https://ria.ru/20230420/kor-1866513301.html

Введения ограничительных мер из-за кори не требуется, заявила Попова

Введения ограничительных мер из-за кори не требуется, заявила Попова - РИА Новости, 20.04.2023

Введения ограничительных мер из-за кори не требуется, заявила Попова

Эпидемиологическая ситуация с корью в РФ ожидаемо осложняется, корь зарегистрирована в 44 регионах, ограничена локальными очагами, которые удается быстро... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T08:12

2023-04-20T08:12

2023-04-20T09:06

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

анна попова

здоровье - общество

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564972167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_08e604b801db21ee8a982949bb881944.jpg

САРАТОВ, 20 апр – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Эпидемиологическая ситуация с корью в РФ ожидаемо осложняется, корь зарегистрирована в 44 регионах, ограничена локальными очагами, которые удается быстро купировать, никаких ограничительных системных мер в стране абсолютно не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать… Поэтому никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны - локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно", - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.По ее словам, все меры реагирования известны и "давно хорошо прописаны"."Первое – это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали (провести) подчищающую иммунизацию, уже привиты. Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно… Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит", - добавила главный санитарный врач РФ.По ее словам, в РФ три региона "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори. "Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью. Мы и им сегодня помогаем, потому что это очень важно для нас", - сказала Попова.Она сообщила, что одним из трех регионов стал Дагестан. "Дагестан не отличается от других регионов, в которых, как я уже сказала, тоже идет распространение. Главное не пропустить начало. Дагестан в значительной степени субъект с большим количеством сельского населения, с большим количеством населения, живущего удаленно, там, где не всегда удается своевременно поставить диагноз и люди не всегда вовремя обращаются. В основном с этим (связана ситуация с корью в этом регионе – ред.)", - отметила глава Роспотребнадзора.

https://ria.ru/20230420/kor-1866504783.html

https://ria.ru/20230418/kor-1866160479.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество, общество