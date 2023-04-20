https://ria.ru/20230420/kino-1866533136.html
Швыдкой назвал уход зарубежного кино шансом для развития российского
Швыдкой назвал уход зарубежного кино шансом для развития российского - РИА Новости, 20.04.2023
Швыдкой назвал уход зарубежного кино шансом для развития российского
Уход зарубежного кино открыл перед Россией возможности сосредоточиться на себе и усовершенствовать собственное кинопроизводство, отказ от участия в... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T10:13
2023-04-20T10:13
2023-04-20T10:13
культура
новости культуры
россия
михаил швыдкой
кино
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уход зарубежного кино открыл перед Россией возможности сосредоточиться на себе и усовершенствовать собственное кинопроизводство, отказ от участия в международных кинофестивалях не приведет к изолированности, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я к этому (уходу зарубежного контента) отношусь спокойно. Это возможность сосредоточиться на самих себе, открыть дорогу молодым, усовершенствовать собственное кинопроизводство", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что на отечественных платформах появилось много хороших сериалов, сегодня в это вкладываются и творчески, и финансово. "Не будет никакой изолированности в сегодняшнем мире онлайна, многосторонних связей. Участие в фестивалях – это символическая вещь, это ведь не спорт", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос об участии России в международных кинофестивалях. Спецпредставитель президента подчеркнул, что у России не получится снять сразу много шедевров кинематографа. "Чтобы появились шедевры, нужно снимать 100, 150, 200 фильмов. Тогда будет, может быть, 1-2 шедевра в год и еще десять хороших фильмов", - пояснил Швыдкой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, михаил швыдкой, кино
Культура, Новости культуры, Россия, Михаил Швыдкой, кино
Швыдкой назвал уход зарубежного кино шансом для развития российского
Швыдкой: уход зарубежных фильмов открыл возможности для развития кинопроизводства в России
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уход зарубежного кино открыл перед Россией возможности сосредоточиться на себе и усовершенствовать собственное кинопроизводство, отказ от участия в международных кинофестивалях не приведет к изолированности, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Я к этому (уходу зарубежного контента) отношусь спокойно. Это возможность сосредоточиться на самих себе, открыть дорогу молодым, усовершенствовать собственное кинопроизводство", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что на отечественных платформах появилось много хороших сериалов, сегодня в это вкладываются и творчески, и финансово.
"Не будет никакой изолированности в сегодняшнем мире онлайна, многосторонних связей. Участие в фестивалях – это символическая вещь, это ведь не спорт", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос об участии России
в международных кинофестивалях.
Спецпредставитель президента подчеркнул, что у России не получится снять сразу много шедевров кинематографа. "Чтобы появились шедевры, нужно снимать 100, 150, 200 фильмов. Тогда будет, может быть, 1-2 шедевра в год и еще десять хороших фильмов", - пояснил Швыдкой.
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