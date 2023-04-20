https://ria.ru/20230420/kiev-1866597235.html
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России - РИА Новости, 20.04.2023
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России
Киевский городской совет в четверг разорвет договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, сообщил мэр города Виталий... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:28
2023-04-20T13:28
2023-04-20T13:49
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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Киевский городской совет в четверг разорвет договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, сообщил мэр города Виталий Кличко. "Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства", – приводит слова Кличко сайт городской администрации. Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, предложила партия "Слуга народа". Она также предложила правительству Украины национализировать здание диппредставительства. В феврале прошлого года МИД РФ сообщил, что для защиты жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
https://ria.ru/20230417/ukraina-1865892957.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России
Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли, на которой находится посольство России
МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Киевский городской совет в четверг разорвет договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, сообщил мэр города Виталий Кличко.
"Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства", – приводит слова Кличко сайт городской администрации.
Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, предложила партия "Слуга народа". Она также предложила правительству Украины
национализировать здание диппредставительства.
В феврале прошлого года МИД РФ сообщил, что для защиты жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.
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