https://ria.ru/20230420/kurs-1866738428.html
Курс США в отношении России безнадежен, заявил Лавров
Курс США в отношении России безнадежен, заявил Лавров - РИА Новости, 20.04.2023
Курс США в отношении России безнадежен, заявил Лавров
Курс США в отношении России, в том числе по вооружению киевского режима, безнадежен, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:43
2023-04-20T19:43
2023-04-20T21:04
сша
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сергей лавров
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куба
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ГАВАНА, 20 апр - РИА Новости. Курс США в отношении России, в том числе по вооружению киевского режима, безнадежен, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе пресс-конференции по итогам визита на Кубу министр заявил, что американцы объявили крестовый поход против России, "избрав в качестве боевого наконечника киевский нацистский режим, накачивая его все новыми и новыми системами вооружений"."Должно быть всем понятно, что это безнадежный курс", - подчеркнул Лавров.
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сша, россия, сергей лавров, в мире, куба
США, Россия, Сергей Лавров, В мире, Куба
Курс США в отношении России безнадежен, заявил Лавров
Лавров назвал курс США в отношении России и вооружение киевского режима безнадежными