https://ria.ru/20230420/latviya-1866698806.html

Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая

Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая - РИА Новости, 20.04.2023

Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая

Парламент Латвии на заседании в четверг принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая, сообщила в четверг парламентская пресс-служба... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:32

2023-04-20T17:32

2023-04-20T17:32

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая, сообщила в четверг парламентская пресс-служба сейма. Отмечается, что весь день 9 мая и до 7.00 (совпадает с мск) утра 10 мая запрещается применение пиротехники. В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.

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