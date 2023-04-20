https://ria.ru/20230420/kino-1866533136.html

Швыдкой назвал уход зарубежного кино шансом для развития российского

Швыдкой назвал уход зарубежного кино шансом для развития российского - РИА Новости, 20.04.2023

Швыдкой назвал уход зарубежного кино шансом для развития российского

Уход зарубежного кино открыл перед Россией возможности сосредоточиться на себе и усовершенствовать собственное кинопроизводство, отказ от участия в... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T10:13

2023-04-20T10:13

2023-04-20T10:13

культура

новости культуры

россия

михаил швыдкой

кино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812034495_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00c0630b3af80787664573aaa3f5b421.jpg

МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Уход зарубежного кино открыл перед Россией возможности сосредоточиться на себе и усовершенствовать собственное кинопроизводство, отказ от участия в международных кинофестивалях не приведет к изолированности, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Я к этому (уходу зарубежного контента) отношусь спокойно. Это возможность сосредоточиться на самих себе, открыть дорогу молодым, усовершенствовать собственное кинопроизводство", - сказал Швыдкой в беседе с РИА Новости. Он также отметил, что на отечественных платформах появилось много хороших сериалов, сегодня в это вкладываются и творчески, и финансово. "Не будет никакой изолированности в сегодняшнем мире онлайна, многосторонних связей. Участие в фестивалях – это символическая вещь, это ведь не спорт", - сказал Швыдкой, отвечая на вопрос об участии России в международных кинофестивалях. Спецпредставитель президента подчеркнул, что у России не получится снять сразу много шедевров кинематографа. "Чтобы появились шедевры, нужно снимать 100, 150, 200 фильмов. Тогда будет, может быть, 1-2 шедевра в год и еще десять хороших фильмов", - пояснил Швыдкой.

https://ria.ru/20220905/online-1814098447.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

новости культуры, россия, михаил швыдкой, кино