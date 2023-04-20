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Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России

Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России - РИА Новости, 20.04.2023

Киевский горсовет разорвет договор об аренде земли с посольством России

Киевский городской совет в четверг разорвет договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, сообщил мэр города Виталий... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:28

2023-04-20T13:28

2023-04-20T13:49

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Киевский городской совет в четверг разорвет договор об аренде земельного участка, на котором расположено здание посольства России, сообщил мэр города Виталий Кличко. "Я думаю, здесь решение будет единодушным. Мы и договор аренды расторгнем, и обратимся к правительству относительно возврата имущества дипучреждения в собственность украинского государства", – приводит слова Кличко сайт городской администрации. Расторгнуть договор об аренде участка земли, на котором расположено здание посольства, предложила партия "Слуга народа". Она также предложила правительству Украины национализировать здание диппредставительства. В феврале прошлого года МИД РФ сообщил, что для защиты жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине.

https://ria.ru/20230417/ukraina-1865892957.html

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Кирилл Волков

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