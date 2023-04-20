https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866703529.html

Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край - РИА Новости, 20.04.2023

Путин предложил замминистра финансов Котюкову возглавить Красноярский край

Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:47

2023-04-20T17:47

2023-04-20T18:59

политика

красноярский край

россия

владимир путин

михаил котюков

александр усс

федеральное агентство научных организаций

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край."Вы в курсе, в материале того, что такое Красноярский край для России, его значимость для страны в целом, и, мне кажется, вполне подошли к тому, что можете возглавить такой важный субъект. Вы сами к этому готовы?" — спросил глава государства.Котюков, который сам родом из Красноярского края, поблагодарил президента за доверие и согласился."Край большой, очень много северных территорий. Всегда держатся в поле зрения такие вопросы, как развитие энергетического комплекса, коммунальной инфраструктуры, обеспечения транспортной связанности территории, транспортной доступности для жителей края, (обеспечения. — Прим. ред.) всей необходимой инфраструктурой", — сказал чиновник.Он также отметил проблемы повышенной нагрузки на экологию, которые "всегда были для красноярцев достаточно трепетными и актуальными".В заключение Котяков пообещал более подробно заняться изучением насущных вопросов и затем доложить об актуальном положении дел в крае.Путин, в свою очередь, отметил вклад действующего губернатора Александра Усса в развитие региона."Уверен, что передача дел пройдет в деловом, товарищеском ключе, и если будет необходимость, всегда сможете опереться на то, что было сделано, на его опыт руководства краем. Здесь у меня нет никаких сомнений, что деловая атмосфера будет обеспечена", — отметил российский лидер.Михаил Котюков был назначен заместителем министра финансов в марте 2020 года. С мая 2018 года он занимал пост министра науки и высшего образования. Ранее возглавлял Федеральное агентство научных организаций.

https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html

https://ria.ru/20230420/kotyukov-1866716363.html

красноярский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о готовности Котюкова стать главой Красноярского края Путин о готовности Котюкова стать главой Красноярского края 2023-04-20T17:47 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, красноярский край, россия, владимир путин, михаил котюков, александр усс, федеральное агентство научных организаций