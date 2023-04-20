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КС России ответил на вопрос об изменении позиции по смертной казни - РИА Новости, 20.04.2023
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03:59 20.04.2023
https://ria.ru/20230420/kazn-1866501481.html
КС России ответил на вопрос об изменении позиции по смертной казни
КС России ответил на вопрос об изменении позиции по смертной казни - РИА Новости, 20.04.2023
КС России ответил на вопрос об изменении позиции по смертной казни
Конституционный Суд РФ сейчас не рассматривает никаких обращений, связанных с возможностью изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в России,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T03:59
2023-04-20T03:59
россия
сергей миронов
валерий зорькин
олег морозов
общество
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Конституционный Суд РФ сейчас не рассматривает никаких обращений, связанных с возможностью изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в России, следует из ответа КС РФ на обращение думской фракции "Новые люди", который есть в распоряжении РИА Новости. Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой сохранить позицию по мораторию на смертную казнь в стране. "Информирую вас, что на даты поступления вашего обращения и направления вам настоящего ответа в производстве Конституционного Суда РФ не находятся какие-либо обращения, результатом рассмотрения которых хотя бы гипотетически могло бы стать уточнение и развитие правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом в указанном Определении", - указал руководитель секретариата КС РФ Владимир Сивицкий. Речь идет об определении КС РФ от 19 ноября 2009 года о невозможности назначения судами и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни. Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. Затем, в апреле, Миронов обратился к Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни. Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.
https://ria.ru/20230406/kazn-1863487573.html
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россия, сергей миронов, валерий зорькин, олег морозов, общество
Россия, Сергей Миронов, Валерий Зорькин, Олег Морозов, Общество
КС России ответил на вопрос об изменении позиции по смертной казни

КС России сейчас не рассматривает обращений об изменении позиции по смертной казни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКонституционный Суд РФ
Конституционный Суд РФ - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 20 апр - РИА Новости. Конституционный Суд РФ сейчас не рассматривает никаких обращений, связанных с возможностью изменения позиции по отмене моратория на смертную казнь в России, следует из ответа КС РФ на обращение думской фракции "Новые люди", который есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков обратился к председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину с просьбой сохранить позицию по мораторию на смертную казнь в стране.
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"Информирую вас, что на даты поступления вашего обращения и направления вам настоящего ответа в производстве Конституционного Суда РФ не находятся какие-либо обращения, результатом рассмотрения которых хотя бы гипотетически могло бы стать уточнение и развитие правовых позиций, сформулированных Конституционным Судом в указанном Определении", - указал руководитель секретариата КС РФ Владимир Сивицкий.
Речь идет об определении КС РФ от 19 ноября 2009 года о невозможности назначения судами и приведения в исполнение наказания в виде смертной казни.
Тема отмены моратория на смертную казнь в России периодически появляется в информационном пространстве. Так, в марте в интервью РИА Новости лидер "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что его партия будет настаивать на введении смертной казни для террористов и убийц детей. Миронов отмечал, что ввиду несовершенства судебной системы необходимо, чтобы такие приговоры приводились в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. Затем, в апреле, Миронов обратился к Зорькину с просьбой пересмотреть позицию по смертной казни.
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов ("Единая Россия") тогда заявил РИА Новости, что, на его взгляд, позиция КС РФ с учетом изменившейся международной ситуации может быть уточнена. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил журналистам, что вопрос о снятии моратория на смертную казнь в Кремле не стоит, а данная тема не обсуждается.
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