https://ria.ru/20230420/konferentsiya-1866599300.html
Аспекты образования обсуждают в Омске участники международной конференции
Аспекты образования обсуждают в Омске участники международной конференции - РИА Новости, 20.04.2023
Аспекты образования обсуждают в Омске участники международной конференции
Использование скороговорок при обучении испанскому языку, нормы современного академического этикета и другие вопросы преподавания обсудят на IV международной... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:34
2023-04-20T13:34
2023-04-20T13:34
год педагога и наставника
общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Использование скороговорок при обучении испанскому языку, нормы современного академического этикета и другие вопросы преподавания обсудят на IV международной научно-практической конференции "Горизонты образования", которая начала работу в Омском государственном педагогическом университете 20 апреля. Участниками конференции стали более 170 аспирантов, педагогов, а также преподавателей вузов и колледжей из России, Белоруссии, Испании, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.Конференция работает по нескольким направлениям: актуальные вопросы психологии образования; актуальные проблемы теории и практики дошкольного, начального общего и дефектологического образования; воспитание детей и молодежи в условиях современного общества; международный опыт и отечественные практики образования в эпоху цифровизации; интеграционные процессы в современном профессиональном образовании и другим.О роли курса фонетики в формировании профессиональной коммуникативной компетентности студентов рассказала доцент кафедры русского языка и лингводидактики ОмГПУ Юлия Литвиненко. Юлия Юрьевна много лет преподает фонетику студентам филологического факультета и делится методическими находками с коллегами."Лаборатория развития коммуникативной компетентности, работающая на кафедре русского языка и лингводидактики, занимается исследованиями осложненных коммуникаций. В докладе, представленном на конференции, обсуждаются реакции носителей языка на новые заимствования. Они могут быть названы коммуникативными триггерами, так как вызывают эмоциональный и оценочный отклик у читателей и слушателей. Материалом исследования стали интернет-комментарии", – поделилась завкафедрой русского языка и лингводидактики ОмГПУ Наталья Федяева.Старший преподаватель кафедр английского и французского языка ОмГПУ Анастасия Рыбьякова выступила с докладом об использование скороговорок при обучении испанскому языку. Она подчеркнула, что благодаря включению упражнений на чистоту и скорость речи совершенствуются фонетические навыки, и привела в пример формат фонетического интернет-челленджа.Доцент кафедры русского языка и лингводидактики ОмГПУ Наталья Вагенляйтнер представила доклад о нормах современного академического этикета. Наталья Викторовна акцентировала внимание на том, что сообщество преподавателей вузов отмечает явные изменения в университетской коммуникации последних десятилетий.Помимо этого, для участников организованы диалоговые площадки, коуч-сессии и семинары. Так, в четверг в ОмГПУ состоялся V Международный научно-методический семинар "Организация профессионально-ориентированной языковой подготовки студентов в вузе", а 21 апреля пройдет научный семинар "Персонификация в современной школе: от идей до реализации".По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции с размещением в РИНЦ.
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РИА Новости
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общество, социальный навигатор, сн_образование
Год педагога и наставника, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Использование скороговорок при обучении испанскому языку, нормы современного академического этикета и другие вопросы преподавания обсудят на IV международной научно-практической конференции "Горизонты образования", которая начала работу в Омском государственном педагогическом университете 20 апреля. Участниками конференции стали более 170 аспирантов, педагогов, а также преподавателей вузов и колледжей из России, Белоруссии, Испании, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
«
"Актуальность нашей конференции ежегодно усиливается, а количество участников увеличивается. Обусловлено это, прежде всего, её целью, – расширением границ образовательного профессионального пространства. Конференция позволяет найти пути решения насущных проблем образования. Её уникальность заключается в том, что мы говорим о всех звеньях образования, существующих на сегодняшний день: дошкольное, дополнительное, профессиональное, общее, высшее, поствузовское", – отметила директор Омского научного центра РАО, член-корреспондент РАО, профессор кафедры педагогики ОмГПУ Надежда Чекалёва.
Конференция работает по нескольким направлениям: актуальные вопросы психологии образования; актуальные проблемы теории и практики дошкольного, начального общего и дефектологического образования; воспитание детей и молодежи в условиях современного общества; международный опыт и отечественные практики образования в эпоху цифровизации; интеграционные процессы в современном профессиональном образовании и другим.
О роли курса фонетики в формировании профессиональной коммуникативной компетентности студентов рассказала доцент кафедры русского языка и лингводидактики ОмГПУ Юлия Литвиненко. Юлия Юрьевна много лет преподает фонетику студентам филологического факультета и делится методическими находками с коллегами.
«
"Я стараюсь применять разные способы работы и включать в занятия актуальные научные источники и интересные примеры звучащей речи. Кроме того, моё исследование проводится в рамках нашей лаборатории развития коммуникативной компетентности, и я хочу показать, как можно организовать учебный процесс в вузе для достижения цели содействия формированию гармоничной языковой личности будущего педагога", – добавила Юлия Литвиненко.
"Лаборатория развития коммуникативной компетентности, работающая на кафедре русского языка и лингводидактики, занимается исследованиями осложненных коммуникаций. В докладе, представленном на конференции, обсуждаются реакции носителей языка на новые заимствования. Они могут быть названы коммуникативными триггерами, так как вызывают эмоциональный и оценочный отклик у читателей и слушателей. Материалом исследования стали интернет-комментарии", – поделилась завкафедрой русского языка и лингводидактики ОмГПУ Наталья Федяева.
Старший преподаватель кафедр английского и французского языка ОмГПУ Анастасия Рыбьякова выступила с докладом об использование скороговорок при обучении испанскому языку. Она подчеркнула, что благодаря включению упражнений на чистоту и скорость речи совершенствуются фонетические навыки, и привела в пример формат фонетического интернет-челленджа.
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"Мне хотелось заинтересовать студентов фонетикой испанского языка. Ребята много времени проводят в сети, и с учётом их интересов я запустила фонетический челлендж по скороговоркам в социальных сетях. Как оказалось, идея была хорошая: кроме тренировки звуков, это развивало самодисциплину, поскольку этим надо было заниматься каждый день, а творческие задания, которые были дополнением, сделали работу над произношением занимательным и интересным", – отметила Анастасия Рыбьякова.
Доцент кафедры русского языка и лингводидактики ОмГПУ Наталья Вагенляйтнер представила доклад о нормах современного академического этикета. Наталья Викторовна акцентировала внимание на том, что сообщество преподавателей вузов отмечает явные изменения в университетской коммуникации последних десятилетий.
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"Можно говорить о том, что новые нормы общения и взаимодействия в вузовской среде все ещё не установились. Учёные связывают это с тем, что современные университеты не всегда четко могут определиться с ценностными основаниями внутренней коммуникации, поскольку роль и функции вузов переосмысляются в связи с новыми политическими и общественными процессами. Предпринятое исследование направлено на анализ существующих тенденций и опыта университетов в гармонизации их внутренней среды", – рассказала Наталья Вагенляйтнер.
Помимо этого, для участников организованы диалоговые площадки, коуч-сессии и семинары. Так, в четверг в ОмГПУ состоялся V Международный научно-методический семинар "Организация профессионально-ориентированной языковой подготовки студентов в вузе", а 21 апреля пройдет научный семинар "Персонификация в современной школе: от идей до реализации".
По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции с размещением в РИНЦ.