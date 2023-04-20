https://ria.ru/20230420/klub-1866653841.html
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 20.04.2023
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду
Суд в Петербурге впервые оштрафовал местный развлекательный клуб за ЛГБТ-пропаганду, сумма – миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:51
2023-04-20T15:51
2023-04-20T16:20
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге впервые оштрафовал местный развлекательный клуб за ЛГБТ-пропаганду, сумма – миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.Как следует из материалов, 22 февраля в клубе Born шла пропаганда "того, что пропагандировать нельзя". В частности, речь о рекламе, нацеленной "на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Помимо этого, рекламировалась сауна с упором на такой же контингент."Смольнинский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере миллион рублей ООО "Спортекс" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)", - говорится в релизе.В пресс-службе судов уточнили, что это первый штраф в городе, выписанный по данной статье КоАП РФ. При этом, судя по релизу, представитель "Спортекс" вину не признал.В декабре минувшего года в КоАП РФ были включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".Ответственности, в частности, по статье 6.21 подлежат как физические, так и должностные и юридические лица в виде штрафа в размере до 100 тысяч, 200 тысяч и одного миллиона рублей соответственно. Для юридических лиц также предусмотрено административное приостановление деятельности.
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Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду
Суд в Петербурге оштрафовал местный клуб на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости.
Суд в Петербурге впервые оштрафовал местный развлекательный клуб за ЛГБТ-пропаганду, сумма – миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба
судов Петербурга в четверг.
Как следует из материалов, 22 февраля в клубе Born шла пропаганда "того, что пропагандировать нельзя". В частности, речь о рекламе, нацеленной "на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Помимо этого, рекламировалась сауна с упором на такой же контингент.
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"Смольнинский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере миллион рублей ООО "Спортекс" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ
(пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)", - говорится в релизе.
В пресс-службе судов уточнили, что это первый штраф в городе, выписанный по данной статье КоАП РФ. При этом, судя по релизу, представитель "Спортекс" вину не признал.
В декабре минувшего года в КоАП РФ были включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".
Ответственности, в частности, по статье 6.21 подлежат как физические, так и должностные и юридические лица в виде штрафа в размере до 100 тысяч, 200 тысяч и одного миллиона рублей соответственно. Для юридических лиц также предусмотрено административное приостановление деятельности.
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