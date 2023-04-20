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Полиция не нашла взрывных устройств в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.04.2023
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Религия
 
12:09 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/lavra-1866572604.html
Полиция не нашла взрывных устройств в Киево-Печерской лавре
Полиция не нашла взрывных устройств в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 20.04.2023
Полиция не нашла взрывных устройств в Киево-Печерской лавре
Полиция не обнаружила взрывных устройств в Киево-Печерской лавре, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ). РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:09
2023-04-20T12:09
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерреш
оон
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Полиция не обнаружила взрывных устройств в Киево-Печерской лавре, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Ранее в четверг Союз православных журналистов сообщил, что поступило сообщение о "минировании" лавры, на место прибыли правоохранители. Собиравшихся у лавры прихожан внутрь не пропускали. После правоохранители завершили проверку сообщения о "минировании" Киево-Печерской лавры, прихожанам разрешили пройти на территорию. "Как прокомментировали в ГУ Национальной полиции Киева результаты проверки, "слава Богу, на территории взрывчатки не нашли", – сообщает Telegram-канал УПЦ. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230417/upts-1865896527.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, оон, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерреш, ООН, Ситуация вокруг УПЦ
Полиция не нашла взрывных устройств в Киево-Печерской лавре

Каноническая УПЦ сообщила, что полиция не нашла взрывных устройств в Киево-Печерской лавре

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКиево-Печерская лавра в Киеве
Киево-Печерская лавра в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Полиция не обнаружила взрывных устройств в Киево-Печерской лавре, сообщили в канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Ранее в четверг Союз православных журналистов сообщил, что поступило сообщение о "минировании" лавры, на место прибыли правоохранители. Собиравшихся у лавры прихожан внутрь не пропускали. После правоохранители завершили проверку сообщения о "минировании" Киево-Печерской лавры, прихожанам разрешили пройти на территорию.
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 17.04.2023
Глава крымского парламента назвал гонения на каноническую УПЦ бесовством
17 апреля, 18:27
"Как прокомментировали в ГУ Национальной полиции Киева результаты проверки, "слава Богу, на территории взрывчатки не нашли", – сообщает Telegram-канал УПЦ.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
Вахтанг Кипшидзе - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Преследования УПЦ на Украине идут по нарастающей, заявил представитель РПЦ
12 апреля, 16:51
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Патриарх Кирилл назвал гонителей УПЦ безбожниками
16 апреля, 00:19
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутеррешООНСитуация вокруг УПЦ
 
 
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