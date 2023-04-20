https://ria.ru/20230420/kreyser-1866526405.html
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота - РИА Новости, 20.04.2023
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать, сообщил РИА Новости информированный источник,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T09:45
2023-04-20T09:45
2023-04-20T09:53
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования.Ранее ряд СМИ сообщил, прорабатывается вопрос о выводе "Петра Великого" из боевого состава флота, в связи с тем что опыт ремонта крейсера того же класса "Адмирал Нахимов" оказался очень затратным."Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается", - заявил на это собеседник РИА Новости.Он добавил, что "Пётр Великий" может встать на модернизацию после возвращения в строй крейсера того же класса "Адмирал Нахимов".По словам источника, по опыту модернизации "Нахимова" крейсер "Петр Великий" после ремонта может стать носителем большого числа крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.
https://ria.ru/20230227/nakhimov-1854515850.html
https://ria.ru/20230411/flot-1864417413.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вмф рф, безопасность
Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования.
Ранее ряд СМИ сообщил, прорабатывается вопрос о выводе "Петра Великого" из боевого состава флота, в связи с тем что опыт ремонта крейсера того же класса "Адмирал Нахимов" оказался очень затратным.
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"Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается", - заявил на это собеседник РИА Новости.
Он добавил, что "Пётр Великий" может встать на модернизацию после возвращения в строй крейсера того же класса "Адмирал Нахимов".
По словам источника, по опыту модернизации "Нахимова" крейсер "Петр Великий" после ремонта может стать носителем большого числа крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.
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