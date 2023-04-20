https://ria.ru/20230420/karachaevsk-1866754072.html

В Карачаевске задержали убившего девочку подростка

В Карачаевске задержали убившего девочку подростка - РИА Новости, 20.04.2023

В Карачаевске задержали убившего девочку подростка

Правоохранители задержали 16-летнего жителя Карачаевска по подозрению в убийстве девочки, за которой он следил, пока она шла из школы домой, сообщает СУСК... РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T21:16

2023-04-20T21:16

2023-04-20T21:21

россия

карачаевск

происшествия

карачаево-черкесская республика (кчр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790583594_339:0:3980:2048_1920x0_80_0_0_225630db01ef0b2cd98c28934be40736.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр - РИА Новости. Правоохранители задержали 16-летнего жителя Карачаевска по подозрению в убийстве девочки, за которой он следил, пока она шла из школы домой, сообщает СУСК России по Карачаево-Черкесии.Как ранее рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, тело девочки 2012 года рождения обнаружили в многоквартирном доме Карачаевска в четверг."Следователем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике задержан шестнадцатилетний местный житель, подозреваемый в убийстве малолетней", - говорится в сообщении ведомства.Следователи установили, что подозреваемый следил за девочкой по пути ее следования из школы. Когда она зашла в подъезд дома, он насильно затащил ее в свою квартиру и убил. Отмечается, что подозреваемый уже дал признательные показания.В ведомстве уточнили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство малолетней").По информации МВД по КЧР, подозреваемый в подъезде ударил девочку камнем по голове, после чего затащил в свою квартиру и убил. "Также установлено, что преступление он совершил с целью изнасилования", - говорится в сообщении полиции.

https://ria.ru/20230420/pozhar-1866752117.html

https://ria.ru/20230420/mladenets-1866710285.html

россия

карачаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, карачаевск, происшествия, карачаево-черкесская республика (кчр)