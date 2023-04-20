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Аналитики Сбербанка ожидают укрепления рубля к доллару до конца года - РИА Новости, 20.04.2023
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19:35 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/kurs-1866736650.html
Аналитики Сбербанка ожидают укрепления рубля к доллару до конца года
Аналитики Сбербанка ожидают укрепления рубля к доллару до конца года - РИА Новости, 20.04.2023
Аналитики Сбербанка ожидают укрепления рубля к доллару до конца года
Доллар в конце второго квартала может стоить порядка 80 рублей, в третьем подешеветь до 78 рублей, а к концу года - опуститься до 75 рублей, следует из... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T19:35
2023-04-20T19:35
экономика
сбербанк россии
доллар
россия
рубль
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Доллар в конце второго квартала может стоить порядка 80 рублей, в третьем подешеветь до 78 рублей, а к концу года - опуститься до 75 рублей, следует из презентации и выступления старшего управляющего директора - директора аналитического управления Сбербанка Натальи Загвоздиной. "Из-за довольно видимого проседания в размере российского экспорта, из-за того, что потолок цен на нефть и нефтепродукты работает, однако мы видим также, что в марте и апреле дисконт, по которому продается российская нефть относительно внешнего бенчмарка Brent, сжимается, мы думаем, что у рубля есть шансы укрепиться к концу года до 75 (рублей – ред.) к доллару, и даже в третьем квартале наш прогноз - 78 (рублей – ред.)", - отметила она на конференции "Время изменений: новые вызовы в отрасли и перспективы развития". Как следует из презентации, аналитики Сбербанка прогнозируют, что в конце второго квартала доллар будет на уровне 80 рублей, на конец третьего квартала американская валюта будет на уровне 78 рублей, а в конце года – 75 рублей. Загвоздина отметила, что сейчас валютный рынок "совсем не тот, к которому мы привыкли, потому что на нем практически отсутствуют иностранцы, у нас есть ограничения на движение капитала", его ликвидность уменьшилась. "Но какие-то разовые вещи, как например, разрешение на выход из активов какого-то нерезидента крупного, может быть, Sakhalin Energy (ООО "Сахалинская энергия" – ред.), может быть, Heineken, может быть, кто-то еще, которому нужно здесь продать рубли и купить валюту, чтобы ее вывести с разрешения правкомиссии - все вот эти вещи в таком сузившемся форекс-рынке влияют на эту большую волатильность. То есть ее никто не отменит. Но Минфин и Центральный банк, похоже, понимают, что это нужно как-то регулировать. Наверное, нужно ожидать, что они введут ограничения на покупку валюты под вывод со стороны этих крупных юридических лиц – нерезидентов, что поможет, неверное, рынку где-то успокоиться", - добавила она. Ранее в апреле кабмин одобрил продажу доли в 27,5% ООО "Сахалинская энергия" "Новатэку" за 94,8 миллиарда рублей. Президент Владимир Путин летом прошлого года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, заменен на новое, российское юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась участвовать в схеме, списав балансовую стоимость своей доли – 1,6 миллиарда долларов. Правительство, по указу президента, должно продать долю Shell и перечислить ей деньги на счет типа "С", из этой суммы должна быть вычтена сумма ущерба, который Shell якобы нанесла проекту. Оценка правительства пакета зарубежной компании в "Сахалине-2" в 94,8 миллиарда рублей сопоставима с оценкой самой Shell.
https://ria.ru/20230411/dollar-1864606788.html
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экономика, сбербанк россии, доллар, россия, рубль
Экономика, Сбербанк России, Доллар, Россия, Рубль
Аналитики Сбербанка ожидают укрепления рубля к доллару до конца года

Аналитики Сбербанка ожидают укрепления рубля к доллару до конца года на уровне 75 рублей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗнак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве
Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Знак доллара на одном из пунктов обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Доллар в конце второго квартала может стоить порядка 80 рублей, в третьем подешеветь до 78 рублей, а к концу года - опуститься до 75 рублей, следует из презентации и выступления старшего управляющего директора - директора аналитического управления Сбербанка Натальи Загвоздиной.
"Из-за довольно видимого проседания в размере российского экспорта, из-за того, что потолок цен на нефть и нефтепродукты работает, однако мы видим также, что в марте и апреле дисконт, по которому продается российская нефть относительно внешнего бенчмарка Brent, сжимается, мы думаем, что у рубля есть шансы укрепиться к концу года до 75 (рублей – ред.) к доллару, и даже в третьем квартале наш прогноз - 78 (рублей – ред.)", - отметила она на конференции "Время изменений: новые вызовы в отрасли и перспективы развития".
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Как следует из презентации, аналитики Сбербанка прогнозируют, что в конце второго квартала доллар будет на уровне 80 рублей, на конец третьего квартала американская валюта будет на уровне 78 рублей, а в конце года – 75 рублей.
Загвоздина отметила, что сейчас валютный рынок "совсем не тот, к которому мы привыкли, потому что на нем практически отсутствуют иностранцы, у нас есть ограничения на движение капитала", его ликвидность уменьшилась.
"Но какие-то разовые вещи, как например, разрешение на выход из активов какого-то нерезидента крупного, может быть, Sakhalin Energy (ООО "Сахалинская энергия" – ред.), может быть, Heineken, может быть, кто-то еще, которому нужно здесь продать рубли и купить валюту, чтобы ее вывести с разрешения правкомиссии - все вот эти вещи в таком сузившемся форекс-рынке влияют на эту большую волатильность. То есть ее никто не отменит. Но Минфин и Центральный банк, похоже, понимают, что это нужно как-то регулировать. Наверное, нужно ожидать, что они введут ограничения на покупку валюты под вывод со стороны этих крупных юридических лиц – нерезидентов, что поможет, неверное, рынку где-то успокоиться", - добавила она.
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Правительство, по указу президента, должно продать долю Shell и перечислить ей деньги на счет типа "С", из этой суммы должна быть вычтена сумма ущерба, который Shell якобы нанесла проекту. Оценка правительства пакета зарубежной компании в "Сахалине-2" в 94,8 миллиарда рублей сопоставима с оценкой самой Shell.
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