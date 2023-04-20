https://ria.ru/20230420/khadzh-1866708407.html

Муфтий рассказал о стоимости путевки в хадж

Муфтий рассказал о стоимости путевки в хадж - РИА Новости, 20.04.2023

Муфтий рассказал о стоимости путевки в хадж

Цены на путевки в хадж от официального хадж-оператора ДУМ РТ в 2023 году начинаются с 360 тысяч рублей, сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T17:59

2023-04-20T17:59

2023-04-20T17:59

религия

саудовская аравия

камиль самигуллин

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МОСКВА, 20 апр – РИА Новости. Цены на путевки в хадж от официального хадж-оператора ДУМ РТ в 2023 году начинаются с 360 тысяч рублей, сообщил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин. "Мы разработали… программы – категории эконом, стандарт и VIP. Они отличаются в основном продолжительностью поездки, маршрутом (самолетный или комбинированный), отелями", - сообщил Самигуллин в среду на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня". По его словам, Саудовской Аравией сняты все раннее введенные из-за пандемии ограничения для совершения хаджа. "В то же время Саудовская Аравия поменяла ряд условий к паломникам. В прошлом году, например, они требовали, чтобы питание было включено в пакет услуг, т.е. чтобы паломники покупали полный пакет. Эти и другие факты влияют на удорожание паломничества", - сказал муфтий Татарстана.

https://ria.ru/20230419/post-1866411966.html

саудовская аравия

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саудовская аравия, камиль самигуллин