КС России ответил на вопрос об изменении позиции по смертной казни
КС России сейчас не рассматривает обращений об изменении позиции по смертной казни
Конституционный Суд РФ. Архивное фото
МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Конституционный Суд РФ сейчас не рассматривает никаких обращений, связанных с возможностью изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в России, следует из ответа КС РФ на обращение думской фракции "Новые люди", который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой сохранить позицию по мораторию на смертную казнь в стране.
"Информирую вас, что на даты поступления вашего обращения и направления вам настоящего ответа в производстве Конституционного Суда РФ не находятся какие-либо обращения, результатом рассмотрения которых хотя бы гипотетически могло бы стать уточнение и развитие правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом в указанном Определении", - указал руководитель секретариата КС РФ Владимир Сивицкий.
Речь идет об определении КС РФ от 19 ноября 2009 года о невозможности назначения судами и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни.
Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. Затем, в апреле, Миронов обратился к Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.