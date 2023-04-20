https://ria.ru/20230420/lavra-1866509288.html
Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры
Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 20.04.2023
Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры
Поступила информация о "минировании" Киево-Печерской лавры, на место прибыли правоохранительные органы и пожарная машина, заявили в Союзе православных... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:29
2023-04-20T07:29
2023-04-20T07:37
религия
украина
киев
россия
александр ткаченко (протоиерей)
антониу гутерреш
франциск (хорхе марио бергольо)
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_0:177:3072:1905_1920x0_80_0_0_55ee6dcb8fc71a021c0a837476817e9a.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Поступила информация о "минировании" Киево-Печерской лавры, на место прибыли правоохранительные органы и пожарная машина, заявили в Союзе православных журналистов."Поступило сообщение, что Киево-Печерскую лавру "заминировали". В Лавру подтянулись силовики и приехала пожарная машина", — отметили в союзе. Конфликт вокруг Киево-Печерской лавры обострился после того, как министерство культуры в одностороннем порядке разорвало договор аренды и потребовало от монахов канонической УПЦ покинуть монастырь к 29 марта. Впрочем, им поставили условие: они смогут остаться, если перейдут в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).С 30 марта в лавре должна была начать работу комиссия заповедника, но верующие не пропускали ее представителей. В УПЦ заявили, что у комиссии нет полномочий для работы: расторжение договора аренды невозможно в одностороннем порядке, а решения суда по этому поводу нет. Как заявлял наместник монастыря митрополит Павел, братия намерена стоять до конца. Позже настоятеля отправили под домашний арест по обвинению в разжигании межрелигиозной розни и поддержке действий России.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры чудовищным деянием и обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с призывом приложить все усилия, чтобы не допустить изгнания монахов.
https://ria.ru/20230419/lavra-1866473118.html
https://ria.ru/20230419/delo-1866434696.html
украина
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1860956128_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_71eb146954a19903316445a433abcf73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, россия, александр ткаченко (протоиерей), антониу гутерреш, франциск (хорхе марио бергольо), оон, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Киев, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Антониу Гутерреш, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), ООН, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Поступило сообщение о "минировании" Киево-Печерской лавры
Союз православных журналистов: поступило сообщение о минировании Киево-Печерской лавры