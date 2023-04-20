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В Кремле прокомментировали появление нового подвида коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023
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12:18 20.04.2023 (обновлено: 12:30 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866576236.html
В Кремле прокомментировали появление нового подвида коронавируса "Арктур"
В Кремле прокомментировали появление нового подвида коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023
В Кремле прокомментировали появление нового подвида коронавируса "Арктур"
Никаких дополнительных санитарных мер в связи с появлением нового подвида коронавируса "Арктур" в Кремле пока не принимают, речь об их усилениях пока не идет,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:18
2023-04-20T12:30
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
дмитрий песков
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никаких дополнительных санитарных мер в связи с появлением нового подвида коронавируса "Арктур" в Кремле пока не принимают, речь об их усилениях пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил, что в России зарегистрированы четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". По ее словам, подвариант коронавируса "Арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, возможен его всплеск заболеваемости в РФ к концу мая."Нет, никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли в Кремле вводить какие-то дополнительные санитарные меры в связи с распространением нового подвида коронавируса.
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распространение коронавируса, общество, здоровье - общество, россия, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Дмитрий Песков, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Кремле прокомментировали появление нового подвида коронавируса "Арктур"

Песков: дополнительных мер из-за нового подвида коронавируса "Арктур" пока не принимается

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никаких дополнительных санитарных мер в связи с появлением нового подвида коронавируса "Арктур" в Кремле пока не принимают, речь об их усилениях пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил, что в России зарегистрированы четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". По ее словам, подвариант коронавируса "Арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, возможен его всплеск заболеваемости в РФ к концу мая.
"Нет, никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли в Кремле вводить какие-то дополнительные санитарные меры в связи с распространением нового подвида коронавируса.
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