https://ria.ru/20230420/lavra-1866693852.html
Прихожане Киево-Печерской лавры отказались разойтись по требованию полиции
Прихожане Киево-Печерской лавры отказались разойтись по требованию полиции - РИА Новости, 20.04.2023
Прихожане Киево-Печерской лавры отказались разойтись по требованию полиции
В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви стоят вплотную к полицейскому кордону и не расходятся, следует из видео,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:24
2023-04-20T17:24
2023-04-20T18:55
религия
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россия
александр ткаченко (протоиерей)
франциск (хорхе марио бергольо)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви стоят вплотную к полицейскому кордону и не расходятся, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. На записи заметно, что полиция не пропускает верующих в галерею лавры, но люди продолжают молиться, несмотря на дождь. Многие поют "Смертию смерть поправ", некоторые пытаются уговорить силовиков пропустить их в монастырь. Утром после сообщения о "минировании" монастыря к лавре приехали взрывотехники. Прихожан внутрь не пускали, но после проверки разрешили им пройти на территорию. Взрывчатку в монастыре не нашли.Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230420/lavra-1866540651.html
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Украинская полиция в Киево-Печерской лавре
Украинская полиция в Киево-Печерской лавре
2023-04-20T17:24
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), франциск (хорхе марио бергольо), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ситуация вокруг УПЦ
Прихожане Киево-Печерской лавры отказались разойтись по требованию полиции
Верующие в Киево-Печерской лавре отказались разойтись по требованию силовиков
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. В Киево-Печерской лавре прихожане канонической Украинской православной церкви стоят вплотную к полицейскому кордону и не расходятся, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
На записи заметно, что полиция не пропускает верующих в галерею лавры, но люди продолжают молиться, несмотря на дождь. Многие поют "Смертию смерть поправ", некоторые пытаются уговорить силовиков пропустить их в монастырь.
Полиция задержала четырех человек после проникновения в корпус лавры
Утром после сообщения о "минировании" монастыря к лавре приехали взрывотехники. Прихожан внутрь не пускали, но после проверки разрешили им пройти на территорию. Взрывчатку в монастыре не нашли.
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры
обострился после того, как Министерство культуры разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ)
.
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ
заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
Раскольники захватывают храм Ровненской епархии канонической УПЦ