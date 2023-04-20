https://ria.ru/20230420/konferentsiya-1866599300.html

Аспекты образования обсуждают в Омске участники международной конференции

Аспекты образования обсуждают в Омске участники международной конференции - РИА Новости, 20.04.2023

Аспекты образования обсуждают в Омске участники международной конференции

Использование скороговорок при обучении испанскому языку, нормы современного академического этикета и другие вопросы преподавания обсудят на IV международной... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:34

2023-04-20T13:34

2023-04-20T13:34

год педагога и наставника

общество

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сн_образование

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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Использование скороговорок при обучении испанскому языку, нормы современного академического этикета и другие вопросы преподавания обсудят на IV международной научно-практической конференции "Горизонты образования", которая начала работу в Омском государственном педагогическом университете 20 апреля. Участниками конференции стали более 170 аспирантов, педагогов, а также преподавателей вузов и колледжей из России, Белоруссии, Испании, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.Конференция работает по нескольким направлениям: актуальные вопросы психологии образования; актуальные проблемы теории и практики дошкольного, начального общего и дефектологического образования; воспитание детей и молодежи в условиях современного общества; международный опыт и отечественные практики образования в эпоху цифровизации; интеграционные процессы в современном профессиональном образовании и другим.О роли курса фонетики в формировании профессиональной коммуникативной компетентности студентов рассказала доцент кафедры русского языка и лингводидактики ОмГПУ Юлия Литвиненко. Юлия Юрьевна много лет преподает фонетику студентам филологического факультета и делится методическими находками с коллегами."Лаборатория развития коммуникативной компетентности, работающая на кафедре русского языка и лингводидактики, занимается исследованиями осложненных коммуникаций. В докладе, представленном на конференции, обсуждаются реакции носителей языка на новые заимствования. Они могут быть названы коммуникативными триггерами, так как вызывают эмоциональный и оценочный отклик у читателей и слушателей. Материалом исследования стали интернет-комментарии", – поделилась завкафедрой русского языка и лингводидактики ОмГПУ Наталья Федяева.Старший преподаватель кафедр английского и французского языка ОмГПУ Анастасия Рыбьякова выступила с докладом об использование скороговорок при обучении испанскому языку. Она подчеркнула, что благодаря включению упражнений на чистоту и скорость речи совершенствуются фонетические навыки, и привела в пример формат фонетического интернет-челленджа.Доцент кафедры русского языка и лингводидактики ОмГПУ Наталья Вагенляйтнер представила доклад о нормах современного академического этикета. Наталья Викторовна акцентировала внимание на том, что сообщество преподавателей вузов отмечает явные изменения в университетской коммуникации последних десятилетий.Помимо этого, для участников организованы диалоговые площадки, коуч-сессии и семинары. Так, в четверг в ОмГПУ состоялся V Международный научно-методический семинар "Организация профессионально-ориентированной языковой подготовки студентов в вузе", а 21 апреля пройдет научный семинар "Персонификация в современной школе: от идей до реализации".По итогам конференции планируется издание сборника материалов конференции с размещением в РИНЦ.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование