html

https://ria.ru/20230419/khram-1866385930.html

украина

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Украинская полиция в Киево-Печерской лавре Украинская полиция в Киево-Печерской лавре 2023-04-20T18:27 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), франциск (хорхе марио бергольо), антониу гутерреш, оон, ситуация вокруг упц