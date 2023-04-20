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Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России - РИА Новости, 20.04.2023
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13:28 20.04.2023 (обновлено: 13:49 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/kiev-1866597235.html
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России - РИА Новости, 20.04.2023
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России
Киевский городской совет в четверг разорвет договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, сообщил мэр города Виталий... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:28
2023-04-20T13:49
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
виталий кличко
киевский городской совет
киев
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Киевский городской совет в четверг разорвет договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, сообщил мэр города Виталий Кличко. "Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства", – приводит слова Кличко сайт городской администрации. Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, предложила партия "Слуга народа". Она также предложила правительству Украины национализировать здание диппредставительства. В феврале прошлого года МИД РФ сообщил, что для защиты жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865892957.html
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в мире, россия, украина, виталий кличко, киевский городской совет, киев, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Виталий Кличко, Киевский городской совет, Киев, Ситуация в ДНР и ЛНР
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России

Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли, на которой находится посольство России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание посольства Российской Федерации в Киеве
Здание посольства Российской Федерации в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание посольства Российской Федерации в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Киевский городской совет в четверг разорвет договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства", – приводит слова Кличко сайт городской администрации.
Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, предложила партия "Слуга народа". Она также предложила правительству Украины национализировать здание диппредставительства.
В феврале прошлого года МИД РФ сообщил, что для защиты жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВиталий КличкоКиевский городской советКиевСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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