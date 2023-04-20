https://ria.ru/20230420/lavra-1866509288.html

Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры

Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.04.2023

Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры

Поступила информация о "минировании" Киево-Печерской лавры, на место прибыли правоохранительные органы и пожарная машина, заявили в Союзе православных... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T07:29

2023-04-20T07:29

2023-04-20T07:37

религия

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киев

россия

александр ткаченко (протоиерей)

антониу гутерреш

франциск (хорхе марио бергольо)

оон

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поступила информация о "минировании" Киево-Печерской лавры, на место прибыли правоохранительные органы и пожарная машина, заявили в Союзе православных журналистов."Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина", — отметили в союзе. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.

https://ria.ru/20230419/lavra-1866473118.html

https://ria.ru/20230419/delo-1866434696.html

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украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц, в мире