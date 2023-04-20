https://ria.ru/20230420/kino-1864791843.html

Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма

Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма - РИА Новости, 20.04.2023

Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма

Пушкинская карта изменила дизайн в онлайн-приложении "Госуслуги Культура" к выходу в прокат первого снятого в космосе фильма "Вызов". Об этом сообщает... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T04:58

2023-04-20T04:58

2023-04-20T10:54

культура

новости культуры

кино и сериалы

куда сходить

что посмотреть

юлия пересильд

клим шипенко

владимир машков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864404955_248:0:1661:795_1920x0_80_0_0_4041a8bec2e852a6803efdb2a54089ac.jpg

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пушкинская карта изменила дизайн в онлайн-приложении "Госуслуги Культура" к выходу в прокат первого снятого в космосе фильма "Вызов". Об этом сообщает пресс-службы национального проекта "Культура" АНО "Национальные приоритеты" и дистрибьютора картины Централ Партнершип. В главной роли — Юлия Пересильд. Она сыграла хирурга, которая отправилась на МКС, что спасти жизнь космонавту и помочь ему вернутся на Землю. Актриса и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС. Также в картине задействованы Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Александр Балуев и другие. Всероссийская программа "Пушкинская карта" направлена на популяризацию культуры среди молодежи. Ее представители в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать театры, музеи, филармонии и кино за счет федерального бюджета. Баланс карты — пять тысяч рублей, две из них можно потратить на просмотр фильмов. В программу входят все российские картины, среди них созданные без господдержки. Чтобы получить карту, нужно скачать приложение "Госуслуги Культура". Далее необходимо авторизоваться через учетную запись на портале "Госуслуг" и подтвердить выпуск электронной карты. Афиша — на сайте Культура.рф. "Вызов" стартует в прокате сегодня, 20 апреля. Ранее сообщалось, что первую снятую в космосе картину покажут в 20 странах.

https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , юлия пересильд, клим шипенко, владимир машков, ано "национальные приоритеты", милош бикович