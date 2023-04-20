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Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма - РИА Новости, 20.04.2023
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Культура
 
04:58 20.04.2023 (обновлено: 10:54 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/kino-1864791843.html
Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма
Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма - РИА Новости, 20.04.2023
Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма
Пушкинская карта изменила дизайн в онлайн-приложении "Госуслуги Культура" к выходу в прокат первого снятого в космосе фильма "Вызов". Об этом сообщает... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T04:58
2023-04-20T10:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
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юлия пересильд
клим шипенко
владимир машков
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пушкинская карта изменила дизайн в онлайн-приложении "Госуслуги Культура" к выходу в прокат первого снятого в космосе фильма "Вызов". Об этом сообщает пресс-службы национального проекта "Культура" АНО "Национальные приоритеты" и дистрибьютора картины Централ Партнершип. В главной роли — Юлия Пересильд. Она сыграла хирурга, которая отправилась на МКС, что спасти жизнь космонавту и помочь ему вернутся на Землю. Актриса и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС. Также в картине задействованы Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Александр Балуев и другие. Всероссийская программа "Пушкинская карта" направлена на популяризацию культуры среди молодежи. Ее представители в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать театры, музеи, филармонии и кино за счет федерального бюджета. Баланс карты — пять тысяч рублей, две из них можно потратить на просмотр фильмов. В программу входят все российские картины, среди них созданные без господдержки. Чтобы получить карту, нужно скачать приложение "Госуслуги Культура". Далее необходимо авторизоваться через учетную запись на портале "Госуслуг" и подтвердить выпуск электронной карты. Афиша — на сайте Культура.рф. "Вызов" стартует в прокате сегодня, 20 апреля. Ранее сообщалось, что первую снятую в космосе картину покажут в 20 странах.
https://ria.ru/20230412/kino-1864503059.html
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новости культуры, кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , юлия пересильд, клим шипенко, владимир машков, ано "национальные приоритеты", милош бикович
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, куда сходить , что посмотреть , Юлия Пересильд, Клим Шипенко, Владимир Машков, АНО "Национальные приоритеты", Милош Бикович
Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма

Пушкинская карта изменила дизайн к выходу первого снятого в космосе фильма "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Пушкинская карта изменила дизайн в онлайн-приложении "Госуслуги Культура" к выходу в прокат первого снятого в космосе фильма "Вызов". Об этом сообщает пресс-службы национального проекта "Культура" АНО "Национальные приоритеты" и дистрибьютора картины Централ Партнершип.
© Изображение предоставлено пресс-службой Централ ПартнершипОбновленный дизайн Пушкинской карты к выходу в прокат фильма "Вызов"
Обновленный дизайн Пушкинской карты к выходу в прокат фильма Вызов
© Изображение предоставлено пресс-службой Централ Партнершип
Обновленный дизайн Пушкинской карты к выходу в прокат фильма "Вызов"
В главной роли — Юлия Пересильд. Она сыграла хирурга, которая отправилась на МКС, что спасти жизнь космонавту и помочь ему вернутся на Землю. Актриса и режиссер Клим Шипенко 12 дней провели на МКС.
Также в картине задействованы Владимир Машков, Милош Бикович, Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, Александр Балуев и другие.
Всероссийская программа "Пушкинская карта" направлена на популяризацию культуры среди молодежи. Ее представители в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать театры, музеи, филармонии и кино за счет федерального бюджета. Баланс карты — пять тысяч рублей, две из них можно потратить на просмотр фильмов. В программу входят все российские картины, среди них созданные без господдержки.
Чтобы получить карту, нужно скачать приложение "Госуслуги Культура". Далее необходимо авторизоваться через учетную запись на портале "Госуслуг" и подтвердить выпуск электронной карты. Афиша — на сайте Культура.рф.
"Вызов" стартует в прокате сегодня, 20 апреля.
Ранее сообщалось, что первую снятую в космосе картину покажут в 20 странах.
Режиссер Клим Шипенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Клим Шипенко: "Здорово, что с "Вызовом" мы опередили Тома Круза"
12 апреля, 08:00
 
КультураНовости культурыКино и сериалыкуда сходитьчто посмотретьЮлия ПересильдКлим ШипенкоВладимир МашковАНО "Национальные приоритеты"Милош Бикович
 
 
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