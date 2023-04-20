https://ria.ru/20230420/lavra-1866693852.html

Прихожане Киево-Печерской лавры отказались разойтись по требованию полиции

Прихожане Киево-Печерской лавры отказались разойтись по требованию полиции - РИА Новости, 20.04.2023

Прихожане Киево-Печерской лавры отказались разойтись по требованию полиции

В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви стоят вплотную к полицейскому кордону и не расходятся, следует из видео,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:24

2023-04-20T17:24

2023-04-20T18:55

религия

украина

киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

франциск (хорхе марио бергольо)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви стоят вплотную к полицейскому кордону и не расходятся, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. На записи заметно, что полиция не пропускает верующих в галерею лавры, но люди продолжают молиться, несмотря на дождь. Многие поют "Смертию смерть поправ", некоторые пытаются уговорить силовиков пропустить их в монастырь. Утром после сообщения о "минировании" монастыря к лавре приехали взрывотехники. Прихожан внутрь не пускали, но после проверки разрешили им пройти на территорию. Взрывчатку в монастыре не нашли.Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.

https://ria.ru/20230420/lavra-1866540651.html

https://ria.ru/20230419/khram-1866385930.html

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Украинская полиция в Киево-Печерской лавре Украинская полиция в Киево-Печерской лавре 2023-04-20T17:24 true PT0M17S

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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), франциск (хорхе марио бергольо), ситуация вокруг упц