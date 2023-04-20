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Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.04.2023
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Религия
 
07:29 20.04.2023 (обновлено: 07:37 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/lavra-1866509288.html
Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры
Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.04.2023
Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры
Поступила информация о "минировании" Киево-Печерской лавры, на место прибыли правоохранительные органы и пожарная машина, заявили в Союзе православных... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:29
2023-04-20T07:37
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поступила информация о "минировании" Киево-Печерской лавры, на место прибыли правоохранительные органы и пожарная машина, заявили в Союзе православных журналистов."Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина", — отметили в союзе. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230419/lavra-1866473118.html
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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры

Союз православных журналистов: поступило сообщение о минировании Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киево-Печерскую лавру
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киево-Печерскую лавру. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поступила информация о "минировании" Киево-Печерской лавры, на место прибыли правоохранительные органы и пожарная машина, заявили в Союзе православных журналистов.
"Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина", — отметили в союзе.
Люди на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Защитницу Киево-Печерской лавры похитили во время прямого эфира
Вчера, 21:38
Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).
С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
Запертые монахи в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
В Киеве завели дело после проникновения верующих в опечатанный корпус лавры
Вчера, 18:27
 
РелигияУкраинаКиевРоссияАлександр Ткаченко (протоиерей)Антониу ГутеррешФранциск (Хорхе Марио Бергольо)ООНСитуация вокруг УПЦВ мире
 
 
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