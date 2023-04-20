https://ria.ru/20230420/klub-1866653841.html

Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду

Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 20.04.2023

Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду

Суд в Петербурге впервые оштрафовал местный развлекательный клуб за ЛГБТ-пропаганду, сумма – миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T15:51

2023-04-20T15:51

2023-04-20T16:20

санкт-петербург

россия

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге впервые оштрафовал местный развлекательный клуб за ЛГБТ-пропаганду, сумма – миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.Как следует из материалов, 22 февраля в клубе Born шла пропаганда "того, что пропагандировать нельзя". В частности, речь о рекламе, нацеленной "на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Помимо этого, рекламировалась сауна с упором на такой же контингент."Смольнинский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере миллион рублей ООО "Спортекс" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)", - говорится в релизе.В пресс-службе судов уточнили, что это первый штраф в городе, выписанный по данной статье КоАП РФ. При этом, судя по релизу, представитель "Спортекс" вину не признал.В декабре минувшего года в КоАП РФ были включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".Ответственности, в частности, по статье 6.21 подлежат как физические, так и должностные и юридические лица в виде штрафа в размере до 100 тысяч, 200 тысяч и одного миллиона рублей соответственно. Для юридических лиц также предусмотрено административное приостановление деятельности.

https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html

https://ria.ru/20230420/kiev-1866590408.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, россия, происшествия