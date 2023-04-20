https://ria.ru/20230420/kurs-1866738428.html

Курс США в отношении России безнадежен, заявил Лавров

Курс США в отношении России безнадежен, заявил Лавров - РИА Новости, 20.04.2023

Курс США в отношении России безнадежен, заявил Лавров

Курс США в отношении России, в том числе по вооружению киевского режима, безнадежен, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T19:43

2023-04-20T19:43

2023-04-20T21:04

сша

россия

сергей лавров

в мире

куба

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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Курс США в отношении России, в том числе по вооружению киевского режима, безнадежен, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе пресс-конференции по итогам визита на Кубу министр заявил, что американцы объявили крестовый поход против России, "избрав в качестве боевого наконечника киевский нацистский режим, накачивая его все новыми и новыми системами вооружений"."Должно быть всем понятно, что это безнадежный курс", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20230414/bayden-1865174938.html

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сша, россия, сергей лавров, в мире, куба