https://ria.ru/20230420/kredit-1866563252.html

В ГД внесли проект о праве граждан установить запрет на получение кредита

В ГД внесли проект о праве граждан установить запрет на получение кредита - РИА Новости, 20.04.2023

В ГД внесли проект о праве граждан установить запрет на получение кредита

Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в четверг в Госдуму законопроект о праве гражданина... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:42

2023-04-20T11:42

2023-04-20T12:17

экономика

анатолий аксаков

госдума рф

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в четверг в Госдуму законопроект о праве гражданина установить в своей кредитной истории запрет на заключение кредитными организациями и микрофинансовыми организациями с ним договоров потребительского займа - соответствующие изменения вносятся в законы "О кредитных историях" и "О потребительском кредите (займе)". Цель законопроекта - предупреждение практики мошеннического получения кредитов путем незаконного использования личных данных граждан и методов социальной инженерии, когда человек под психологическим воздействием добровольно переводит деньги или раскрывает банковские сведения, позволяющие злоумышленникам совершить хищение, пояснил журналистам Аксаков. "Самозапрет для граждан на получение кредита сократит число мошеннических операций", - уверен он. Согласно документу, для установления или снятия такого запрета гражданин сможет бесплатно подать во все квалифицированные бюро кредитных историй соответствующее заявление с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, а также запросить информацию о наличии в его кредитной истории сведений о запрете или его снятии. Обязательное условие для полноценной реализации предлагаемого законопроектом механизма - использование СНИЛС. Гражданин будет обязан указывать СНИЛС в заявлении на установление или снятие запрета, а также представлять при заключении договора потребительского займа СНИЛС кредитору для проверки наличия в его кредитной истории запрета. И при наличии действующего запрета кредитор должен будет отказать гражданину в заключении с ним договора потребительского займа, подчеркнул Аксаков. В случае же заключения договора потребительского займа несмотря на установленный запрет кредитор не сможет требовать от заемщика исполнения им обязательств. А после снятия запрета возможность заключения гражданином договора потребительского займа будет возможна по прошествии некоего времени, продолжил депутат. По его словам, такой "период охлаждения" позволит исключить риск мошенничества с одномоментным снятием запрета и заключением договора потребительского займа, а также позволит гражданину еще раз подумать, нужно ли ему брать кредит.

https://ria.ru/20230201/kredit-1848839116.html

https://ria.ru/20230406/zaym-1863365585.html

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экономика, анатолий аксаков, госдума рф