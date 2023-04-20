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В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от кори - РИА Новости, 20.04.2023
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03:05 20.04.2023 (обновлено: 03:12 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/kor-1866500030.html
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от кори
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от кори - РИА Новости, 20.04.2023
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от кори
Вирус кори отличается генетической стабильностью, выявляемые мутации несущественны, поэтому вакцина, которая применяется в России, остается эффективной,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T03:05
2023-04-20T03:12
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Вирус кори отличается генетической стабильностью, выявляемые мутации несущественны, поэтому вакцина, которая применяется в России, остается эффективной, пояснили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. "Вирус кори отличается генетической стабильностью, выявляемые мутации несущественны, не влияют на свойства вируса и не снижают нейтрализующую способность вырабатывающихся после вакцинации антител", - говорится в сообщении. Исследования подтверждают, что живая коревая вакцина, как в однокомпонентном, так и в составе комплексного препарата, сохраняет свою иммунологическую и эпидемиологическую эффективность, отметили в пресс-службе. В середине марта в ведомстве информировали, что отдельных регионах России фиксируются случаи заболевания корью, оперативно проводятся все нужные противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием непривитых людей из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются и непривитые россияне. Для предотвращения распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о подчищающей иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.
https://ria.ru/20230415/kor-1865527006.html
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре оценили эффективность вакцины от кори

Роспотребнадзор: вирус кори существенно не мутировал, вакцина остается эффективной

© РИА Новости / Рамиль СитдиковВакцина от кори
Вакцина от кори - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Вакцина от кори . Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Вирус кори отличается генетической стабильностью, выявляемые мутации несущественны, поэтому вакцина, которая применяется в России, остается эффективной, пояснили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Вирус кори отличается генетической стабильностью, выявляемые мутации несущественны, не влияют на свойства вируса и не снижают нейтрализующую способность вырабатывающихся после вакцинации антител", - говорится в сообщении.
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Исследования подтверждают, что живая коревая вакцина, как в однокомпонентном, так и в составе комплексного препарата, сохраняет свою иммунологическую и эпидемиологическую эффективность, отметили в пресс-службе.
В середине марта в ведомстве информировали, что отдельных регионах России фиксируются случаи заболевания корью, оперативно проводятся все нужные противоэпидемические мероприятия. В ведомстве уточняли, что рост заболеваемости корью связан с прибытием непривитых людей из стран ближнего зарубежья. В дальнейшем в эпидемический процесс включаются и непривитые россияне.
Для предотвращения распространения заболевания подписано постановление главного государственного санитарного врача РФ о подчищающей иммунизации против кори. Документ предусматривает иммунизацию населения и трудовых мигрантов, не привитых против кори, не болевших корью ранее, а также тех, кто не имеет сведений о прививках против кори.
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ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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