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Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая - РИА Новости, 20.04.2023
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17:32 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/latviya-1866698806.html
Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая
Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая - РИА Новости, 20.04.2023
Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая
Парламент Латвии на заседании в четверг принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая, сообщила в четверг парламентская пресс-служба... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:32
2023-04-20T17:32
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая, сообщила в четверг парламентская пресс-служба сейма. Отмечается, что весь день 9 мая и до 7.00 (совпадает с мск) утра 10 мая запрещается применение пиротехники. В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.
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в мире, латвия, рига
В мире, Латвия, Рига
Парламент Латвии запретил проводить мероприятия 9 мая

Парламент Латвии принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая

CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēdeЗаседание сейма Латвии
Заседание сейма Латвии - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
CC BY-SA 2.0 / Saeima / Saeimas 27.septembra sēde
Заседание сейма Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Парламент Латвии на заседании в четверг принял срочный закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая, сообщила в четверг парламентская пресс-служба сейма.
«
"В четверг, 20 апреля, сейм принял новый закон, согласно которому 9 мая по всей Латвии запрещается проводить в публичном пространстве отдельные публичные мероприятия, празднования, митинги, шествия и пикеты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что весь день 9 мая и до 7.00 (совпадает с мск) утра 10 мая запрещается применение пиротехники.
В 2022 году на День Победы полиция закрыла доступ к расположенному в рижском парке Победы памятнику Освободителям Риги. Муниципальные службы убрали трактором цветы, возложенные 9 мая у памятника. Позднее жители города вновь начали приносить туда цветы. Впоследствии парламент Латвии ранее остановил действие пункта межправсоглашения с Россией об охране памятников советским воинам и разрешил демонтировать памятник Освободителям Риги.
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