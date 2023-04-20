Рейтинг@Mail.ru
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 20.04.2023 (обновлено: 16:20 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/klub-1866653841.html
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду - РИА Новости, 20.04.2023
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду
Суд в Петербурге впервые оштрафовал местный развлекательный клуб за ЛГБТ-пропаганду, сумма – миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T15:51
2023-04-20T16:20
санкт-петербург
россия
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге впервые оштрафовал местный развлекательный клуб за ЛГБТ-пропаганду, сумма – миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.Как следует из материалов, 22 февраля в клубе Born шла пропаганда "того, что пропагандировать нельзя". В частности, речь о рекламе, нацеленной "на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Помимо этого, рекламировалась сауна с упором на такой же контингент."Смольнинский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере миллион рублей ООО "Спортекс" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)", - говорится в релизе.В пресс-службе судов уточнили, что это первый штраф в городе, выписанный по данной статье КоАП РФ. При этом, судя по релизу, представитель "Спортекс" вину не признал.В декабре минувшего года в КоАП РФ были включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".Ответственности, в частности, по статье 6.21 подлежат как физические, так и должностные и юридические лица в виде штрафа в размере до 100 тысяч, 200 тысяч и одного миллиона рублей соответственно. Для юридических лиц также предусмотрено административное приостановление деятельности.
https://ria.ru/20230416/ssha-1865568882.html
https://ria.ru/20230420/kiev-1866590408.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, происшествия
Санкт-Петербург, Россия, Происшествия
Клуб в Петербурге впервые оштрафовали за ЛГБТ-пропаганду

Суд в Петербурге оштрафовал местный клуб на миллион рублей за ЛГБТ-пропаганду

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр - РИА Новости. Суд в Петербурге впервые оштрафовал местный развлекательный клуб за ЛГБТ-пропаганду, сумма – миллион рублей, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга в четверг.
Как следует из материалов, 22 февраля в клубе Born шла пропаганда "того, что пропагандировать нельзя". В частности, речь о рекламе, нацеленной "на отдых преимущественно людей нетрадиционной сексуальной ориентации". Помимо этого, рекламировалась сауна с упором на такой же контингент.
Флаг США, раскрашенный в цвета радуги - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
От американских родителей требуют не стоять на пути прогресса
16 апреля, 08:00
"Смольнинский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере миллион рублей ООО "Спортекс" за совершение правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола)", - говорится в релизе.
В пресс-службе судов уточнили, что это первый штраф в городе, выписанный по данной статье КоАП РФ. При этом, судя по релизу, представитель "Спортекс" вину не признал.
В декабре минувшего года в КоАП РФ были включены статьи 6.21 "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола", 6.21.1. "Пропаганда педофилии", 6.21.2. "Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол".
Ответственности, в частности, по статье 6.21 подлежат как физические, так и должностные и юридические лица в виде штрафа в размере до 100 тысяч, 200 тысяч и одного миллиона рублей соответственно. Для юридических лиц также предусмотрено административное приостановление деятельности.
Обнаружение представителей ЛГБТ-батальона ВСУ в Донбассе - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
Вчера, 13:04
 
Санкт-ПетербургРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала