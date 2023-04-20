https://ria.ru/20230420/kor-1866513301.html
Введения ограничительных мер из-за кори не требуется, заявила Попова
Введения ограничительных мер из-за кори не требуется, заявила Попова - РИА Новости, 20.04.2023
Введения ограничительных мер из-за кори не требуется, заявила Попова
Эпидемиологическая ситуация с корью в РФ ожидаемо осложняется, корь зарегистрирована в 44 регионах, ограничена локальными очагами, которые удается быстро... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T08:12
2023-04-20T08:12
2023-04-20T09:06
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
анна попова
здоровье - общество
общество
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САРАТОВ, 20 апр – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Эпидемиологическая ситуация с корью в РФ ожидаемо осложняется, корь зарегистрирована в 44 регионах, ограничена локальными очагами, которые удается быстро купировать, никаких ограничительных системных мер в стране абсолютно не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать… Поэтому никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны - локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно", - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов.По ее словам, все меры реагирования известны и "давно хорошо прописаны"."Первое – это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали (провести) подчищающую иммунизацию, уже привиты. Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно… Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит", - добавила главный санитарный врач РФ.По ее словам, в РФ три региона "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори. "Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью. Мы и им сегодня помогаем, потому что это очень важно для нас", - сказала Попова.Она сообщила, что одним из трех регионов стал Дагестан. "Дагестан не отличается от других регионов, в которых, как я уже сказала, тоже идет распространение. Главное не пропустить начало. Дагестан в значительной степени субъект с большим количеством сельского населения, с большим количеством населения, живущего удаленно, там, где не всегда удается своевременно поставить диагноз и люди не всегда вовремя обращаются. В основном с этим (связана ситуация с корью в этом регионе – ред.)", - отметила глава Роспотребнадзора.
https://ria.ru/20230420/kor-1866504783.html
https://ria.ru/20230418/kor-1866160479.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), анна попова, здоровье - общество, общество
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Анна Попова, Здоровье - Общество, Общество
Введения ограничительных мер из-за кори не требуется, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: ситуации с корью осложняется, ее выявили в 44 регионах
САРАТОВ, 20 апр – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Эпидемиологическая ситуация с корью в РФ ожидаемо осложняется, корь зарегистрирована в 44 регионах, ограничена локальными очагами, которые удается быстро купировать, никаких ограничительных системных мер в стране абсолютно не требуется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая ситуация с корью сегодня в РФ осложняется, но мы готовили всю страну и готовили субъекты, поэтому корь, которая сегодня зарегистрирована в 44 субъектах, ограничивается локальными очагами, которые удается очень быстро купировать… Поэтому никаких ограничительных системных мер абсолютно не требуется в этой ситуации. Там, где они нужны - локальные, они принимаются достаточно безболезненно и спокойно", - сказала Попова журналистам в ходе визита в Саратов
.
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По ее словам, все меры реагирования известны и "давно хорошо прописаны".
"Первое – это иммунизация контактных в очаге, от чего не надо отказываться. Но я хочу сказать, что в РФ у нас нет отказов от иммунизации в очаге. Мы проводим подчищающую иммунизацию. На сегодняшний день больше 30% от тех, кому запланировали (провести) подчищающую иммунизацию, уже привиты. Процесс продолжается, кампания продолжается достаточно активно… Корь - давно известное заболевание, хорошо изученное и хорошо профилактирующееся хорошей отечественной вакциной, что сейчас и происходит", - добавила главный санитарный врач РФ.
По ее словам, в РФ три региона "не справились, к сожалению, с самыми начальными проявлениями" кори. "Преимущественно это связано с завозами из наших дружественных стран, которые, к сожалению, также получили проблему с корью, не удержали проблему с корью. Мы и им сегодня помогаем, потому что это очень важно для нас", - сказала Попова.
Она сообщила, что одним из трех регионов стал Дагестан. "Дагестан не отличается от других регионов, в которых, как я уже сказала, тоже идет распространение. Главное не пропустить начало. Дагестан в значительной степени субъект с большим количеством сельского населения, с большим количеством населения, живущего удаленно, там, где не всегда удается своевременно поставить диагноз и люди не всегда вовремя обращаются. В основном с этим (связана ситуация с корью в этом регионе – ред.)", - отметила глава Роспотребнадзора.
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