https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866703529.html
Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край
Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край - РИА Новости, 20.04.2023
Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край
Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:47
2023-04-20T17:47
2023-04-20T18:59
политика
красноярский край
россия
владимир путин
михаил котюков
александр усс
федеральное агентство научных организаций
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край."Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимость для страны в целом, и, мне кажется, вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект. Вы сами к этому готовы?" — спросил глава государства.Котюков, который сам родом из Красноярского края, поблагодарил президента за доверие и согласился."Край большой, очень много северных территорий. Всегда держатся в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, (обеспечения. — Прим. ред.) всей необходимой инфраструктурой", — сказал чиновник.Он также отметил проблемы повышенной нагрузки на экологию, которые "всегда были для красноярцев достаточно трепетными и актуальными".В заключение Котяков пообещал более подробно заняться изучением насущных вопросов и затем доложить об актуальном положении дел в крае.Путин, в свою очередь, отметил вклад действующего губернатора Александра Усса в развитие региона."Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем. Здесь у меня нет никаких сомнений, что деловая атмосфера будет обеспечена", — отметил российский лидер.Михаил Котюков был назначен заместителем министра финансов в марте 2020 года. С мая 2018 года он занимал пост министра науки и высшего образования. Ранее возглавлял Федеральное агентство научных организаций.
https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о готовности Котюкова стать главой Красноярского края
Путин о готовности Котюкова стать главой Красноярского края
2023-04-20T17:47
true
PT0M47S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, красноярский край, россия, владимир путин, михаил котюков, александр усс, федеральное агентство научных организаций
Политика, Красноярский край, Россия, Владимир Путин, Михаил Котюков, Александр Усс, Федеральное агентство научных организаций
Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край
Путин предложил замминистра финансов Котюкову стать губернатором Красноярского края
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край.
"Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимость для страны в целом, и, мне кажется, вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект. Вы сами к этому готовы?" — спросил глава государства.
Котюков, который сам родом из Красноярского края, поблагодарил президента за доверие и согласился.
"Край большой, очень много северных территорий. Всегда держатся в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, (обеспечения. — Прим. ред.) всей необходимой инфраструктурой", — сказал чиновник.
Он также отметил проблемы повышенной нагрузки на экологию, которые "всегда были для красноярцев достаточно трепетными и актуальными".
В заключение Котяков пообещал более подробно заняться изучением насущных вопросов и затем доложить об актуальном положении дел в крае.
Биография Александра Усса
Путин, в свою очередь, отметил вклад действующего губернатора Александра Усса
в развитие региона.
В четверг днем Усс заявил, что получил от президента предложение продолжить работу на федеральном уровне. Он был избран губернатором Красноярского края в сентябре 2018 года. До этого в течение 20 лет возглавлял региональный парламент.
"Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем. Здесь у меня нет никаких сомнений, что деловая атмосфера будет обеспечена", — отметил российский лидер.
Михаил Котюков был назначен заместителем министра финансов в марте 2020 года. С мая 2018 года он занимал пост министра науки и высшего образования. Ранее возглавлял Федеральное агентство научных организаций
.
Биография Михаила Котюкова