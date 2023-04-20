Попова спрогнозировала всплеск распространения штамма "арктур" к концу мая
Глава Роспотребнадзора Попова: всплеск заболеваемости "арктуром" прогнозируют к концу мая
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
САРАТОВ, 20 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Всплеск заболеваемости из-за нового подварианта коронавируса "арктур" возможен в России к концу мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время поездки в Саратов.
"По "арктуру". <…> Новый геновариант, новая мутация уже известного нам "омикрона". Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90 процентов всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно "арктуром", — сказала она.
По словам Поповой, особенностью нового штамма уже можно считать очень высокую контагиозность — то есть большую, чем у его предшественников, заразность.
"Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания", — добавила глава Роспотребнадзора.
Она отметила, что в Индии и других странах, где "арктур" уже получил распространение, не фиксируют более тяжелого течения заболевания, оно протекает в основном в виде ОРВИ и не требует высокого удельного веса госпитализации. Тем не менее российская система здравоохранения готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам, подчеркнула Попова.
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"Мы видим, конечно же, риски подъема дальнейшего к концу мая. Сейчас начнется каникулярно-отпускной период, и потом все соберутся — и этот всплеск может быть. Меры профилактики известны, они все те же", — сказала она.
Пока что в России зарегистрировали четыре случая заражения "арктуром", но он будет распространяться и дальше, поскольку высоко контагиозен, предупредила глава Роспотребнадозра. Российские тесты, по ее словам, выявляют новый вариант так же, как и его предшественников.
О первых случаях заражения "арктуром" в России стало известно накануне. Это подвариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16. Он уже спровоцировал новую волну заболеваемости в Индии, отдельные случаи зафиксированы в США, Германии, Китае и других странах.