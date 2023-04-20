https://ria.ru/20230420/kiev-1866590408.html

На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона

На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона - РИА Новости, 20.04.2023

На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона

На Кременском направлении обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона, сообщил РИА Новости российский военный. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T13:04

2023-04-20T13:04

2023-04-20T15:55

специальная военная операция на украине

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 апр — РИА Новости. На Кременском направлении обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона, сообщил РИА Новости российский военный.На опубликованных кадрах запечатлен погибший боец, на шевроне у которого изображен единорог.По его мнению, подобное соединение вряд ли можно считать боеспособным."Думаю, его для какого-то пиара создавали. А теперь людей нет, вот и кинули сюда", — отметил военный. В 2021 году украинские СМИ писали со ссылкой на сообщение в социальных сетях о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей ВСУ. В мае прошлого года агентство Reuters сообщило, что ряды украинских военных пополнил ЛГБТ-батальон, участники которого носят специальные нашивки с единорогом. Некоторые местные издания сомневались, что подразделение отправят непосредственно к линии соприкосновения.

https://ria.ru/20220601/lgbt-1792418488.html

https://ria.ru/20230320/kremennaya-1859027091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Обнаружение представителей ЛГБТ-батальона ВСУ в Донбассе Обнаружение представителей ЛГБТ-батальона ВСУ в Донбассе 2023-04-20T13:04 true PT0M32S

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Екатерина Зайцева

киев, донбасс, кременная, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины