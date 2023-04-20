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На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона - РИА Новости, 20.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 20.04.2023 (обновлено: 15:55 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/kiev-1866590408.html
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона - РИА Новости, 20.04.2023
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона
На Кременском направлении обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона, сообщил РИА Новости российский военный. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T13:04
2023-04-20T15:55
специальная военная операция на украине
киев
донбасс
кременная
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 апр — РИА Новости. На Кременском направлении обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона, сообщил РИА Новости российский военный.На опубликованных кадрах запечатлен погибший боец, на шевроне у которого изображен единорог.По его мнению, подобное соединение вряд ли можно считать боеспособным."Думаю, его для какого-то пиара создавали. А теперь людей нет, вот и кинули сюда", — отметил военный. В 2021 году украинские СМИ писали со ссылкой на сообщение в социальных сетях о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей ВСУ. В мае прошлого года агентство Reuters сообщило, что ряды украинских военных пополнил ЛГБТ-батальон, участники которого носят специальные нашивки с единорогом. Некоторые местные издания сомневались, что подразделение отправят непосредственно к линии соприкосновения.
https://ria.ru/20220601/lgbt-1792418488.html
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Обнаружение представителей ЛГБТ-батальона ВСУ в Донбассе
Обнаружение представителей ЛГБТ-батальона ВСУ в Донбассе
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киев, донбасс, кременная, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Донбасс, Кременная, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
На Кременском участке фронта заметили солдат украинского ЛГБТ-батальона

Российский боец рассказал о солдатах украинского ЛГБТ-батальона на Кременском направлении

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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 20 апр — РИА Новости. На Кременском направлении обнаружили представителей украинского ЛГБТ-батальона, сообщил РИА Новости российский военный.
На опубликованных кадрах запечатлен погибший боец, на шевроне у которого изображен единорог.
«

"Взяли один укрепчик (укрепрайон. — Прим. ред.) — смотрим, а там у одного шеврон этот. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, это вранье. Я уже год в спецоперации, но вживую такого еще не встречал", — заявил собеседник РИА Новости.

По его мнению, подобное соединение вряд ли можно считать боеспособным.
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"Думаю, его для какого-то пиара создавали. А теперь людей нет, вот и кинули сюда", — отметил военный.
В 2021 году украинские СМИ писали со ссылкой на сообщение в социальных сетях о наборе "ЛГБТ-людей, военных, специалистов, а также дружественных к ЛГБТ-движению лиц" в одну из мотопехотных частей ВСУ. В мае прошлого года агентство Reuters сообщило, что ряды украинских военных пополнил ЛГБТ-батальон, участники которого носят специальные нашивки с единорогом. Некоторые местные издания сомневались, что подразделение отправят непосредственно к линии соприкосновения.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевДонбассКременнаяВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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