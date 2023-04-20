https://ria.ru/20230420/kreyser-1866526405.html

Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота

Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота - РИА Новости, 20.04.2023

Источник: крейсер "Петр Великий" не планируют выводить из состава флота

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать, сообщил РИА Новости информированный источник,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T09:45

2023-04-20T09:45

2023-04-20T09:53

вмф рф

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1794025355_0:87:3265:1924_1920x0_80_0_0_2972293e7112694561650e008516ce73.jpg

МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Пётр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией в сфере военно-морского планирования.Ранее ряд СМИ сообщил, прорабатывается вопрос о выводе "Петра Великого" из боевого состава флота, в связи с тем что опыт ремонта крейсера того же класса "Адмирал Нахимов" оказался очень затратным."Тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" не планируется выводить из боевого состава флота и списывать. Корабль может быть выведен в резерв для последующего прохождения ремонта с модернизацией, данный вариант рассматривается", - заявил на это собеседник РИА Новости.Он добавил, что "Пётр Великий" может встать на модернизацию после возвращения в строй крейсера того же класса "Адмирал Нахимов".По словам источника, по опыту модернизации "Нахимова" крейсер "Петр Великий" после ремонта может стать носителем большого числа крылатых ракет, в том числе гиперзвуковых.

https://ria.ru/20230227/nakhimov-1854515850.html

https://ria.ru/20230411/flot-1864417413.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вмф рф, безопасность