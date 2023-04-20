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В Карачаевске задержали убившего девочку подростка - РИА Новости, 20.04.2023
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21:16 20.04.2023 (обновлено: 21:21 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/karachaevsk-1866754072.html
В Карачаевске задержали убившего девочку подростка
В Карачаевске задержали убившего девочку подростка - РИА Новости, 20.04.2023
В Карачаевске задержали убившего девочку подростка
Правоохранители задержали 16-летнего жителя Карачаевска по подозрению в убийстве девочки, за которой он следил, пока она шла из школы домой, сообщает СУСК... РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T21:16
2023-04-20T21:21
россия
карачаевск
происшествия
карачаево-черкесская республика (кчр)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали 16-летнего жителя Карачаевска по подозрению в убийстве девочки, за которой он следил, пока она шла из школы домой, сообщает СУСК России по Карачаево-Черкесии.Как ранее рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, тело девочки 2012 года рождения обнаружили в многоквартирном доме Карачаевска в четверг."Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике задержан шестнадцатилетний местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней", - говорится в сообщении ведомства.Следователи установили, что подозреваемый следил за девочкой по пути ее следования из школы. Когда она зашла в подъезд дома, он насильно затащил ее в свою квартиру и убил. Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания.В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетней").По информации МВД по КЧР, подозреваемый в подъезде ударил девочку камнем по голове, после чего затащил в свою квартиру и убил. "Также установлено, что преступление он совершил с целью изнасилования", - говорится в сообщении полиции.
https://ria.ru/20230420/pozhar-1866752117.html
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россия, карачаевск, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)
Россия, Карачаевск, Происшествия, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
В Карачаевске задержали убившего девочку подростка

В Карачаевске задержали шестнадцатилетнего подростка, который сознался в убийстве девочки

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали 16-летнего жителя Карачаевска по подозрению в убийстве девочки, за которой он следил, пока она шла из школы домой, сообщает СУСК России по Карачаево-Черкесии.
Как ранее рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, тело девочки 2012 года рождения обнаружили в многоквартирном доме Карачаевска в четверг.
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"Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике задержан шестнадцатилетний местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней", - говорится в сообщении ведомства.
Следователи установили, что подозреваемый следил за девочкой по пути ее следования из школы. Когда она зашла в подъезд дома, он насильно затащил ее в свою квартиру и убил. Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания.
В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетней").
По информации МВД по КЧР, подозреваемый в подъезде ударил девочку камнем по голове, после чего затащил в свою квартиру и убил. "Также установлено, что преступление он совершил с целью изнасилования", - говорится в сообщении полиции.
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