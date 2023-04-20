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Московский Политех перевел ряд групп на дистант из-за вспышки кори
Московский Политех перевел ряд групп на дистант из-за вспышки кори - РИА Новости, 20.04.2023
Московский Политех перевел ряд групп на дистант из-за вспышки кори
Московский Политех перевел 11 групп студентов на дистанционного обучение из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T17:54
2023-04-20T17:54
2023-04-20T17:54
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
корь
россия
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Московский Политех перевел 11 групп студентов на дистанционного обучение из-за контактов с единственным заболевшим корью студентом, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза. "В целях профилактики распространения кори в Московском Политехе 11 учебных групп, студенты которых контактировали с зараженным, переведены на дистанционный формат обучения. Такая мера принята в связи с выявлением в вузе единичного случая заболевания", - говорится в сообщении. В вузе добавили, что заболевший студент находится в больнице, сотрудники Московского Политеха совместно со специалистами Роспотребнадзора и эпидемиологами проверили всех контактных лиц, случаи проявления симптомов, характерных для заболевания корью, в университете не выявлены. В Московском Политехе также напомнили, что в университете проводятся профилактические мероприятия в соответствии с предписанием главного санитарного врача Москвы, в корпусах открыты прививочные пункты, организованы дезинфекция и работа бактерицидных облучателей, ежедневно проводится медицинское наблюдение всех контактных лиц. Ранее в пресс-службе вуза РИА Новости сообщили, что единственный заболевший корью студент находится в больнице, никаких ограничений вводить не планируется.
https://ria.ru/20230420/kor-1866504783.html
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происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, корь, россия
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Корь, Россия
Московский Политех перевел ряд групп на дистант из-за вспышки кори
Московский Политех перевел одиннадцать групп на дистант из-за контактов с заболевшим корью