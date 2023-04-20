https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866515168.html

Попова спрогнозировала всплеск распространения штамма "арктур" к концу мая

Попова спрогнозировала всплеск распространения штамма "арктур" к концу мая - РИА Новости, 20.04.2023

Попова спрогнозировала всплеск распространения штамма "арктур" к концу мая

Всплеск заболеваемости из-за нового подварианта коронавируса "арктур" возможен в России к концу мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время поездки РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:27

2023-04-20T08:27

2023-04-20T10:18

россия

общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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САРАТОВ, 20 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Всплеск заболеваемости из-за нового подварианта коронавируса "арктур" возможен в России к концу мая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время поездки в Саратов."По "арктуру". <…> Новый геновариант, новая мутация уже известного нам "омикрона". Внутри этого варианта идет дальнейшее развитие вируса. Пока вирус имеет превалирующее значение в Индии, вызывая новую, достаточно интенсивную для этой страны волну, и там сегодня почти 90 процентов всех вновь заболевающих каждый день — это люди, инфицированные именно "арктуром", — сказала она.По словам Поповой, особенностью нового штамма уже можно считать очень высокую контагиозность — то есть большую, чем у его предшественников, заразность."Любой небольшой контакт ведет к инфицированию и, скорее всего, развитию заболевания", — добавила глава Роспотребнадзора.Она отметила, что в Индии и других странах, где "арктур" уже получил распространение, не фиксируют более тяжелого течения заболевания, оно протекает в основном в виде ОРВИ и не требует высокого удельного веса госпитализации. Тем не менее российская система здравоохранения готова к дополнительным напряжениям и перегрузкам, подчеркнула Попова.Пока что в России зарегистрировали четыре случая заражения "арктуром", но он будет распространяться и дальше, поскольку высоко контагиозен, предупредила глава Роспотребнадозра. Российские тесты, по ее словам, выявляют новый вариант так же, как и его предшественников.О первых случаях заражения "арктуром" в России стало известно накануне. Это подвариант коронавируса SARS-CoV-2, относящийся к линии XBB.1.16. Он уже спровоцировал новую волну заболеваемости в Индии, отдельные случаи зафиксированы в США, Германии, Китае и других странах.

https://ria.ru/20230420/koronavirus-1866514833.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)