https://ria.ru/20230420/kiev-1866590408.html
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона - РИА Новости, 20.04.2023
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
На Кременском направлении обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона, сообщил РИА Новости российский военный. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:04
2023-04-20T13:04
2023-04-20T15:55
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 апр — РИА Новости. На Кременском направлении обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона, сообщил РИА Новости российский военный.На опубликованных кадрах запечатлен погибший боец, на шевроне у которого изображен единорог.По его мнению, подобное соединение вряд ли можно считать боеспособным."Думаю, его для какого-то пиара создавали. А теперь людей нет, вот и кинули сюда", — отметил военный. В 2021 году украинские СМИ писали со ссылкой на сообщение в социальных сетях о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей ВСУ. В мае прошлого года агентство Reuters сообщило, что ряды украинских военных пополнил ЛГБТ-батальон, участники которого носят специальные нашивки с единорогом. Некоторые местные издания сомневались, что подразделение отправят непосредственно к линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220601/lgbt-1792418488.html
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Обнаружение представителей ЛГБТ-батальона ВСУ в Донбассе
Обнаружение представителей ЛГБТ-батальона ВСУ в Донбассе
2023-04-20T13:04
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, донбасс, кременная, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Кременная, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
Российский боец рассказал о солдатах украинского ЛГБТ-батальона на Кременском направлении