https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866576236.html

В Кремле прокомментировали появление нового подвида коронавируса "Арктур"

В Кремле прокомментировали появление нового подвида коронавируса "Арктур" - РИА Новости, 20.04.2023

В Кремле прокомментировали появление нового подвида коронавируса "Арктур"

Никаких дополнительных санитарных мер в связи с появлением нового подвида коронавируса "Арктур" в Кремле пока не принимают, речь об их усилениях пока не идет,... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:18

2023-04-20T12:18

2023-04-20T12:30

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Никаких дополнительных санитарных мер в связи с появлением нового подвида коронавируса "Арктур" в Кремле пока не принимают, речь об их усилениях пока не идет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее в четверг глава Роспотребнадзора Анна Попова заявил, что в России зарегистрированы четыре случая заболевания коронавирусом "Арктур". По ее словам, подвариант коронавируса "Арктур" имеет большую заразность и умеет обходить сформировавшийся иммунитет, возможен его всплеск заболеваемости в РФ к концу мая."Нет, никаких изменений нет. И каких-то дополнительных мер пока у нас нет, у нас действуют по-прежнему определенные ограничения, меры предосторожности, система тестирования, это все действовало здесь, но о каких-то усилениях пока речи не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли в Кремле вводить какие-то дополнительные санитарные меры в связи с распространением нового подвида коронавируса.

https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866514833.html

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Кирилл Волков

распространение коронавируса, общество, здоровье - общество, россия, дмитрий песков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии