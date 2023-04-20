https://ria.ru/20230420/kater-1866507606.html
Катер Тихоокеанского флота поразил крылатой ракетой корабль "противника"
Катер Тихоокеанского флота поразил крылатой ракетой корабль "противника" - РИА Новости, 20.04.2023
Катер Тихоокеанского флота поразил крылатой ракетой корабль "противника"
Ракетный катер Тихоокеанского флота (ТОФ) Р-298 выполнил в ходе внезапной проверки стрельбу крылатой ракетой "Москит" и поразил условный корабль противника,... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T07:07
2023-04-20T07:07
2023-04-20T11:08
безопасность
россия
охотское море
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
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ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Ракетный катер Тихоокеанского флота (ТОФ) Р-298 выполнил в ходе внезапной проверки стрельбу крылатой ракетой "Москит" и поразил условный корабль противника, сообщили журналистам в Минобороны России. "Ракетный катер "Р-298" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Москит" в Охотском море в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении. Отмечается, что группа ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил вышли из пункта базирования и провели развертывание в назначенные районы в общей группировке кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота. В акватории Охотского моря экипаж ракетного катера Р-298 получил задачу выполнить ракетную стрельбу крылатой ракетой "Москит" по морской цели. Экипаж катера поразил цель, роль которой выполнял морской щит-мишень, ракетой "Москит" на расстоянии около 70 километров, сообщает ведомство. Ракетная стрельба проводилась в рамках третьего этапа проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота с фактическим применением корабельного вооружения. Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали более 20 кораблей и судов обеспечения, которые участвовали в закрытии района, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота, добавили в Минобороны. По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
https://ria.ru/20230420/vmf-1866504509.html
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Кадры пуска крылатой ракеты "Москит" с ракетного крейсера "Р-298" в Охотском море
Кадры пуска крылатой ракеты "Москит" с ракетного крейсера "Р-298" в Охотском море
2023-04-20T07:07
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безопасность, россия, охотское море, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии
Безопасность, Россия, Охотское море, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России
Катер Тихоокеанского флота поразил крылатой ракетой корабль "противника"
Катер Тихоокеанского флота Р-298 поразил крылатой ракетой корабль условного противника
ВЛАДИВОСТОК, 20 апр - РИА Новости. Ракетный катер Тихоокеанского флота (ТОФ) Р-298 выполнил в ходе внезапной проверки стрельбу крылатой ракетой "Москит" и поразил условный корабль противника, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Ракетный катер "Р-298" выполнил стрельбу крылатой ракетой "Москит" в Охотском море
в рамках внезапной проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что группа ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил вышли из пункта базирования и провели развертывание в назначенные районы в общей группировке кораблей и подводных лодок Тихоокеанского флота. В акватории Охотского моря экипаж ракетного катера Р-298 получил задачу выполнить ракетную стрельбу крылатой ракетой "Москит" по морской цели.
Экипаж катера поразил цель, роль которой выполнял морской щит-мишень, ракетой "Москит" на расстоянии около 70 километров, сообщает ведомство. Ракетная стрельба проводилась в рамках третьего этапа проверки боеготовности сил Тихоокеанского флота с фактическим применением корабельного вооружения.
Безопасность выполнения боевого упражнения обеспечивали более 20 кораблей и судов обеспечения, которые участвовали в закрытии района, а также самолёты морской авиации Тихоокеанского флота, добавили в Минобороны.
По решению Верховного Главнокомандующего ВС РФ президента России Владимира Путина
с 14 апреля проводится внезапная проверка сил Тихоокеанского флота, который поднят по тревоге в полном составе. К проверке привлечены дальняя авиация, авиация Восточного военного округа, части и подразделения обеспечения.
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